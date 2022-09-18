18 таких огромных вещей, что не верится в их существование

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От огромной клубники до гигантской заправочной станции и джипа, с трудом помещающегося на дороге.
Это бензоколонка Buc-ee’s, где никогда нет скопления автомобилей и очередей, ведь там одновременно работают 126 колонок
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Правда, на той заправке вряд ли бы поместился Hummer шейха Хамдана Аль Нахайяна из ОАЭ, ведь ему не хватает места даже на двухполосной дороге
Такой огромный чипс попался автору снимка, трудно представить размер картофеля, из которого он был сделан
Несмотря на свой колоссальный размер, эта клубника оказалась не водянистой, а сладкой
Этот фикус уже больше 3 метров высотой! Еще немного, и он перестанет помещаться в доме
Трудно мыть огромные окна, но этот парень нашел выход при помощи очень длинной швабры
Так выглядит шина от Bugatti Veyron рядом с обычной
Такая огромная антенна наверняка ловит сигналы даже от инопланетян
Богомолы — одни из самых крупных насекомых в мире, но этот «малыш» затмил даже своих сородичей
На таком гигантском листе можно сплавляться по реке вместо лодки
Громадная гайка
В некоторых регионах нашей планеты водятся бабочки размером с голубя
Источник:
АНТИФИШКИ
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