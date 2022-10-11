Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе

Что делает человека хорошим учителем? На этот вопрос сложно ответить, поскольку у всех учеников разные потребности — кому-то нужны вдохновение и забота, кому-то — дисциплина и честная критика. Но, пожалуй, все согласятся, что учителя заслуживают за свой тяжелый труд признания и похвалы, и одна 72-летняя учительница получила их сполна, когда все ученики и персонал школы собрались, чтобы проводить ее на пенсию с бурными овациями.
Доктора Шеридан Стилман ждал замечательный сюрприз от коллег и учеников, которые выстроились в коридорах школы в ее последний день работы учительницей, чтобы с почетом проводить ее на пенсию.
Доктор Шеридан Стилман посвятила 50 лет своей жизни преподаванию в средней школе Нортвью в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Но настал день попрощаться; в 72 года она решила уйти на пенсию и начать новую главу своей жизни. Однако ученики и коллеги не собирались отпускать ее без должного прощания.
Источник:
С тех пор она успела не только стать отличной учительницей, но и получить докторскую степень, написать книгу и вырастить шестерых детей.
Когда она вышла из класса в последний раз, все учащиеся и персонал школы выстроились в коридорах и наградили ее бурными овациями за преданность своему делу.
Идея устроить учительнице такие проводы принадлежала директору школы Марку Томасу. Он рассказал Good Morning America (GMA), что знаком с доктором Стилман более 24 лет. «Я связался с несколькими учителями и предложил им это, и как бы все организовал, и мы работали вместе, чтобы собрать учеников и учителей в коридорах, создав этот туннель, и она ничего не знала».
«Не знаю, видел ли я когда-нибудь, чтобы педагог так приспосабливался и адаптировался, чтобы служить своим ученикам на протяжении многих лет, просто ради того, чтобы продолжать содействовать обучению, — добавил он. — Некоторые люди на всех этапах жизни могут повторять то, что они делали, и продолжать делать это. Но она постоянно пересматривает свой подход и постоянно собирает отзывы от своих учеников, постоянно следит за инновациями и передовыми методами и внедряет их в свой класс».
Учительница была так тронута этим поступком, что не смогла сдержать слез радости — коллеге даже пришлось вручить ей носовой платок.
Доктор Стилман сказала GMA, что ей очень нравилась ее работа, и она долго и тщательно обдумывала решение уйти на пенсию. «Я думала, что было бы действительно здорово проработать 50 лет, но только при условии, что меня это все еще радует и приносит удовольствие, что я нахожусь в добром здравии и все еще многому учусь», — сказала она.
«Мне кажется, что я могла бы продержаться гораздо дольше, — продолжила она. — Но также я чувствую, что пришло время, и хотя у меня спрашивают: «Ты была готова?» Нет, но время пришло. Также пришло время молодым учителям занять руководящие должности».
Дочь доктора Стилман Кэтрин запечатлела прощание на видео и опубликовала его в TikTok. Ролик вскоре стал вирусным, набрав 6,6 млн просмотров и 1,3 млн лайков.
Кэтрин сопроводила видео текстом, в котором рассказала, что ее маме было всего 22 года, когда она начала работать в этой школе учительницей английского языка. Она была не только прекрасным учителем, но и сумела воспитать шестерых детей, получить докторскую степень в возрасте 67 лет и написать книгу о Шекспире, которая будет опубликована в конце этого года.
Если заглянуть в соцсети доктора Стилман, кажется, что она отлично проводит время на пенсии — бывшая учительница много путешествует и наслаждается общением с близкими.
У доктора Стилмана есть пара советов для молодых учителей: «Постарайтесь убедиться, что вы сохраняете баланс [жизни и работы] и заботитесь о себе. Но также, когда вы в классе, просто получайте удовольствие, будьте собой и наслаждайтесь всеми этими моментами, потому что именно это дети и запоминают, — сказала она. — Они запоминают, как к ним относились в школьные годы, и запоминают ваши с ними отношения. Они запоминают забавные вещи, о которых вы говорили на уроках».
Видео стало вирусным, набрав более 6,6 млн просмотров и 1,3 млн лайков, и многие пользователи оставили комментарии с благодарностью и признательностью учителям в целом.
Одна учительница написала: «50 лет, умноженные на 100 (минимум) учеников, равно количеству затронутых жизней. Я плачу в своем классе на обеде, пока смотрю это».
Другой пользователь TikTok оценил видео, сказав: «Видно, что ее ученикам и коллегам очень повезло с ней. Она, должно быть, просто потрясающая!» Бывший ученик доктора Стилман также выразил благодарность в комментариях: «Я был ее учеником 5 лет назад, она замечательная женщина с большой страстью к своей работе и любовью к своим ученикам. Передай своей маме мои наилучшие пожелания!».
Несколько других пользователей написали о том, что учителя являются неотъемлемой частью нашей жизни. Один сказал: «Это видео заставило меня рыдать. Хорошие учителя — это действительно ВСЁ! Мне 30, и я до сих пор регулярно общаюсь со своим учителем английского языка». Другой добавил: «Я в слезах из-за этого видео. Оно напомнило мне об одной учительнице, которая действительно изменила мою жизнь. Хотел бы я найти ее и просто сказать спасибо!».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В американской школе произошла массовая драка между родителем и 30 учениками
- "Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих учителей
- Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками
- Рыбаки столкнулись с большой белой акулой громадного размера
- После ссоры с персоналом магазина покупатель в Бруклине бросил в помещение коктейль Молотова
Даже любимое дело за столько лет, меня бы вывело в режим жесткого дежавю... юмор
Низкий поклон ей
Очень правильные слова - БАЛАНС