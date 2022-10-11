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Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе

Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе

Автор:
11 октября 2022 20:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Ynews   США   благодарность   видео   овации   трогательно   учителя   
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Что делает человека хорошим учителем? На этот вопрос сложно ответить, поскольку у всех учеников разные потребности — кому-то нужны вдохновение и забота, кому-то — дисциплина и честная критика. Но, пожалуй, все согласятся, что учителя заслуживают за свой тяжелый труд признания и похвалы, и одна 72-летняя учительница получила их сполна, когда все ученики и персонал школы собрались, чтобы проводить ее на пенсию с бурными овациями.

Доктора Шеридан Стилман ждал замечательный сюрприз от коллег и учеников, которые выстроились в коридорах школы в ее последний день работы учительницей, чтобы с почетом проводить ее на пенсию.

Доктор Шеридан Стилман посвятила 50 лет своей жизни преподаванию в средней школе Нортвью в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Но настал день попрощаться; в 72 года она решила уйти на пенсию и начать новую главу своей жизни. Однако ученики и коллеги не собирались отпускать ее без должного прощания.

Идея устроить учительнице такие проводы принадлежала директору школы Марку Томасу. Он рассказал Good Morning America (GMA), что знаком с доктором Стилман более 24 лет. «Я связался с несколькими учителями и предложил им это, и как бы все организовал, и мы работали вместе, чтобы собрать учеников и учителей в коридорах, создав этот туннель, и она ничего не знала».

«Не знаю, видел ли я когда-нибудь, чтобы педагог так приспосабливался и адаптировался, чтобы служить своим ученикам на протяжении многих лет, просто ради того, чтобы продолжать содействовать обучению, — добавил он. — Некоторые люди на всех этапах жизни могут повторять то, что они делали, и продолжать делать это. Но она постоянно пересматривает свой подход и постоянно собирает отзывы от своих учеников, постоянно следит за инновациями и передовыми методами и внедряет их в свой класс».

Доктор Стилман сказала GMA, что ей очень нравилась ее работа, и она долго и тщательно обдумывала решение уйти на пенсию. «Я думала, что было бы действительно здорово проработать 50 лет, но только при условии, что меня это все еще радует и приносит удовольствие, что я нахожусь в добром здравии и все еще многому учусь», — сказала она.

«Мне кажется, что я могла бы продержаться гораздо дольше, — продолжила она. — Но также я чувствую, что пришло время, и хотя у меня спрашивают: «Ты была готова?» Нет, но время пришло. Также пришло время молодым учителям занять руководящие должности».

Кэтрин сопроводила видео текстом, в котором рассказала, что ее маме было всего 22 года, когда она начала работать в этой школе учительницей английского языка. Она была не только прекрасным учителем, но и сумела воспитать шестерых детей, получить докторскую степень в возрасте 67 лет и написать книгу о Шекспире, которая будет опубликована в конце этого года.

У доктора Стилмана есть пара советов для молодых учителей: «Постарайтесь убедиться, что вы сохраняете баланс [жизни и работы] и заботитесь о себе. Но также, когда вы в классе, просто получайте удовольствие, будьте собой и наслаждайтесь всеми этими моментами, потому что именно это дети и запоминают, — сказала она. — Они запоминают, как к ним относились в школьные годы, и запоминают ваши с ними отношения. Они запоминают забавные вещи, о которых вы говорили на уроках».

Видео стало вирусным, набрав более 6,6 млн просмотров и 1,3 млн лайков, и многие пользователи оставили комментарии с благодарностью и признательностью учителям в целом.

Одна учительница написала: «50 лет, умноженные на 100 (минимум) учеников, равно количеству затронутых жизней. Я плачу в своем классе на обеде, пока смотрю это».

Другой пользователь TikTok оценил видео, сказав: «Видно, что ее ученикам и коллегам очень повезло с ней. Она, должно быть, просто потрясающая!» Бывший ученик доктора Стилман также выразил благодарность в комментариях: «Я был ее учеником 5 лет назад, она замечательная женщина с большой страстью к своей работе и любовью к своим ученикам. Передай своей маме мои наилучшие пожелания!».

Несколько других пользователей написали о том, что учителя являются неотъемлемой частью нашей жизни. Один сказал: «Это видео заставило меня рыдать. Хорошие учителя — это действительно ВСЁ! Мне 30, и я до сих пор регулярно общаюсь со своим учителем английского языка». Другой добавил: «Я в слезах из-за этого видео. Оно напомнило мне об одной учительнице, которая действительно изменила мою жизнь. Хотел бы я найти ее и просто сказать спасибо!».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   благодарность   видео   овации   трогательно   учителя   
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12  комментариев
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4k
SandMANn 2 часа назад
А бывает и так ...«там, далеко-далеко, есть земля», где на пенсию провожают немного по-другому (тихо, но настойчиво выпроваживают в моральное и материальное забвение почётной грамотой…)
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14k
Алексей 17 минут назад
Я тоже не любитель изменений, но нааастолько?
Даже любимое дело за столько лет, меня бы вывело в режим жесткого дежавю... юмор

Низкий поклон ей
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6k
GROMOZEKA Полчаса назад
«Постарайтесь убедиться, что вы сохраняете баланс [жизни и работы] и заботитесь о себе»

Очень правильные слова - БАЛАНС
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275
Jānis (LPSR) Час назад
Цветы принято дарить учителям и женщинам что в России, что в Штатах, что в прочих странах. Напрашивается вывод о том, что это какая-то бутафория на публику. Типа по-дежурному выпроводили и точка. Всё включено, но по стандартному шаблону и весьма скромненько, где элементарные цветы уже сверх лимита. Ну а окружающим и в голову не придёт раскошелиться. Стеариновое яблоко какое-то.
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1k
Елизавета Час назад
Без цветов, как-то демонстративно показушно и дико. Как-будто рады тому, что выперли без выходного пособия ту, от которой давно хотели избавиться. Дети же подсуетились и настрочили под чужими аккаунтами хвалебные оды.
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6k
Allmaster 2 часа назад
Цветы там дарить не принято походу, хоть кто то бы сраный букетик подарил бы...
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