Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе

Идея устроить учительнице такие проводы принадлежала директору школы Марку Томасу. Он рассказал Good Morning America (GMA), что знаком с доктором Стилман более 24 лет. «Я связался с несколькими учителями и предложил им это, и как бы все организовал, и мы работали вместе, чтобы собрать учеников и учителей в коридорах, создав этот туннель, и она ничего не знала».

«Не знаю, видел ли я когда-нибудь, чтобы педагог так приспосабливался и адаптировался, чтобы служить своим ученикам на протяжении многих лет, просто ради того, чтобы продолжать содействовать обучению, — добавил он. — Некоторые люди на всех этапах жизни могут повторять то, что они делали, и продолжать делать это. Но она постоянно пересматривает свой подход и постоянно собирает отзывы от своих учеников, постоянно следит за инновациями и передовыми методами и внедряет их в свой класс».