"Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих учителей

Похоже, этот праздник прощания со школой запомнят надолго и учителя, и ученики. Юный бунтарь вместо слов благодарности решил рассказать, чем остался недоволен за все годы обучения в заведении.





"У нас в школе изучают английский язык, но результат 0 или 1%. Учителю по физкультуре должно быть стыдно, что от него пахнет алкоголем. Учителя, которые курят на перемене, — у вас нет морального права запрещать ученикам курить", — перечислял недостатки школы выпускник.



