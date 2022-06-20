"Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих учителей

Последний звонок в одной из киргизских школ шёл по своему сценарию, но потом микрофон взял в руки выпускник, и началось...
Похоже, этот праздник прощания со школой запомнят надолго и учителя, и ученики. Юный бунтарь вместо слов благодарности решил рассказать, чем остался недоволен за все годы обучения в заведении.
"У нас в школе изучают английский язык, но результат 0 или 1%. Учителю по физкультуре должно быть стыдно, что от него пахнет алкоголем. Учителя, которые курят на перемене, — у вас нет морального права запрещать ученикам курить", — перечислял недостатки школы выпускник.
Он сравнил нынешнее образование с прежним на примере современных смартфонов и кнопочных телефонов. С помощью древних аппаратов люди могли просто позвонить друг другу и написать сообщение, сейчас, благодаря интернету, с помощью смартфона можно найти любую информацию и выполнить кучу дел. Однако образование десятилетней давности, по словам школьника, ничем не отличается от нынешнего.
Юноша добавил, что уважает учителей, однако решился на этот шаг, потому что «друг скажет в лицо, а враг похвалит».
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После того, как видео с инцидентом из школы им. Гайдара в Сузакском районе появилось в Сети, пользователи YouTube похвалили выпускника, заметив, что сами сталкивались с подобными проблемами во время обучения.
Через некоторое время в Сети появилось видео извинения, в котором юноша заявил, что все случившееся было пранком.
А вот директор школы и педагогический состав до сих пор пребывают в растерянности. Педагогам обидно и стыдно за выходку своего ученика. "Мы были в шоке от этого. Столько лет проводим мероприятия в школе, но такое случается впервые. Это было неожиданно. Мы не знаем, почему ученики раньше нам не сказали об этом. Мы стараемся трудиться во благо учеников. Нам было обидно", - поделилась своими ощущениями директор школы.
Впрочем, похоже, устраивать "цыганочку с выходом" на праздничной линейке становится трендом. Ученица из Избербаша (Дагестан) тоже решила привлечь внимание и на последнем звонке прокричала пару лозунгов в поддержку Украины. Спустя некоторое время и выпускница, и её мать принесли извинения.
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АНТИФИШКИ
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