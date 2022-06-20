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"Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих учителей

"Пахнут алкоголем, курят": на последнем звонке школьник из Киргизии публично пристыдил своих учителей

Автор:
20 июня 2022 08:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   prank   Кызкызстан   видео   извинения   пристыдил   ученики   учителя   школа   
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Последний звонок в одной из киргизских школ шёл по своему сценарию, но потом микрофон взял в руки выпускник, и началось...

Похоже, этот праздник прощания со школой запомнят надолго и учителя, и ученики. Юный бунтарь вместо слов благодарности решил рассказать, чем остался недоволен за все годы обучения в заведении.


"У нас в школе изучают английский язык, но результат 0 или 1%. Учителю по физкультуре должно быть стыдно, что от него пахнет алкоголем. Учителя, которые курят на перемене, — у вас нет морального права запрещать ученикам курить", — перечислял недостатки школы выпускник.


Он сравнил нынешнее образование с прежним на примере современных смартфонов и кнопочных телефонов. С помощью древних аппаратов люди могли просто позвонить друг другу и написать сообщение, сейчас, благодаря интернету, с помощью смартфона можно найти любую информацию и выполнить кучу дел. Однако образование десятилетней давности, по словам школьника, ничем не отличается от нынешнего.


Юноша добавил, что уважает учителей, однако решился на этот шаг, потому что «друг скажет в лицо, а враг похвалит».


После того, как видео с инцидентом из школы им. Гайдара в Сузакском районе появилось в Сети, пользователи YouTube похвалили выпускника, заметив, что сами сталкивались с подобными проблемами во время обучения.


Через некоторое время в Сети появилось видео извинения, в котором юноша заявил, что все случившееся было пранком.


А вот директор школы и педагогический состав до сих пор пребывают в растерянности. Педагогам обидно и стыдно за выходку своего ученика. "Мы были в шоке от этого. Столько лет проводим мероприятия в школе, но такое случается впервые. Это было неожиданно. Мы не знаем, почему ученики раньше нам не сказали об этом. Мы стараемся трудиться во благо учеников. Нам было обидно", - поделилась своими ощущениями директор школы.


Впрочем, похоже, устраивать "цыганочку с выходом" на праздничной линейке становится трендом. Ученица из Избербаша (Дагестан) тоже решила привлечь внимание и на последнем звонке прокричала пару лозунгов в поддержку Украины. Спустя некоторое время и выпускница, и её мать принесли извинения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   prank   Кызкызстан   видео   извинения   пристыдил   ученики   учителя   школа   
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9  комментариев
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2k
Алексей 2 часа назад
Так Казахстан или Киргизия?
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4k
просто Дмитрий 36 минут назад
Cкоро дойдет до того, как в Америке студенты, решив подначить преподавателя, дарили ему на "выпускном" флажки ЛГБТ.
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739
MPEG-8 56 минут назад
Он просто тупой.
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1k
Moon24 Час назад
Тварь узкоглазая , неблагодарный скот .ИМХО
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
охренеть как "смешной" пранк . ну чурки есть чурки , его учили учили а он так ничему и не научился , прежде всего уважению к старшим.
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