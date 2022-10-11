Фотограф снимает портреты самых свирепых хищников Африки с помощью удаленной камеры

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Британский фотограф дикой природы Джеймс Левин три года путешествовал по заповедникам Кении и Танзании и сделал большую серию снимков. На них можно увидеть свирепых львов, зебр, сражающихся за доминирование, импозантных носорогов и любопытных гиен в их естественной среде обитания.
Эти фотографии позволяют по-новому взглянуть на величие африканской дикой природы.
Британский фотограф Джеймс Левин путешествовал по природоохранным зонам Кении и Танзании, и его объектив запечатлел диких обитателей этих мест такими, какими мы их никогда раньше не видели.
Посмотрите на эти черно-белые портреты, они просто потрясающие!
Британский фотограф Джеймс Левин путешествовал по природоохранным зонам Кении и Танзании, и его объектив запечатлел диких обитателей этих мест такими, какими мы их никогда раньше не видели.
Посмотрите на эти черно-белые портреты, они просто потрясающие!
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Любопытная гиена. Обнюхивает фотокамеру
Фотограф использовал самодельную дистанционную камеру в защитном футляре.
Лев по кличке Шрам. Рана на морде получена от копья воина племени масаи
Фотограф назвал этот снимок "Роберт Смит" из-за сходства Шрама с фронтменом группы The Cure.
Молодой лев. Заинтересовался дистанционной фотокамерой и украл ее, чтобы тщательно изучить
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джеймс Левин Танзания дикие животные животные животные африки заповедники кения фотограф фотомир черно-белые снимки
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