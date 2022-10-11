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Фотограф снимает портреты самых свирепых хищников Африки с помощью удаленной камеры

Фотограф снимает портреты самых свирепых хищников Африки с помощью удаленной камеры

Автор:
11 октября 2022 16:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джеймс Левин   Танзания   дикие животные   животные   животные африки   заповедники   кения   фотограф   фотомир   черно-белые снимки   
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Британский фотограф дикой природы Джеймс Левин три года путешествовал по заповедникам Кении и Танзании и сделал большую серию снимков. На них можно увидеть свирепых львов, зебр, сражающихся за доминирование, импозантных носорогов и любопытных гиен в их естественной среде обитания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Левин   Танзания   дикие животные   животные   животные африки   заповедники   кения   фотограф   фотомир   черно-белые снимки   
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