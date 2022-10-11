Фотограф снимает портреты самых свирепых хищников Африки с помощью удаленной камеры

Эти фотографии позволяют по-новому взглянуть на величие африканской дикой природы.



Британский фотограф Джеймс Левин путешествовал по природоохранным зонам Кении и Танзании, и его объектив запечатлел диких обитателей этих мест такими, какими мы их никогда раньше не видели.



Посмотрите на эти черно-белые портреты, они просто потрясающие!