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Так вот ты какой, магнитофон-приставка «Радиотехника МП-201»

Так вот ты какой, магнитофон-приставка «Радиотехника МП-201»

Автор:
11 октября 2022 15:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   Радиотехника МП-201   СССР   достоинство   магнитофон   недостаток   приставка   техника   
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«Радиотехника». Этот производитель радиоаппаратуры и акустических систем ухитрился из практически кустарной лавки стать легендарным заводом, успешно работавшим и выпускавшим разные модели приёмников, радиол и другой аппаратуры как для местного потребления, так и на экспорт.

Конечно, дизайн далеко не каждой из них будоражил воображение потребителей. Но, как говорится, внешность обманчива.

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Итак, «Радиотехника МП-201». Эдакий кирпичеподобный монстрик. При нажатии на передней панели кнопки лентопротяжка вылетала с визгом и звяканьем. Понятно, что о микролифте речи не шло.

В конце 80-х модель стоила порядка 300 рублей, что весьма немало. При этом двигатель оставлял желать лучшего. Уже спустя несколько месяцев активного использования звук начинал «плыть». И всякие чистки ситуацию не исправляли. Помочь мог только радикальный способ лечения – замена моторчика.

При этом в общем и целом агрегат был изготовлен вполне себе добротно. При первом снятии деревянной крышки неподготовленного меломана могло напугать хитросплетение проводов, соединяющих выдвижной лентопротяжный механизм с монтажными платами. Казалось бы, это слабое звено, которое должно полететь первым. Но, нет, все работало вполне надежно.

Перемотка шла довольно тихо и нудно. Зато «Радиотехника МП-201» практически не рвала пленку. Шумоподавитель был не особенно удачный: высокие частоты просто срезались. Эффектным, но бесполезным с позиции практичности был электронный счётчик с памятью.

Его наличие косвенно подтверждает, что у модели вполне мог быть какой-то зарубежный прототип. Ведь, что греха таить, советские инженеры не брезговали заимствованием.

А у вас была техника производства этого завода?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Производство   Радиотехника МП-201   СССР   достоинство   магнитофон   недостаток   приставка   техника   
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13  комментариев
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20k
Alf 6 часов назад
Я не понял из какой кустарной лавки? В Риге было два огромных завода Радиотехника. Один (первый) находился на улице Радиотехникас, (сейчас улица Мукусалас) ближе к центру города, второй в микрорайоне Иманта, на проспекте Комарова. (сейчас проспект Курземес) Во втором я с другом проработали на летних каникулах, почти два месяца. Нам тогда по 15 лет было. Брали даже детей, но 7 часовой рабочий день, до 18 лет. Хотя мы работали на конвеере, (тогда шёл на сборке радиоприёмник Рига - 104, до этого был Рига-103) поэтому нас просили дорабатывать смену до конца с доплатой. Вместо нас просто некого было посадить. Народу летом не хватало. Многие летом просились в отпуск. А моя мать тогда работала на заводской проходной. И чего там только не выпускали... Всё можно найти в интернет. Единственное что у меня было из Радиотехники, это магнитола Рига-110 и позже Рига 310 - стерео. Последняя моя модель была магнитола ВЭФ-287 стерео ( двухкассетник и четыре динамика. Как пришла независимость почти все заводы позакрывали. А на ВЭФе уже перед "развалом" разрабатывали видеомагнитофон...
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26k
Лис Полчаса назад
Был у меня комплект - вот этот магнитофон, тюнер, усилитель, колонки. Вот вертушка была "Вега". Нормальный аппарат для простого человека. В Москве аналог делали, "Орбита".
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5k
Дмитрий 2 часа назад
"Эффектным, но бесполезным с позиции практичности был электронный счётчик с памятью." Вот не соглашусь. Это были времена компьютеров бк-0010 и zx спектрум, которые работали на кассетах. на кассетах были указаны начала программ и игр по счетчикам, чтоб сразу перемотать примерно на нужное место и начать загрузку оттуда. Помню я этот мафон, я просто в экстазе был от этих алюминевых крутилок и кнопочек.
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644
Максим Макашев 3 часа назад
Шумоподавитель был не особенно удачный: высокие частоты просто срезались
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Автор скорее всего не в курсе, что в этом аппарате был ВПЕРВЫЕ в СССР применён компандерный шумодав. Был у меня такой аппарат. Чтобы привести его к удобоваримым характеристикам пришлось разбирать его и приносить на работу в НИИ. Вот уж там он ( после того, как над ним "поколдовали" всей лабораторией, действительно стал достойным аппаратом. Плюсом ещё являлось и то, что в Союзе практически к каждой радиопродукции прилагалась электросхема.
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9k
Barachek_Obachek 5 часов назад
Если бы "советские инженеры не брезговали заимствованием" мы бы уже были впереди Китая
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4k
!ГЕНнадий 5 часов назад
У меня была ихняя ламповая радиола Симфония, с двумя колонками больше метра. Кассетник был небольшой - Рига-110, а потом уже пошли японские из Берёзки. Но любил бегать с продлёнки в универмаг, где размеренно проверяли продаваемые Радиотехники, Маяки и Электроники с Весной... Даже мечтал стать таким продавцом. ))

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53k
Die Safari 7 часов назад
В Москве у метро "Проспект мира" был фирменный магазин. Купил там комплект из магнитофона, радиоприемника, усилителя и из двух колонок. Довольно хорошая аппаратура, работали у меня без поломки. В девяностые, когда приобрел комплект от "Sony" "Радиотехнику" кому-то отдал.
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12k
Antique computer 8 часов назад
Помнится, выпаивал головку и впаивал другую. Я так себе радиолюбитель был, конечно. Наверное, эта операция аппарат и добила. Но повозиться было интересно.
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25k
Юрий 8 часов назад
"Этот производитель радиоаппаратуры и акустических систем ухитрился из практически кустарной лавки стать легендарным заводом" - легко стать успешным при неограниченном кредитовании от москалей.
Ну и почему сейчас "этот легендарный производитель" никак не может ухитрится заработать как раньше, "оккупантов" же давно нет. Странно....
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15k
Alex 9 часов назад
Да, была такая
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12k
Kostick 9 часов назад
вертушка была, усь и колонки. в принципе для своего времени, абсолютно годные девайсы.
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2k
Gleb_Skameikin 9 часов назад
До сих пор дома работает. Только пассики раньш часто менял, теперь от презиков резинки подходят. Хороший аппарат. Там у меня и пластинки, микшер и радио в комплекте
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