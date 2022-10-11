Так вот ты какой, магнитофон-приставка «Радиотехника МП-201»

Итак, «Радиотехника МП-201». Эдакий кирпичеподобный монстрик. При нажатии на передней панели кнопки лентопротяжка вылетала с визгом и звяканьем. Понятно, что о микролифте речи не шло.

В конце 80-х модель стоила порядка 300 рублей, что весьма немало. При этом двигатель оставлял желать лучшего. Уже спустя несколько месяцев активного использования звук начинал «плыть». И всякие чистки ситуацию не исправляли. Помочь мог только радикальный способ лечения – замена моторчика.