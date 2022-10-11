Так вот ты какой, магнитофон-приставка «Радиотехника МП-201»

«Радиотехника». Этот производитель радиоаппаратуры и акустических систем ухитрился из практически кустарной лавки стать легендарным заводом, успешно работавшим и выпускавшим разные модели приёмников, радиол и другой аппаратуры как для местного потребления, так и на экспорт.
Конечно, дизайн далеко не каждой из них будоражил воображение потребителей. Но, как говорится, внешность обманчива.
Итак, «Радиотехника МП-201». Эдакий кирпичеподобный монстрик. При нажатии на передней панели кнопки лентопротяжка вылетала с визгом и звяканьем. Понятно, что о микролифте речи не шло.
В конце 80-х модель стоила порядка 300 рублей, что весьма немало. При этом двигатель оставлял желать лучшего. Уже спустя несколько месяцев активного использования звук начинал «плыть». И всякие чистки ситуацию не исправляли. Помочь мог только радикальный способ лечения – замена моторчика.
При этом в общем и целом агрегат был изготовлен вполне себе добротно. При первом снятии деревянной крышки неподготовленного меломана могло напугать хитросплетение проводов, соединяющих выдвижной лентопротяжный механизм с монтажными платами. Казалось бы, это слабое звено, которое должно полететь первым. Но, нет, все работало вполне надежно.
Перемотка шла довольно тихо и нудно. Зато «Радиотехника МП-201» практически не рвала пленку. Шумоподавитель был не особенно удачный: высокие частоты просто срезались. Эффектным, но бесполезным с позиции практичности был электронный счётчик с памятью.
Его наличие косвенно подтверждает, что у модели вполне мог быть какой-то зарубежный прототип. Ведь, что греха таить, советские инженеры не брезговали заимствованием.
А у вас была техника производства этого завода?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор скорее всего не в курсе, что в этом аппарате был ВПЕРВЫЕ в СССР применён компандерный шумодав. Был у меня такой аппарат. Чтобы привести его к удобоваримым характеристикам пришлось разбирать его и приносить на работу в НИИ. Вот уж там он ( после того, как над ним "поколдовали" всей лабораторией, действительно стал достойным аппаратом. Плюсом ещё являлось и то, что в Союзе практически к каждой радиопродукции прилагалась электросхема.