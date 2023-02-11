Неизвестный мотоцикл СССР с роторным двигателем, Иж Лидер

Встречались такие примеры и у Ижевского мотозавода, который в 80 годах получил задание от правительства, сделать мотоцикл для сопровождения первых лиц государства. Моделей таких мотоциклов было сделано две, мы сегодня обсудим одну из них. Мотоцикл получил название Иж Лидер и нужно сказать, что спроектирован он был по всем канонам зарубежной техники, внешность мотоцикла нам об этом открыто говорила.