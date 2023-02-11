Неизвестный мотоцикл СССР с роторным двигателем, Иж Лидер

Времена Советского Союза, это было время множества открытий и большого количества экспериментов в области автомобиле и мостостроения. Тогда было обычным делом заняться проектом какой-то новой модели и не довести ее до конвейера, оставив в единичных экземплярах.
Встречались такие примеры и у Ижевского мотозавода, который в 80 годах получил задание от правительства, сделать мотоцикл для сопровождения первых лиц государства. Моделей таких мотоциклов было сделано две, мы сегодня обсудим одну из них. Мотоцикл получил название Иж Лидер и нужно сказать, что спроектирован он был по всем канонам зарубежной техники, внешность мотоцикла нам об этом открыто говорила.
На Лидер было установлено множество пластиковых панелей обтекателей, которые хорошо защищали мотоциклиста от осадков. Изюминкой мотоцикла стал двигатель, который здесь был роторно-поршневым и имел жидкостное охлаждение. Объем такого мотора составлял 613 кубических сантиметров, а мощность 52 лошадиные силы, это при 6000 оборотах в минуту. Привод на заднее колесо идет с помощью карданного вала, спереди и сзади на мотоцикле стоят дисковые тормоза.
По задумке инженеров, мотоцикл должен был распространится не только среди советских служб, но и экспортироваться за границу, где тоже получить признание и востребованность. Но всего было сделано два экземпляра, а точная причина нежелания выпускать данный мотоцикл серийно, неизвестна. В любом случае, у специалистов получился хороший, непохожий на другую отечественную продукцию мотоцикл, который заслуживает внимания.
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