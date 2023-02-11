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Неизвестный мотоцикл СССР с роторным двигателем, Иж Лидер

Неизвестный мотоцикл СССР с роторным двигателем, Иж Лидер

Автор:
11 февраля 2023 23:54
Метки: СССР   техника   технологии   
730
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Времена Советского Союза, это было время множества открытий и большого количества экспериментов в области автомобиле и мостостроения. Тогда было обычным делом заняться проектом какой-то новой модели и не довести ее до конвейера, оставив в единичных экземплярах.

Встречались такие примеры и у Ижевского мотозавода, который в 80 годах получил задание от правительства, сделать мотоцикл для сопровождения первых лиц государства. Моделей таких мотоциклов было сделано две, мы сегодня обсудим одну из них. Мотоцикл получил название Иж Лидер и нужно сказать, что спроектирован он был по всем канонам зарубежной техники, внешность мотоцикла нам об этом открыто говорила.

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На Лидер было установлено множество пластиковых панелей обтекателей, которые хорошо защищали мотоциклиста от осадков. Изюминкой мотоцикла стал двигатель, который здесь был роторно-поршневым и имел жидкостное охлаждение. Объем такого мотора составлял 613 кубических сантиметров, а мощность 52 лошадиные силы, это при 6000 оборотах в минуту. Привод на заднее колесо идет с помощью карданного вала, спереди и сзади на мотоцикле стоят дисковые тормоза.

По задумке инженеров, мотоцикл должен был распространится не только среди советских служб, но и экспортироваться за границу, где тоже получить признание и востребованность. Но всего было сделано два экземпляра, а точная причина нежелания выпускать данный мотоцикл серийно, неизвестна. В любом случае, у специалистов получился хороший, непохожий на другую отечественную продукцию мотоцикл, который заслуживает внимания.

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Метки: СССР   техника   технологии   
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10  комментариев
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964
Александр Зотов 5 часов назад
точная причина - перестройка и маячащий развал страны и экономики. Уже прикидывали бабки за ввоз подержанных мотоциклов из Японии и Штатов с Европой
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MPEG-8 8 часов назад
Эта бандура наверное как Урал весит, кг. 250 не меньше.
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Ольга 8 часов назад
я б купила себе такой скутер за вменяемые деньги. Выглядит вполне норм даже для сейчас.
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