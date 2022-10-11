«Ты перед всем русским народом извинись»: в Ярославле неадекватный мигрант из «Пятёрочки» избил мальчика и поставил его на колени

У ярославской »Пятёрочки» разыгралась неприятная сцена. Два парня повздорили, один из них - сын приезжей женщины, которая работает в этом магазине, и он оскорбил маму второго мальчика. Ну тот и врезал нахалу по лицу.

Тут же нарисовался работник этой «Пятёрочки» и устроил «разборки». Ему очень не понравилось, что кто-то ударил по лицу родственника его коллеги. Противника выбрал «достойного» - несовершеннолетнего мальчика, который просто физически не смог бы дать отпор взрослому мужику.

Сначала горячий мигрант отвесил парню пощёчину, а потом поставил на колени.