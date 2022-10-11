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«Ты перед всем русским народом извинись»: в Ярославле неадекватный мигрант из «Пятёрочки» избил мальчика и поставил его на колени

«Ты перед всем русским народом извинись»: в Ярославле неадекватный мигрант из «Пятёрочки» избил мальчика и поставил его на колени

Автор:
11 октября 2022 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: магазин   мальчик   мигрант   полиция   пощечина   пятерочка   
824
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Этот странный персонаж устроил целое представление.

У ярославской »Пятёрочки» разыгралась неприятная сцена. Два парня повздорили, один из них - сын приезжей женщины, которая работает в этом магазине, и он оскорбил маму второго мальчика. Ну тот и врезал нахалу по лицу.

Тут же нарисовался работник этой «Пятёрочки» и устроил «разборки». Ему очень не понравилось, что кто-то ударил по лицу родственника его коллеги. Противника выбрал «достойного» - несовершеннолетнего мальчика, который просто физически не смог бы дать отпор взрослому мужику.

Сначала горячий мигрант отвесил парню пощёчину, а потом поставил на колени.

После этого включил режим «яжебатя» и начал извиняться на камеру. С чудовищным акцентом, но всё же можно разобрать, что он якобы раскаивается.

Но в его искренность не поверили и следующую серию извинений записали уже в полицейском участке. Для пущего эффекта там он сам встал на колени.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента. Возможно, заведут административное дело.

Источник:

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Метки: магазин   мальчик   мигрант   полиция   пощечина   пятерочка   
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15  комментариев
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6k
Том Сойер 4 часа назад
А есть отец у этого мальчика? Родственники мужского пола? Отму.дохать этого ублюдка корявого - чтобы кровью ссал месяц, падла!
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475
Mrak OBOY 23 минуты назад
неее он не понял!! в челюсть не пробили! по почкам не настучали... нечего он не понял!!!
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6k
tamin 53 минуты назад
Я очень надеюсь, что этого так сказать человека, посадят. Его семью вышлют нах из России и запретят всем родственникам до 10 колена сюда приезжать.
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23k
The Dude 58 минут назад
Как же заипали эти черножопые мужья модератора ган-дона (или дон-нерки), за которых она меня банил на месяцок. Я просто за это время забыл её погоняло на фишках.
Оно угрожало мне уголовщиной, потому что ей не понравилась моя политическая позиция, о которой я заявлял тогда открыто.
Ну да ладно, это ведь всего лишь ган-дон (или донерка) с кнопкой модерятора )))
Вопрос в другом. Почему эти сраные черножопые обезьяы, которые почему-то имеют юридический статус людей, могут безнаказанно причинять вред, открыто высказывать нацистские высказывания в адрес русского народа, почему они ограничиваются долбанными извинениями на камеру, продолжая творить весь этот беспредел в отношении титульной нации? Почему это вообще происходит в России?
Для ган-дана донерки: я не призываю к каим-то действиям. Я просто высказываю своё мнение о том, что мне бы не хотелось видеть на территории моего государства таких моральных уродов и их защитников в лице вышеупомянутого админа.
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2k
Pogost Час назад
Черножопого вместе с его личинками на историческую родину!!!! я один услышал как он малому сказал: " Я твою маму е.б.у!"
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4k
Компьютер DELL монитором Час назад
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−95
пысы 2 часа назад
сука е.бучая! меня аж трясет, я б его там поставил перед ребенком извиняться, а после отх.уярил бы
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4k
Олег Белов 2 часа назад
Почему административное? И почему возожно? Разве в УК статьи не найдется? Как минимум выслать из страны со всеми родствениками без права возвращения.
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49k
dima423 2 часа назад
таких только пи*дть иначе не дойдет... конченый черт
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Так и не понял кого он извиняет.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Что ни говорите, но смартфоны - это замечательно!
Особенно в руках дебилов, которые снимают свои похождения и выкладывают в сеть. Я не только этот случай имею ввиду.
То вечный огонь изгадят, то шашлык на нём пожарят, то изобьют кого-нибудь и обязательно снимут и похвастаются своими "подвигами", выложив видео в сеть.
Молодцы!!!
Это так облегчает работу силовиков!
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8k
Shtoppi 4 часа назад
<<С чудовищным акцентом, но всё же можно разобрать, что он якобы раскаивается.>>
Во всех их "извинениях" не было, нет и не будет и капли раскаяния. Это пора запомнить раз и навсегда. Они "извиняются" и "раскаиваются" только потому что есть кому заставить их это делать, а в противном случае у нас бы тут уже давно была мрачная кцыгарда как на их вонючей родине.
Гнать их отсюда надо нещадно иначе беда будет!
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1k
Росомаха 4 часа назад
Извинения , в его возрасте , просто проформа , для избежания наказания!
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919
Мой лучший друг 4 часа назад
Административное, административное... На выселку и все дела, другим приезжим неповадно будет, а то смысл их пугать административкой...
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