«Ты перед всем русским народом извинись»: в Ярославле неадекватный мигрант из «Пятёрочки» избил мальчика и поставил его на колени

Этот странный персонаж устроил целое представление.
У ярославской »Пятёрочки» разыгралась неприятная сцена. Два парня повздорили, один из них - сын приезжей женщины, которая работает в этом магазине, и он оскорбил маму второго мальчика. Ну тот и врезал нахалу по лицу.
Тут же нарисовался работник этой «Пятёрочки» и устроил «разборки». Ему очень не понравилось, что кто-то ударил по лицу родственника его коллеги. Противника выбрал «достойного» - несовершеннолетнего мальчика, который просто физически не смог бы дать отпор взрослому мужику.
Сначала горячий мигрант отвесил парню пощёчину, а потом поставил на колени.
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После этого включил режим «яжебатя» и начал извиняться на камеру. С чудовищным акцентом, но всё же можно разобрать, что он якобы раскаивается.
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Но в его искренность не поверили и следующую серию извинений записали уже в полицейском участке. Для пущего эффекта там он сам встал на колени.
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Сейчас полиция проводит проверку инцидента. Возможно, заведут административное дело.
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АНТИФИШКИ
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Оно угрожало мне уголовщиной, потому что ей не понравилась моя политическая позиция, о которой я заявлял тогда открыто.
Ну да ладно, это ведь всего лишь ган-дон (или донерка) с кнопкой модерятора )))
Вопрос в другом. Почему эти сраные черножопые обезьяы, которые почему-то имеют юридический статус людей, могут безнаказанно причинять вред, открыто высказывать нацистские высказывания в адрес русского народа, почему они ограничиваются долбанными извинениями на камеру, продолжая творить весь этот беспредел в отношении титульной нации? Почему это вообще происходит в России?
Для ган-дана донерки: я не призываю к каим-то действиям. Я просто высказываю своё мнение о том, что мне бы не хотелось видеть на территории моего государства таких моральных уродов и их защитников в лице вышеупомянутого админа.
Особенно в руках дебилов, которые снимают свои похождения и выкладывают в сеть. Я не только этот случай имею ввиду.
То вечный огонь изгадят, то шашлык на нём пожарят, то изобьют кого-нибудь и обязательно снимут и похвастаются своими "подвигами", выложив видео в сеть.
Молодцы!!!
Это так облегчает работу силовиков!
Во всех их "извинениях" не было, нет и не будет и капли раскаяния. Это пора запомнить раз и навсегда. Они "извиняются" и "раскаиваются" только потому что есть кому заставить их это делать, а в противном случае у нас бы тут уже давно была мрачная кцыгарда как на их вонючей родине.
Гнать их отсюда надо нещадно иначе беда будет!