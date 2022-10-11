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Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте

Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте

Автор:
11 октября 2022 12:53
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: встречи   двойники   забавно   и так бывает   неожиданная встреча   странные сближенья   сюрприз   удивительное рядом   
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На Земле живет 7,9 миллиарда человек. Так что вполне логично, что где-то в этом огромном мире должен быть кто-то, кто выглядит точно так же, как вы. Вам даже не нужно сталкиваться со своим двойником в реальной жизни, чтобы узнать о его существовании. Он может предстать перед вами в самыйнеожиданный момент — в виде героев фильмов или мультиков, или персонажей с постеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: встречи   двойники   забавно   и так бывает   неожиданная встреча   странные сближенья   сюрприз   удивительное рядом   
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7k
Владимир 49 минут назад
сбой в матрице
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8k
hairov 3 минуты назад
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
соседский кот 1 в 1 как в рекламе вискаса.
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2k
веселый просто 18 минут назад
Одинаковая прическа или борода и ты уже двойник. Оригинально
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