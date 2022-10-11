Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте

На Земле живет 7,9 миллиарда человек. Так что вполне логично, что где-то в этом огромном мире должен быть кто-то, кто выглядит точно так же, как вы. Вам даже не нужно сталкиваться со своим двойником в реальной жизни, чтобы узнать о его существовании. Он может предстать перед вами в самыйнеожиданный момент — в виде героев фильмов или мультиков, или персонажей с постеров.

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"Мы с женой - как Сет Роган и Джеймс Франко!" 0 Источник:

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Да-да, именно эта утка! 0 Источник:

Спокойной ночи! 0 Источник:

Он вернулся 0 Источник:

Совпадение? Не факт! 0 Источник:

"Двойника моей жены можно увидеть в Чикагском музее искусств" 0 Источник:

"Наш подобранный на улице кот, оказывается, звезда!" 0 Источник:

"Надеюсь, он смог выйти на прямую дорожку" 0 Источник:

Нежданная встреча с двойником 0 Источник:

Смешные 0 Источник:

Современный египтянин делает селфи с 2000-летним портретом египтянина римской эпохи 0 Источник:

"Нашла себя в берлинском музее" 0 Источник:

Что-то есть 0 Источник:

Оживший мем 0 Источник:

Как в энциклопедии 0 Источник:

Кажется, что он - часть интерьера 0 Источник:

"Вот он какой, мой котик!" 0 Источник:

"Мой друг выглядит, как этот парень с постера в баре" 0 Источник:

"Не случайно моя кошка предпояитает именно этот корм" 0 Источник:

Селфи в медкабинете с двойником 0 Источник:

Сёгун инкогнито 0 Источник:

Близнецы 0 Источник:

"Не зря что-то в этой картине сразу показалось мне знакомым" 0 Источник:

"Жизнь моего двойника явно удалась" 0 Источник:

Постарел, помудрел 0 Источник:

Бабочка нашла свою нарисованную пару 0 Источник:

"Да, этот наполнитель - специально для меня!" 0 Источник:

"Я сегодня наткнулась на своего близнеца" 0 Источник:

Двойники 0 Источник:

"Я, наверное, могу давать за него автографы!" 0 Источник:

Двойник ван Гога 0 Источник: