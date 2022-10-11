Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте

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На Земле живет 7,9 миллиарда человек. Так что вполне логично, что где-то в этом огромном мире должен быть кто-то, кто выглядит точно так же, как вы. Вам даже не нужно сталкиваться со своим двойником в реальной жизни, чтобы узнать о его существовании. Он может предстать перед вами в самыйнеожиданный момент — в виде героев фильмов или мультиков, или персонажей с постеров.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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