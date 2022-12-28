Пастор помог женщине похудеть силой молитвы

Завершив молитву, пастор уверяет подопытную даму, что после этого чуда последует продолжение, и к концу года люди не смогут узнать ее, а кроме того, она сможет найти новую, лучшую работу. После аплодисментов зала пастор вызывает женщину, чтобы проверить результат молитвы, - и, о чудо! Брюки на ней явно сидят свободнее, чем раньше. На просьбу подтвердить, что ее талия действительно уменьшилась, женщина говорит, что ее штаны «были точно ее размера», и показывает зрителям, насколько свободнее стали они сидеть после чуда. Пастор, конечно же, купается в аплодисментах своей паствы.