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Пастор помог женщине похудеть силой молитвы

Пастор помог женщине похудеть силой молитвы

Автор:
28 декабря 2022 12:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: забавно   и так бывает   молитва   пастор   похудение   странные люди   чудеса в прямом эфире   чудо   
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Христианский пастор попал под огонь критики за заявление о том, что чудесным образом уменьшил талию женщины на два размера с помощью молитвы во время проповеди в прямом эфире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   и так бывает   молитва   пастор   похудение   странные люди   чудеса в прямом эфире   чудо   
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8  комментариев
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9k
Shtoppi 50 минут назад
Это либо прогрессирующая деградация, либо изначально низкий уровень интеллекта у тех особей которые верят в чудеса и прочие сверхъестественные бредни.
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30k
Ashabad Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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401
Dima Udo 2 минуты назад
Дешевая постанова!
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24k
Serg2001 10 минут назад
По закону сохранения энергии если где-то что-то убыло, то в другом месте должно прибавиться... Это я к тому что надо идти дальше и проводить увеличение членов таким же методом. Это явно добавит пастору очков популярности!... )
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4k
Николаевич 14 минут назад
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11k
Николай 22 минуты назад
Новый вид инквизиции. Молитвами сжигается только жир.
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1k
Демьян Полчаса назад
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23k
СергейПименов 39 минут назад
Я тоже пузяку могу надувать, а потом худеть.
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