Пастор помог женщине похудеть силой молитвы

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Христианский пастор попал под огонь критики за заявление о том, что чудесным образом уменьшил талию женщины на два размера с помощью молитвы во время проповеди в прямом эфире.
В последние дни в социальных сетях Латинской Америки набирает популярность скандальное видео. На нем христианский пастор, выступающий перед аудиторией, приглашает «толстую даму» присоединиться к нему на сцене. Когда смелая молодая женщина решается выполнить его просьбу, пастор спрашивает ее, истинно ли она верующая, а затем говорит ей, что «для истинно верующих все возможно». Пастор велит женщине поднять руки и просит Бога уменьшить ее талию на два размера. Затем пастор просит другую женщину прикоснуться к животу женщины, а сам произносит молитву, прося уменьшить ее талию на два размера.
Завершив молитву, пастор уверяет подопытную даму, что после этого чуда последует продолжение, и к концу года люди не смогут узнать ее, а кроме того, она сможет найти новую, лучшую работу. После аплодисментов зала пастор вызывает женщину, чтобы проверить результат молитвы, - и, о чудо! Брюки на ней явно сидят свободнее, чем раньше. На просьбу подтвердить, что ее талия действительно уменьшилась, женщина говорит, что ее штаны «были точно ее размера», и показывает зрителям, насколько свободнее стали они сидеть после чуда. Пастор, конечно же, купается в аплодисментах своей паствы.
В считанные дни ролик обрел невиданную популярность сразу в нескольких странах Латинской Америки. Один из пользователей соцсетей, поделившись видео, объявил о «конце спортзалов и диет», в то время как тысячи других пользователей с жаром интересуются, может ли добрый пастор помочь им сбросить чуть больше двух размеров штанов. Те, кому видео не показалось забавным, раскритиковали христианского пастора за использование уловок для оболванивания верующих и назвали его постановку постыдной. Действительно, этот вид «чуда», по-видимому, довольно популярен среди пастырей: в Интернете есть несколько роликов, где подобные «чудеса» совершаются перед доверчивыми верующими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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