Не вандализм, а шутка

1984
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Городской вандализм - неприятная штука. Вандалы расписывают стены, переворачивают урны, словом, делают городскую среду непригодной для жизни. Но в последние годы все большую популярность приобретает понятие "мягкий вандализм" - когда творческие люди преобразуют городские улицы, не пачкая и не ломая, а просто привнося в окружающий пейзаж немного юмора.
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"Бен - единственный парень в нашем отделе, так что мы приспособили для него мужскую уборную"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Городская среда забавно и так бывает мягкий вандализм смешно удивительное рядом уличное творчество
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