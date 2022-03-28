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Не вандализм, а шутка

Не вандализм, а шутка (22 фото)

Автор:
28 марта 2022 12:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Городская среда   забавно   и так бывает   мягкий вандализм   смешно   удивительное рядом   уличное творчество   
1984
22
Городской вандализм - неприятная штука. Вандалы расписывают стены, переворачивают урны, словом, делают городскую среду непригодной для жизни. Но в последние годы все большую популярность приобретает понятие "мягкий вандализм" - когда творческие люди преобразуют городские улицы, не пачкая и не ломая, а просто привнося в окружающий пейзаж немного юмора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Городская среда   забавно   и так бывает   мягкий вандализм   смешно   удивительное рядом   уличное творчество   
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