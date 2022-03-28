Не вандализм, а шутка

Городской вандализм - неприятная штука. Вандалы расписывают стены, переворачивают урны, словом, делают городскую среду непригодной для жизни. Но в последние годы все большую популярность приобретает понятие "мягкий вандализм" - когда творческие люди преобразуют городские улицы, не пачкая и не ломая, а просто привнося в окружающий пейзаж немного юмора.

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"Здесь висел расистский плакат, так что я заменил его котиком" 0 Источник:

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Стильные усики 0 Источник:

"Одна из трех змей - настоящая сволочь" 0 Источник:

"Кто-то приклеил чайку на диспенсер с мылом" 0 Источник:

"Поаплодируем медузе!" 0 Источник:

"Бен - единственный парень в нашем отделе, так что мы приспособили для него мужскую уборную" 0 Источник:

"Потеряно золотое кольцо. Нашедшему звонить..." - "Хорошая попытка, Саурон" 0 Источник:

Рок круглые сутки 0 Источник:

"Одинокий белый фургон ищет одинокую желтую губку для горячих пенных развлечений" 0 Источник:

С Новым годом и Рождеством! 0 Источник:

Победа над Матрицей 0 Источник:

"Горячая линия по уничтожению граффити" 0 Источник:

Урок умножения 0 Источник:

Проезд запрещен. Вечеринки разрешены 0 Источник:

"Принтер здесь временно" - "Как и все мы, по большому счету" 0 Источник:

Тачки 0 Источник:

Марио опять за работой! 0 Источник:

"Я еще жив. Просто мне нравится эта лавочка. Мотли" 0 Источник:

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Элтон Джон легко заменит Папу Джона в пиццерии 0 Источник: