Мужчина чуть не отказался от женщин из-за аллергии на оргазм

В случае с 27-летним пациентом авторы отчета написали, что его симптомы начались примерно в 18 лет. В течение следующих девяти лет он полностью отказался от романтических отношений , посаольку всякий раз, когда он испытывал оргазм, у него появились кашель, насморк и чихание, а также крапивница на руках.

Оставшийся анонимным мужчина, именуемый просто мистером А., был у многих врачей, от урологов до инфекционистов, но никто не мог объяснить, что с ним происходит. Ему прописали антибиотики, но они совсем не улучшили его состояние.

К счастью, после диагностики посторгазмического синдрома у мужчины доктор Шанхольцер и его коллега смогли вылечить его несколькими антигистаминными препаратами, один из которых уменьшил его симптомы примерно на 90 процентов. Так что у самого неудачливого человека в мире и тех немногих, кто разделяет его бедственное положение, еще есть надежда.