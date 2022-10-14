Мужчина чуть не отказался от женщин из-за аллергии на оргазм

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27-летний мужчина, которого называют «самым невезучим человеком на свете», страдает редким заболеванием, из-за которого он ощущает симптомы глихорадки всякий раз, когда испытывает оргазм.
Случай неназванного мужчины был недавно описан в медицинском журнале Urology Case Reports группой врачей, которым удалось успешно вылечить это состояние с помощью антигистаминных препаратов. Ученые описали редкое заболевание мужчины как аллергическую или аутоиммунную реакцию на его собственную сперму, которая вызывала гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, кашель, чихание, мышечная слабость, а также проблемы с концентрацией внимания, памятью и даже речью. Из-за этих изнурительных симптомов, связанных с его собственным оргазмом, мужчина долгое время избегал спать со своей девушкой.
Как бы странно ни звучал описанный выше случай, он, конечно, не уникален. К настоящему времени ученые обнаружили почти 60 случаев, когда люди страдали этим редким и серьезным заболеванием, известным как синдром посторгазмической болезни (POIS). На самом деле, его все чаще признают изнурительной причиной сексуальной дисфункции у мужчин, но из-за того, что он настолько редок и необычен, его часто неправильно диагностируют.
Как бы странно ни звучал описанный выше случай, он, конечно, не уникален. К настоящему времени ученые обнаружили почти 60 случаев, когда люди страдали этим редким и серьезным заболеванием, известным как синдром посторгазмической болезни (POIS). На самом деле, его все чаще признают изнурительной причиной сексуальной дисфункции у мужчин, но из-за того, что он настолько редок и необычен, его часто неправильно диагностируют.
«Многие поставщики медицинских услуг не знают об этом, не говоря уже о широкой публике, — говорит доктор Эндрю Шанхольцер из Медицинской школы Уильяма Бомонта в Оклендском университете, соавтор истории болезни. - При этом можно с уверенностью сказать, что у нас есть много потенциалдьных пациентов, у которых заболевание просто не диагностировано, и которые из-за этого страдают».
Шанъхольцер объясняет, что, хотя точная причина болезни неизвестна, медики считают, что она начинается после инфекции или травмы яичек: они приводят к просачиванию микроскопических количеств сперматозоидов в кровоток, что вызывает иммунный ответ.
«Существуют особые клетки, называемые клетками Сертоли, которые питают и окружают сперму и изолируют ее от иммунных клеток, — объясняет исследователь. - Когда клетки Сертоли повреждены, иммунная система атакует сперму, как будто это вирус или чужеродная бактерия».
Шанъхольцер объясняет, что, хотя точная причина болезни неизвестна, медики считают, что она начинается после инфекции или травмы яичек: они приводят к просачиванию микроскопических количеств сперматозоидов в кровоток, что вызывает иммунный ответ.
«Существуют особые клетки, называемые клетками Сертоли, которые питают и окружают сперму и изолируют ее от иммунных клеток, — объясняет исследователь. - Когда клетки Сертоли повреждены, иммунная система атакует сперму, как будто это вирус или чужеродная бактерия».
В случае с 27-летним пациентом авторы отчета написали, что его симптомы начались примерно в 18 лет. В течение следующих девяти лет он полностью отказался от романтических отношений , посаольку всякий раз, когда он испытывал оргазм, у него появились кашель, насморк и чихание, а также крапивница на руках.
Оставшийся анонимным мужчина, именуемый просто мистером А., был у многих врачей, от урологов до инфекционистов, но никто не мог объяснить, что с ним происходит. Ему прописали антибиотики, но они совсем не улучшили его состояние.
К счастью, после диагностики посторгазмического синдрома у мужчины доктор Шанхольцер и его коллега смогли вылечить его несколькими антигистаминными препаратами, один из которых уменьшил его симптомы примерно на 90 процентов. Так что у самого неудачливого человека в мире и тех немногих, кто разделяет его бедственное положение, еще есть надежда.
Оставшийся анонимным мужчина, именуемый просто мистером А., был у многих врачей, от урологов до инфекционистов, но никто не мог объяснить, что с ним происходит. Ему прописали антибиотики, но они совсем не улучшили его состояние.
К счастью, после диагностики посторгазмического синдрома у мужчины доктор Шанхольцер и его коллега смогли вылечить его несколькими антигистаминными препаратами, один из которых уменьшил его симптомы примерно на 90 процентов. Так что у самого неудачливого человека в мире и тех немногих, кто разделяет его бедственное положение, еще есть надежда.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кроме кашля и чихания. Остальные признаки у меня присутствуют во время оргазма.
И это меня вполне устраивает.
P.S. автор, ошибки в тексте исправь.
Женщина кричит: Ты чего, охренел, что ли?
Тот отвечает: Болезнь у меня редкая, как чихну сразу кончаю.
Она прониклась, спрашивает: Тяжело наверное?
Конечно, тяжело! Табака хорошего /Х-слово/ достанешь!
Так может надо было поменьше дрочить и "стрелять" в воздух? Презик нацепил и в женщину. Всё аллергичное там в презике и останется.