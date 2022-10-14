FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 461 пост • 68 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Мужчина чуть не отказался от женщин из-за аллергии на оргазм

Мужчина чуть не отказался от женщин из-за аллергии на оргазм

Автор:
14 октября 2022 10:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: аллергия   и так бывает   любопытно   невезучий   необычно   оргазм   редкий вид аллергии   удивительное рядом   
439
4
27-летний мужчина, которого называют «самым невезучим человеком на свете», страдает редким заболеванием, из-за которого он ощущает симптомы глихорадки всякий раз, когда испытывает оргазм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: аллергия   и так бывает   любопытно   невезучий   необычно   оргазм   редкий вид аллергии   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Лёха Час назад
"лихорадка, кашель, чихание, мышечная слабость, а также проблемы с концентрацией внимания, памятью и даже речью."
Кроме кашля и чихания. Остальные признаки у меня присутствуют во время оргазма.

И это меня вполне устраивает.

P.S. автор, ошибки в тексте исправь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 13 минут назад
Глихорадка - страшная вещь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Давид 21 минуту назад
Купе поезда, мужчина и женщина, попутчики. Минут через 10 после отправления мужик достаёт табакерку и делает пару понюшек табака. Извлекает носовой платок, оглушительно чихает, утирает нос, расстёгивает ширинку, вытирает член - и как ни в чём не бывало.
Женщина кричит: Ты чего, охренел, что ли?
Тот отвечает: Болезнь у меня редкая, как чихну сразу кончаю.
Она прониклась, спрашивает: Тяжело наверное?
Конечно, тяжело! Табака хорошего /Х-слово/ достанешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Shtoppi 45 минут назад
У баб голова болит, чтобы от секса отмазаться, а этот вон что придумал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
sanchesS80 47 минут назад
"а также крапивница на руках."
Так может надо было поменьше дрочить и "стрелять" в воздух? Презик нацепил и в женщину. Всё аллергичное там в презике и останется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?
«Генерал Армагеддон». Кто такой Сергей Суровикин - новый командующий СВО на Украине?
Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах
Третий не лишний — третий запасной. Пост об изменах
Набирающие популярность в сообществах
Похороны гаджетов - новый способ расстаться с любимым старьем
Похороны гаджетов - новый способ расстаться с любимым старьем
В Москве на 3D–принтере начали печатать эндопротезы для животных. Поставки зарубежных прекратились из–за санкций
В Москве на 3D–принтере начали печатать эндопротезы для животных. Поставки зарубежных...
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#позитив#картинки#люди#в мире#улыбнуло#фильм#Приколы#Украина
#фото#факты#история#подборка#удивительно#СССР#Реакция#актеры#Ynews#маразм
#Прикол#животные#интересное#кино#Разное#США#Жизнь#роль#природа#дети
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Факты, которые вас удивят Факты, которые вас удивят Пенсионеры утеплили свой дом плющом Пенсионеры утеплили свой дом плющом 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте Люди и звери, которые встретили самих себя в самом неожиданном месте Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову

На что жалуетесь?

Вернуться