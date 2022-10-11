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Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+

Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+

Автор:
11 октября 2022 12:21
Метки: Бернард Леопольд Фридрих   Карл Готфрид Петер   Липпе-Бистерфельдский   Эберхард Юлиус Курт   история   
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6
Расскажу про нереально офигенного чувака — воина, лётчика, гонщика, взяточника, бабника и зоошизу, одного из прототипов Джеймса Бонда. Но пожалуй, Бонд пожиже будет, чем он. Итак…
29 июня 1911 года, в знатной семье Германии, родился Бернард Леопольд Фридрих Эберхард Юлиус Курт Карл Готфрид Петер Липпе-Бистерфельдский, обалдел и спросил:
— Это ж вы нахера меня так обозвали? Девятерню ждали, что ли?
— Так положено, сынок, — ответили счастливые родители. — Мы ведь графья.

А в 6 лет Бернард получил еще княжеский титул. Рос он конченым распиздяем, рано начал бухать и трахаться. Но учился при этом хорошо. В 1931 году стал изучать право в Берлинском университете, где подружился с нацистами. Вступил в СС, НСКК, НСДАП, весело кричал:
— Хайль Гитлер! — и все такое.

Гитлеровцы казались Бернарду веселыми, симпатичными ребятами, с ними было прикольно пить пиво и шнапс. Он хотел даже флаг нацистский повесить на своем доме, но тут вмешалась мама, сказав:
— Иди ты на хуй, милый сынок, вместе со своими дружками.
— Какая-то вы, мама, не толерантная, — обиделся Бернард, и отбыл работать представителем химического немецкого концерна в Париже.

Но там он в 1936 году познакомился с нидерландской принцессой Юлианой, быстренько влюбился, обручился, женился. Переехал в Нидерланды, и напрочь забыл о своих нацистских друзьях.
— О, да я теперь муж наследницы престола! — обрадовался Бернард, и продолжил прожигать жизнь.

Он был адским гонщиком: безбожно хуячил на мотоциклах, автомобилях и даже самолетах, разбивался, выживал, лечился, снова хуячил. Причем постоянно был бухой.
— Беня, да что ж такое? — говорила ему иной раз нежная супруга. — У тебя не девять жизней, побереги себя.
— Как раз девять, блядь, — отвечал Бернард. — Я ж Бернард Леопольд Фридрих Эберхард Юлиус Курт Карл Готфрид Петер, забыла, что ли?
×
×
В 1938 году он уебался-таки на самолете, сломал шейный отдел позвоночника. Проще говоря, свернул себе шею, но умудрился выжить, и продолжил членовредительские развлечения.
Однако в 1940 году нацистская Германия напала на Нидерланды.
— Ах вы, суки некрасивые! — страшно оскорбился принц. — Земляки, блядь, ебучие. Такие друзья мне совсем не друзья!
Установил на крыше королевского дворца пулемет, и принялся пиздячить из него в родные немецкие самолеты.

— Беня, котик, брось, поехали в Канаду! — плакала супруга. — Там спокойнее!
— Собирайся, дорогая, и детей забери, — отвечал Бернард. — А я тут еще немножко побуду, дела у меня.
— Беня, без тебя не поеду! — рыдала принцесса, и тащила его с крыши за штанину.
— Ехай, милая, ехай нахуй!— говорил Бернард, и отбрыкивался ножкой.

В итоге Юлиана уехала с детишками в Канаду, а Бернарда с трудом выпроводили хотя бы в Англию. Он упирался, орал, что организует в Нидерландах сопротивление, самолично выбьет всех этих гребаных колбасников. Но пришлось эвакуироваться.

В Англии Бернард тут же явился в секретную службу ее величества, заявил:
— Хочу быть разведчиком, воевать с немцами до последней капли крови.
— А ничего, что вы сами немец? — удивились англичане.
— Ничего, — твердо ответил Бернард. — Я уже голландец, в общем-то.
— А ничего, что в СС состояли?
— Кто в СС, я в СС? Не помню, бухой был.
Англичане почесали свои английские репы, и все же взяли Бернарда и испытательным сроком. А проверить его надежность поручили Яну Флемингу — тому самому, который потом написал «Джеймса Бонда».
— Как такого проверить? — задумался Флеминг. — Только набухать и разговорить.

Пришел он знакомиться, мол, здравствуйте, я вот Ян Флеминг, а ваше какое фамилие?
— Бернанд. Принц Бернард, — заявляет чувак.
Стали они бухать вдвоем — ну, для обоих дело привычное. Бернард постоянно забегал в ресторан или бар, и орал:
— Мартини-водка, взболтать, но не смешивать!
Короче, они подружились, Флеминг доложил начальству:
— Этот чувак надежный, он вовсе даже почти не немец.
А когда писал «Джеймса Бонда», дал герою много привычек Бернарда.
Англичане принцу поверили, дали ему полетать на военных самолетах. И стал он - Летучий голландец.
Бернард летал так старательно, что расхуячил в атаках два своих самолета, но традиционно выжил. Тогда ему дали самолет побольше.

С 1944 года Бернард стал главнокомандующим вооруженных сил Нидерландов, принимал участие в боевых действиях против фашистов. 5 мая 1945 г немецкие войска, находившиеся на территории Нидерландов, сдались. Бернард принимал у них капитуляцию в Вахенингене. Немецкий командующий заговорил с ним, но принц ответил:
— Не понимаю я этих ваших хендехохов, и языка вашего ебучего не знаю.
— Но как же так, герр принц? Вы же немец! — не понял командующий.
— А вот так, блядь. Не надо было топтать своими погаными сапогами мою родную Нидерландовку.
И демонстративно говорил по-голландски.
В 1948 году Юлиана стала королевой, а Бернарда назначили принцем Нидерландов. Народ его очень любил, несмотря на все заморочки. Бернард снова принялся бухать, лихачить, трахать красивых баб. Но ему все с рук сходило, потому что он параллельно восстанавливал экономику страны.

В 1954 году принц заскучал, и создал Бильдербергский клуб — сообщество самых влиятельных политиков и бизнесменов. Раз в год они собирались, что-то обсуждали в обстановке секретности. Возможно, Бернард просто хотел побухать с крутыми чуваками, чтобы наладить бизнес-связи, но конспирологи встревожились, надели шапочки из фольги, объявив, что принц управляет миром.

В 1961 году он организовал еще Фонд дикой природы. Между делом, управлял экономикой Нидерландов, да так удачно, что и экономику поднял, и себе нехилое состояние сколотил. В 1975 году руководил закупкой истребителей для вооруженных сил Нидерландов. Их предлагали французы и американцы. Бернард написал письмо в американскую компанию «Локхид»:
— Хай, эврибади! Самолеты у вас пиздатые, но у французов тоже. Вот не знаю уж, как выбирать-то. Может, чем заинтересуете?

Компания дала принцу взятку в 1,1 млн долларов, он закупил истребители в США. Это всплыло вместе с письмом. Разразился грандиозный скандал. Параллельно выяснилось, что Бернард сам раздавал взятки направо-налево: дарил торпредам других стран бабло, а их женам бриллиантовые колье. В общем, не стеснялся в методах.
Уголовное дело на него заводить не стали, только убрали со многих руководящих постов и лишили званий.

Бернард тут же утешился в деле охраны природы.
Дело в том, что принц обожал животных.
— Лучшие люди это звери, — говорил он, и защищал фауну по всему миру.
В 80-х годах Бернарду стало известно, что в Африке браконьеры убивают носорогов. Он тут же за полмиллиона долларов из Фонда дикой природы, нанял шайку профессиональных наемников, организовал «охоту на браконьеров». Короче говоря, отправился в Африку, там совершенно бухой за штурвалом самолета хуячил охотников с воплем:
— Руки прочь от носорогов, пипидастры вонючие!

Уж не знаю, скольких браконьеров отстреляли его наемники. Снова случился скандал, Бернарду пришлось отказаться от всякой официальной деятельности вообще. Тогда он посвятил себя благотворительности.

Несмотря на то, что принц был уже старенький, с ним постоянно случались скандальные истории. Бернард не скучал. В 90-е были опубликованы документы, из которых следовало: до переезда в Нидерланды он все же состоял в СС.
— Ну я же сказал, блядь: не помню, бухой был, — отмахнулся принц.
И улетел на самолете в туманные дали. В последний раз он сел за штурвал в 82 года.

Дожил Бернард до 93 лет. Художник Эрик Варекамп нарисовал по его жизни комикс «Agent Orange».

Вот такой вот был чувак — непростой, не стеснявшийся в средствах, но много сделавший для Нидерландов и для живой природы. Гремучая смесь адреналина, тестостерона, распиздяйства и мартини с водкой.
Взболтать, но не смешивать.
© Диана Удовиченко

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бернард Леопольд Фридрих   Карл Готфрид Петер   Липпе-Бистерфельдский   Эберхард Юлиус Курт   история   
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4  комментария
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6k
Ыукп 58 минут назад
Пиз.. . Красивый слог, мне нравится. А кто член называет пипиской - в сад.)
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11k
Alex Djeff 23 минуты назад
Бл*, как скучно я живу... А слог у автора замечательный! Жги ещё...
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25k
Федор Полчаса назад
Есть мнением что фраза - "Взболтать, но не смешивать" не правильно переведена, правильно звучит как "Взболтать, а не смешивать" это разный процесс приготовления коктейлей.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Фу, вульгарщина...
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Эльза Вайнц
Этническая немка из СССР. Переводчик-синхронист.
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