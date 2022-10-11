Хороший мальчик, или взболтать, но не смешивать. 18+

29 июня 1911 года, в знатной семье Германии, родился Бернард Леопольд Фридрих Эберхард Юлиус Курт Карл Готфрид Петер Липпе-Бистерфельдский, обалдел и спросил:

— Это ж вы нахера меня так обозвали? Девятерню ждали, что ли?

— Так положено, сынок, — ответили счастливые родители. — Мы ведь графья.



А в 6 лет Бернард получил еще княжеский титул. Рос он конченым распиздяем, рано начал бухать и трахаться. Но учился при этом хорошо. В 1931 году стал изучать право в Берлинском университете, где подружился с нацистами. Вступил в СС, НСКК, НСДАП, весело кричал:

— Хайль Гитлер! — и все такое.



Гитлеровцы казались Бернарду веселыми, симпатичными ребятами, с ними было прикольно пить пиво и шнапс. Он хотел даже флаг нацистский повесить на своем доме, но тут вмешалась мама, сказав:

— Иди ты на хуй, милый сынок, вместе со своими дружками.

— Какая-то вы, мама, не толерантная, — обиделся Бернард, и отбыл работать представителем химического немецкого концерна в Париже.



Но там он в 1936 году познакомился с нидерландской принцессой Юлианой, быстренько влюбился, обручился, женился. Переехал в Нидерланды, и напрочь забыл о своих нацистских друзьях.

— О, да я теперь муж наследницы престола! — обрадовался Бернард, и продолжил прожигать жизнь.



Он был адским гонщиком: безбожно хуячил на мотоциклах, автомобилях и даже самолетах, разбивался, выживал, лечился, снова хуячил. Причем постоянно был бухой.

— Беня, да что ж такое? — говорила ему иной раз нежная супруга. — У тебя не девять жизней, побереги себя.

— Как раз девять, блядь, — отвечал Бернард. — Я ж Бернард Леопольд Фридрих Эберхард Юлиус Курт Карл Готфрид Петер, забыла, что ли?