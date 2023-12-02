FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6103 поста • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Любовь, потеря, бутылка и палингенезия Кенелма Дигби

Любовь, потеря, бутылка и палингенезия Кенелма Дигби

Автор:
02 декабря 2023 17:57
Сообщество : Истории
Метки: Бутылка   Венеция Стэнли   Жизнь   Кенелм Дигби   алхимия   изобретение   изучение   интересно   любовь   наука   
936
11

В стремлении вернуть утраченное люди иногда получают совсем не то, к чему стремились изначально.

Англичанин сэр Кенелм Дигби (1603–1665) – личность во всех смыслах разносторонняя и выдающаяся. Возможно, даже он был одним из немногих, кому удалось заглянуть за грань.

×
×

Отца мальчик потерял рано – его казнили по подозрению в государственной измене. У матери Кенелма забрали и отдали под опеку архиепископа Лода. Одарённый подросток поступил в Оксфорд, где попал под влияние доктора Томаса Аллена – одного из самых просвещенных и умных людей своего времени.

Навещая в Гейхерсте мать, он заприметил милую соседку Венецию Стэнли – красавицу и представительницу знатного рода. Только её он видел своей супругой и возлюбленной. Но мать Кенелма была против союза, считая девушку слишком ветреной (в её окружении постоянно фигурировали ещё как минимум три жениха).


Чувства оказались взаимны. Хотя влюблённым пришлось преодолеть немало испытаний – наговоры, сплетни, измены. Даже мнимую смерть Дигби. Но в результате они всё же тайно поженились в 1625 году. У пары родились сыновья ­– Кенельм, Джон, Джордж и Эдвард. Какой бы образ жизни не вела Венеция до брака, но после замужества она стала благочестивой католичкой, много времени  проводила на мессах и занималась благотворительностью.

Казалось, впереди только счастье и тихая старость. Но планам состариться вдвоём не суждено было осуществиться. Белокожая статная красавица с пышными формами, печальными глазами и водопадом каштановых волос понимала, что необратимо стареет.

Женщины – женщины во все времена. И всегда стремятся сохранить молодость и красоту. Популярным средством среди европеек того периода было сомнительное нечто под названием «змеиное вино». Субстанция представляла собой травяную настойку, смешанную с печёными змеиными  внутренностями.

Такой пакостью «баловала» себя Венеция, стремясь омолодиться и очистить организм. Впрочем, муж её в этом поддерживал. Пока 1 мая 1633 года супруга не скончалась. С большой долей вероятности быстрому уходу из жизни 33-летней красавицы поспособствовал ядовитый паслён в «вине».

Убитый горем вдовец заказал портрет усопшей. Его написал сам гениальный Ван Дейк. Запечатлев покойницу сразу после смерти в той же позе, в какой она покинула этот мир.

Портрет стал для Дигби величайшим сокровищем. Успешный царедворец и дипломат закрылся от мира, переоделся в чёрное, перестал брить бороду. Словом, превратился в добровольного отшельника. И практически всё своё время посвящал изучению палингенезии – одного из направлений алхимии, занимавшегося проблемами воскрешения мёртвых – растений, животных и даже людей. Он очень хотел вернуть любимую Венецию.

В алхимии выделяют следующие виды палингенезии:

  1. Палингенезия теней (мнимая) – воспроизводит астральное тело (фантом, «призрак») растения, животного либо человека, не фиксируемое органами чувств.
  2. Палингенезия тел (реальная, естественная) – ускоряет рост и восстановление разрушенных организмов, фиксируется органами чувств.
  3. Создание гомункулов (искусственных людей).

Результаты своих опытов – настойки, отвары, смеси Дигби хранил в склянках, колбах, пузырьках и бутылках. Коих в его окружении было больше чем живых людей. Некоторые жидкости бродили, образовывали газ. И пробки вылетали, чем раздражали мужчину, отвлекая от работы.

И тогда Дигби придумал специальную тару. И фактически стал изобретателем современной винной бутылки с высокой конической шейкой и вогнутым донышком. Еще в 1630-х мужчине принадлежал стекольный завод, где в свободное от других занятий время он проводил опыты с составом смеси, шедшей на производство стекла, и конструкцией угольных печей. Его бутылки оказались более прочными и устойчивыми, нежели у конкурентов. А цвет – зелёный или коричневый защищал содержимое от солнечных лучей.

Хотя сам Дигби заявил, что смог восстановить сожжённых раков, реальных результатов в палингенезии он не добился. Зато стал автором нескольких трактатов, посвящённых различных отраслям знаний – философии, алхимии, кулинарии. Оставил он и подробные воспоминания о собственной жизни. А ещё совершенно потрясающую книгу с интригующим названием «Книга тайн». Только вместо рецептов философских камней и прочих алхимических штуковин в ней оказалось более двух сотен рецептов медовухи и браги (не зря же  с бутылками экспериментировал?)

Любимую жену он пережил на 32 года. Что символично, ушёл из жизни в собственный день рождения, когда ему исполнилось 62. Место последнего упокоения – гробница в Христовой Церкви (Ньюгейт) рядом с женой, исчезло в пламени Великого лондонского пожара. А книги, память и вероятность, что палингенезия (а вдруг?) существует, остались.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Бутылка   Венеция Стэнли   Жизнь   Кенелм Дигби   алхимия   изобретение   изучение   интересно   любовь   наука   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50429



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Берегите себя
Берегите себя
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#машина#природа#люди#Китай#полиция#позитив#Автовсячина
#Юмор#история#забавно#факты#интересное#аварии#авто аварии#ДТП#СССР#познавательно
#в мире#автомобили#автомир#Прикол#Еда#дети#Москва#здоровье#США#находка
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Учёные разрабатывают робота с "электронной кожей" для имитации прокосновений Учёные разрабатывают робота с "электронной кожей" для имитации прокосновений Ученые из Массачусетса связали "банановые пальцы" Ученые из Массачусетса связали "банановые пальцы" Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет? Почему замороженные лягушки оживают, а люди нет? Разделенные ручьём: ещё одна история о несчастной любви Разделенные ручьём: ещё одна история о несчастной любви Ученые создали уникального робота-хамелеона Ученые создали уникального робота-хамелеона

На что жалуетесь?

Вернуться