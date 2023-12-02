Любовь, потеря, бутылка и палингенезия Кенелма Дигби

В стремлении вернуть утраченное люди иногда получают совсем не то, к чему стремились изначально.
Англичанин сэр Кенелм Дигби (1603–1665) – личность во всех смыслах разносторонняя и выдающаяся. Возможно, даже он был одним из немногих, кому удалось заглянуть за грань.
Отца мальчик потерял рано – его казнили по подозрению в государственной измене. У матери Кенелма забрали и отдали под опеку архиепископа Лода. Одарённый подросток поступил в Оксфорд, где попал под влияние доктора Томаса Аллена – одного из самых просвещенных и умных людей своего времени.
Навещая в Гейхерсте мать, он заприметил милую соседку Венецию Стэнли – красавицу и представительницу знатного рода. Только её он видел своей супругой и возлюбленной. Но мать Кенелма была против союза, считая девушку слишком ветреной (в её окружении постоянно фигурировали ещё как минимум три жениха).
Чувства оказались взаимны. Хотя влюблённым пришлось преодолеть немало испытаний – наговоры, сплетни, измены. Даже мнимую смерть Дигби. Но в результате они всё же тайно поженились в 1625 году. У пары родились сыновья – Кенельм, Джон, Джордж и Эдвард. Какой бы образ жизни не вела Венеция до брака, но после замужества она стала благочестивой католичкой, много времени проводила на мессах и занималась благотворительностью.
Казалось, впереди только счастье и тихая старость. Но планам состариться вдвоём не суждено было осуществиться. Белокожая статная красавица с пышными формами, печальными глазами и водопадом каштановых волос понимала, что необратимо стареет.
Женщины – женщины во все времена. И всегда стремятся сохранить молодость и красоту. Популярным средством среди европеек того периода было сомнительное нечто под названием «змеиное вино». Субстанция представляла собой травяную настойку, смешанную с печёными змеиными внутренностями.
Такой пакостью «баловала» себя Венеция, стремясь омолодиться и очистить организм. Впрочем, муж её в этом поддерживал. Пока 1 мая 1633 года супруга не скончалась. С большой долей вероятности быстрому уходу из жизни 33-летней красавицы поспособствовал ядовитый паслён в «вине».
Убитый горем вдовец заказал портрет усопшей. Его написал сам гениальный Ван Дейк. Запечатлев покойницу сразу после смерти в той же позе, в какой она покинула этот мир.
Портрет стал для Дигби величайшим сокровищем. Успешный царедворец и дипломат закрылся от мира, переоделся в чёрное, перестал брить бороду. Словом, превратился в добровольного отшельника. И практически всё своё время посвящал изучению палингенезии – одного из направлений алхимии, занимавшегося проблемами воскрешения мёртвых – растений, животных и даже людей. Он очень хотел вернуть любимую Венецию.
В алхимии выделяют следующие виды палингенезии:
- Палингенезия теней (мнимая) – воспроизводит астральное тело (фантом, «призрак») растения, животного либо человека, не фиксируемое органами чувств.
- Палингенезия тел (реальная, естественная) – ускоряет рост и восстановление разрушенных организмов, фиксируется органами чувств.
- Создание гомункулов (искусственных людей).
Результаты своих опытов – настойки, отвары, смеси Дигби хранил в склянках, колбах, пузырьках и бутылках. Коих в его окружении было больше чем живых людей. Некоторые жидкости бродили, образовывали газ. И пробки вылетали, чем раздражали мужчину, отвлекая от работы.
И тогда Дигби придумал специальную тару. И фактически стал изобретателем современной винной бутылки с высокой конической шейкой и вогнутым донышком. Еще в 1630-х мужчине принадлежал стекольный завод, где в свободное от других занятий время он проводил опыты с составом смеси, шедшей на производство стекла, и конструкцией угольных печей. Его бутылки оказались более прочными и устойчивыми, нежели у конкурентов. А цвет – зелёный или коричневый защищал содержимое от солнечных лучей.
Хотя сам Дигби заявил, что смог восстановить сожжённых раков, реальных результатов в палингенезии он не добился. Зато стал автором нескольких трактатов, посвящённых различных отраслям знаний – философии, алхимии, кулинарии. Оставил он и подробные воспоминания о собственной жизни. А ещё совершенно потрясающую книгу с интригующим названием «Книга тайн». Только вместо рецептов философских камней и прочих алхимических штуковин в ней оказалось более двух сотен рецептов медовухи и браги (не зря же с бутылками экспериментировал?)
Любимую жену он пережил на 32 года. Что символично, ушёл из жизни в собственный день рождения, когда ему исполнилось 62. Место последнего упокоения – гробница в Христовой Церкви (Ньюгейт) рядом с женой, исчезло в пламени Великого лондонского пожара. А книги, память и вероятность, что палингенезия (а вдруг?) существует, остались.
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