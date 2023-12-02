Любовь, потеря, бутылка и палингенезия Кенелма Дигби

Отца мальчик потерял рано – его казнили по подозрению в государственной измене. У матери Кенелма забрали и отдали под опеку архиепископа Лода. Одарённый подросток поступил в Оксфорд, где попал под влияние доктора Томаса Аллена – одного из самых просвещенных и умных людей своего времени.

Навещая в Гейхерсте мать, он заприметил милую соседку Венецию Стэнли – красавицу и представительницу знатного рода. Только её он видел своей супругой и возлюбленной. Но мать Кенелма была против союза, считая девушку слишком ветреной (в её окружении постоянно фигурировали ещё как минимум три жениха).