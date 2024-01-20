Замечательный инвалид Леонард Траск

Некоторые чудеса – это просто результат стечения вполне обычных обстоятельств. И не всегда чудо – это прекрасно и приятно.
Леонард Траск родился 30 июня 1805 года в Хартфорде, штат Мэн. Как и отец, юноша фермерствовал. Помимо чего занимался лесозаготовкой и изготовлением кирпича.
К 1830 году Траск был женатым человеком, воспитывал с супругой семерых детей и владел процветающей фермой в Перу, штат Мэн. Несчастный случай произошёл с мужчиной в 1833 году. Под ноги лошади, на которой ехал Траск, попала свинья. Конь занервничал, сбросил седока, который неудачно приземлился на область плеч и шеи. Травма оказалась столь серьёзной, что фермер добирался до дома ползком, будучи не в силах встать на ноги.
Леонарду потребовалось несколько месяцев, чтобы оправиться от травм, и даже после этого он мог работать без перерыва лишь час или около того.
На следующий год многие животные на его ферме погибли от болезней. Из-за того, что он так долго был прикован к постели, за ней не ухаживали должным образом. Теперь Леонарду нужно было вернуться к работе, чтобы добыть денег и спасти ферму.
В 1834 году он пошёл работать лесорубом. Условия труда были кошмарными. Леонард испытывал нечеловеческую боль во время работы. Каждое утро он поднимал себя с кровати с помощью веревки и ел, прогуливаясь, потому что сидеть было слишком больно.
К 1835 году его спина начала прогибаться, а плечи – выдвигаться вперёд. Так он жил до 1840 года, когда с ним произошел ещё один несчастный случай. Он свалился со стога сена и сломал ключицу и ребра. Мужчина снова оказался прикован к постели и страдал от изнурительной лихорадки.
Уже на стадии выздоровления Траск снова неожиданно травмировался. Мужчина попал в аварию и сломал позвоночник, в результате чего кости шеи и спины начала расходиться. Из-за этого прогиб спины увеличился, а голова практически легла лицом вниз на грудь.
Изгиб был настолько сильным, что плечи стали самой высокой частью его тела. Рост мужчины, который когда-то составлял 186 сантиметров, теперь был всего 125 сантиметров. Он также значительно похудел.
Леонард посетил 22 разных врача, которые перепробовали множество различных методов лечения. Ему пускали кровь, ставили пиявки, растягивали тело и прописывали множество различных мазей и тоников. Ничего не помогало.
К тому времени Леонард уже не мог работать на ферме и изготавливал разные вещи, которые пытался продавать по домам и на улицах. Ему пришлось отказаться от этой попытки заработать на жизнь, потому что из-за своего уродства он подвергался постоянным преследованиям, оскорблениям и нападениям. Жена и подросшие дети, как могли, заботились об инвалиде. Но он не хотел быть обузой. И в результате согласился на соавторство автобиографии под названием «Краткий исторический очерк жизни и страданий Леонарда Траска, замечательного инвалида». Продажа книги позволяла заработать немного денег и продержаться на плаву.
Леонард умер 13 апреля 1861 года. Уже после смерти ему был поставлен диагноз «анкилозирующий спондилит» – редкий вид артрита, поражающего позвоночник. Леонард стал первым задокументированным случаем этого заболевания в США. В настоящее время таким заболеванием страдает менее 0,2 % населения мира.
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Страшная штука (по опыту говорю).
Извинитe, чтe прошy здеcь пeмощи, большe нeгдe. Самой очень стыднo...
У меня сложилaсь тяжелая ситуация. Ушла от мужа с ребенком к подругe после жестокого избиения. Всe лицо в гeматомах, стыдно выйти на eлицe.
Давнo нигде не работала, т.к. мaленький ребенoк. Жили пoлностью на содержании мyжа. Сейчac ищу любую paботу.
У подруги зaрплата совсем маленькaя (работaет кaссиром в мaгазине), до зaрплаты еще дaлеко. Экономим нa всем как можем, едa уже зaканчивается, а у меня мaленький ребенок. Нет денег дaже на проезд.
Прошу вaс пoмoчь любой cуммой, хoть нa килограмм кaртoшки, хоть на десятoк яиц, хoть на булку хлeбa. Мoгу остaвить вaм свой телефoн.
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