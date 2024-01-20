Замечательный инвалид Леонард Траск

Леонарду потребовалось несколько месяцев, чтобы оправиться от травм, и даже после этого он мог работать без перерыва лишь час или около того.

На следующий год многие животные на его ферме погибли от болезней. Из-за того, что он так долго был прикован к постели, за ней не ухаживали должным образом. Теперь Леонарду нужно было вернуться к работе, чтобы добыть денег и спасти ферму.