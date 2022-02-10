Почему арестанты раньше носили полосатую одежду?

В истории на протяжении очень долгого периода заключенных в тюрьмах и на каторгах одевали исключительно в черно-белую полосатую одежду.
Но почему для преступников выбрали именно такой вид робы? Что она означала? Почему черно-белая полоска в Европе считалась проклятой?
Когда и почему исчезли полосатые робы в тюрьмах?
Бесовская полоска
В раннее Средневековье в Европе сложилось четкое убеждение — черно-белые полоски носить нельзя.
Объяснение этому давали туманное — в Библии в книгах в Левит 19:19 и Второзаконии 22:9-11 есть указание, что нельзя носить одежду из двух видов тканей.
Отношение этих строк к запрету черно-белых полосок очень спорно. Ведь в Библии четко указано, что речь идет о смеси шерсти и льна, а про цвета не сказано ни слова.
Но в общественном сознании неграмотных средневековых жителей это как-то преломилось. И родилось убеждение — черно-белая полоска запрещена Богом. Причем разноцветные полосатые одежды носить можно. Два предмета черного и белого цветов — тоже. Так и одето большинство католических монашеских орденов.
Сине–белая полоска постепенно тоже вошла в обиход. С XVI века такие тельняшки стали одевать моряки. Им было удобно — днем синие полосы видны на фоне парусов, а ночью белые тоже позволяют различать друг друга.
А вот чередование других светлых и темных полос в Европе было под запретом.
И настолько жестким, что это периодически приводило к самым трагическим последствиям.
Скандальные монахи и несчастный сапожник
Среди фанатиков созрело убеждение, что черно-белая полоска — попытка примирить добро и зло, Бога и Дьявола. Поэтому за попытку носить такую одежду могли наказать.
Известен случай, когда в Руане в 1310 году сапожник, замеченный в полосатой одежде, был приговорен к казни.
Орден кармелитов, созданный в одном из Крестовых походов, изначально носил плащ в коричнево-белые полосы. Пока монахи действовали на Ближнем Востоке, все было хорошо. Но стоило им прибыть в Европу — разразился скандал. Божьих людей на улицах закидывали камнями. В результате Папе пришлось официально приказать монахам переодеться.
Когда европейцы узнали о существовании зебр, их еще очень долго официально называли бесовскими лошадьми.
Но когда и почему в полосатые одежды стали одевать заключенных?
Небо в клеточку…
Постепенно в Европе полосатые одежды стали символом того, что человек — изгой, отверженный, стоящий вне общества. Их носили шуты, женщины легкого поведения, балаганные артисты, которым попасть в рай все равно считалось невозможным.
А вот арестантов стали одевать в полосатые робы достаточно поздно. Произошло это в Великобритании в начале XIX века, когда ткани промышленного производства стали столь дешевы, что правительство могло выдать единую форму всем заключенным.
Цели было две. Так как такую одежду никто больше не носил, то преступнику сбежать становилось вдвойне сложнее. Но кроме этого, так общество давило на заключенных морально. Полоска, считавшаяся бесовской, показывала, что человек — изгой, отверженный обществом и Богом и потерявший свою душу.
В XX веке ношение полосок заключенными сохранялось. В такие робы были облачены и узники фашистских концлагерей.
Но после войны постепенно сложились более гуманное отношение к арестантам. Последней сдалась Британия — в 1971 полоски были отменены для женщин, а в 1991 году — для мужчин.
В России полосатые робы исторически были исключением из правил, в ходу были более практичные темные однотонные варианты. Сегодня полосатая черно-белая одежда выдается только заключенным колонии «Черный дельфин», отбывающим пожизненный срок.
Источник:
- Почему на «Уимблдоне» играют только в белом?
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- Зачем индейцы носили свисающую бахрому на своей одежде
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Хорошо хоть камнями не закидывали