Почему арестанты раньше носили полосатую одежду?

Но почему для преступников выбрали именно такой вид робы? Что она означала? Почему черно-белая полоска в Европе считалась проклятой?

Когда и почему исчезли полосатые робы в тюрьмах?

Бесовская полоска

В раннее Средневековье в Европе сложилось четкое убеждение — черно-белые полоски носить нельзя.

Объяснение этому давали туманное — в Библии в книгах в Левит 19:19 и Второзаконии 22:9-11 есть указание, что нельзя носить одежду из двух видов тканей.

Отношение этих строк к запрету черно-белых полосок очень спорно. Ведь в Библии четко указано, что речь идет о смеси шерсти и льна, а про цвета не сказано ни слова.