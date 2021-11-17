«Тюрьма не для всех»: как сидят бывшие полицейские, судьи и военные

Сидит здесь около 600 человек: взяточники, насильники, убийцы и прочие «сильные мира сего». Много бывших военнослужащих, но есть и судьи, прокуроры, полицейские. Впрочем, кем они были на воле — уже никого не волнует. Здесь они начинают жить с чистого листа:

«Нам везут осужденных со всей России, сейчас, в основном, с соседних регионов — Оренбургской, Самарской, Саратовской области, Татарстана. В колонии они отбывают наказание минимум месяц, максимум — 25 лет по тяжким статьям: за убийства, взятки, превышение полномочий, изнасилования, распространение наркотиков. Например, к 24 годам колонии приговорили бывшего военнослужащего внутренних войск за массовое убийство. Он с сообщником расстрелял несколько человек в армии. Осужденные у нас работают в швейном производстве, деревообработке. В ПТУ их обучают новым профессиям. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, они обязаны трудиться. При этом получают зарплату, не ниже МРОТ. Есть и те, кто зарабатывает свыше 20 тысяч рублей. Деньги идут на их лицевой счет, но у них высчитываются суммы на алименты, иски, если таковые имеются, а также на питание, выдаваемую одежду. Колония для правоохранителей ничем не отличается от других исправительных учреждений. У нас такая же дисциплина, режим, день отбывающего наказание расписан поминутно», — рассказывает начальник колонии, Александр Калоеров.