«Тюрьма не для всех»: как сидят бывшие полицейские, судьи и военные

Это исправительная колония №8 в Башкирии. И обстановка здесь очень даже, особенно по сравнению с обычной зоной.
Сидит здесь около 600 человек: взяточники, насильники, убийцы и прочие «сильные мира сего». Много бывших военнослужащих, но есть и судьи, прокуроры, полицейские. Впрочем, кем они были на воле — уже никого не волнует. Здесь они начинают жить с чистого листа:
«Нам везут осужденных со всей России, сейчас, в основном, с соседних регионов — Оренбургской, Самарской, Саратовской области, Татарстана. В колонии они отбывают наказание минимум месяц, максимум — 25 лет по тяжким статьям: за убийства, взятки, превышение полномочий, изнасилования, распространение наркотиков. Например, к 24 годам колонии приговорили бывшего военнослужащего внутренних войск за массовое убийство. Он с сообщником расстрелял несколько человек в армии. Осужденные у нас работают в швейном производстве, деревообработке. В ПТУ их обучают новым профессиям. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, они обязаны трудиться. При этом получают зарплату, не ниже МРОТ. Есть и те, кто зарабатывает свыше 20 тысяч рублей. Деньги идут на их лицевой счет, но у них высчитываются суммы на алименты, иски, если таковые имеются, а также на питание, выдаваемую одежду. Колония для правоохранителей ничем не отличается от других исправительных учреждений. У нас такая же дисциплина, режим, день отбывающего наказание расписан поминутно», — рассказывает начальник колонии, Александр Калоеров.
Распорядок дня. С понедельника по субботу «контингент» встает в 06.00, ложится в 22.00. В воскресенье подъем в 07.00, отбой — в 23.00. Утром заправляют койки, в 06.20 идут на зарядку, затем умываются, завтракают по отрядам. В 09.00 — проверка. Далее большая часть осужденных идут в промзону, другие в ПТУ на учебу. Трудятся до 17.00 с перерывом на обед. Ежедневно дается 2 часа личного времени. Его тратят все по-разному: на книги, футбол, музыку, рисование. Проводится воспитательная работа, а в выходные — культурно-массовые мероприятия.
Вот как выглядит столовая:
Досуг:
Есть клуб на 420 мест, творческие кружки, библиотека и комнаты для замаливания грехов.
Ах да, еще есть зоокружок с морскими свинками, кроликами и черепахами:
Даже небольшая телестудия имеется: в ней трудятся 15 «журналистов». Так что там тоже есть свои «скандалы, интриги и расследования»):
Центр трудовой адаптации: здесь шьют униформу и делают доски для строительства.
Медсанчасть: в ней трудятся врачи с «гражданки».
Такая вот исправительная колония. Это не рядовая и не самая приятная тюрьма в глубинке РФ, а вполне себе цивильное учреждение, в чем убедились репортеры «Башинформ». Так что «бывшие» и здесь чувствуют себя не самым худшим образом.
Источник:
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Понравилось28
На свободе все вместе ходим и на зоне должны сидеть вместе.
Чет не слышно чтоб такие зоны бунтовали, и про издевательства там ничего не говорилось никогда.