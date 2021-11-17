FISHKINET
Сообщество Криминал 962 поста • 277 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
«Тюрьма не для всех»: как сидят бывшие полицейские, судьи и военные

«Тюрьма не для всех»: как сидят бывшие полицейские, судьи и военные (21 фото)

Автор:
17 ноября 2021 16:24
Сообщество : Криминал
Метки: военный   зона   колония   полицейский   прокурор   срок   тюрьма   
1813
21

Это исправительная колония №8 в Башкирии. И обстановка здесь очень даже, особенно по сравнению с обычной зоной.

Сидит здесь около 600 человек: взяточники, насильники, убийцы и прочие «сильные мира сего». Много бывших военнослужащих, но есть и судьи, прокуроры, полицейские. Впрочем, кем они были на воле — уже никого не волнует. Здесь они начинают жить с чистого листа:

«Нам везут осужденных со всей России, сейчас, в основном, с соседних регионов — Оренбургской, Самарской, Саратовской области, Татарстана. В колонии они отбывают наказание минимум месяц, максимум — 25 лет по тяжким статьям: за убийства, взятки, превышение полномочий, изнасилования, распространение наркотиков. Например, к 24 годам колонии приговорили бывшего военнослужащего внутренних войск за массовое убийство. Он с сообщником расстрелял несколько человек в армии. Осужденные у нас работают в швейном производстве, деревообработке. В ПТУ их обучают новым профессиям. Согласно уголовно-исполнительному кодексу, они обязаны трудиться. При этом получают зарплату, не ниже МРОТ. Есть и те, кто зарабатывает свыше 20 тысяч рублей. Деньги идут на их лицевой счет, но у них высчитываются суммы на алименты, иски, если таковые имеются, а также на питание, выдаваемую одежду. Колония для правоохранителей ничем не отличается от других исправительных учреждений. У нас такая же дисциплина, режим, день отбывающего наказание расписан поминутно», — рассказывает начальник колонии, Александр Калоеров.

×
×

Распорядок дня. С понедельника по субботу «контингент» встает в 06.00, ложится в 22.00. В воскресенье подъем в 07.00, отбой — в 23.00. Утром заправляют койки, в 06.20 идут на зарядку, затем умываются, завтракают по отрядам. В 09.00 — проверка. Далее большая часть осужденных идут в промзону, другие в ПТУ на учебу. Трудятся до 17.00 с перерывом на обед. Ежедневно дается 2 часа личного времени. Его тратят все по-разному: на книги, футбол, музыку, рисование. Проводится воспитательная работа, а в выходные — культурно-массовые мероприятия.

Вот как выглядит столовая:

Досуг:

Есть клуб на 420 мест, творческие кружки, библиотека и комнаты для замаливания грехов.

Ах да, еще есть зоокружок с морскими свинками, кроликами и черепахами:

Даже небольшая телестудия имеется: в ней трудятся 15 «журналистов». Так что там тоже есть свои «скандалы, интриги и расследования»):

Центр трудовой адаптации: здесь шьют униформу и делают доски для строительства.

Медсанчасть: в ней трудятся врачи с «гражданки».

Такая вот исправительная колония. Это не рядовая и не самая приятная тюрьма в глубинке РФ, а вполне себе цивильное учреждение, в чем убедились репортеры «Башинформ». Так что «бывшие» и здесь чувствуют себя не самым худшим образом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: военный   зона   колония   полицейский   прокурор   срок   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Ser 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 10 минут назад
Кроликов с черепахами жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 21 минуту назад
мальдивы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 21 минуту назад
Надо ли совершивших преступление полицейских расстреливать перед строе бывших сослуживцев?
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 24 минуты назад
Да система своих не бросает, не чего сказать. Элита епти, по их новым понятиям.

Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Maximir Полчаса назад
Не правильно это.
На свободе все вместе ходим и на зоне должны сидеть вместе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Mixan Полчаса назад
Кормешка прям на убой хе хе Тут на воле ,не всегда такое ешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
231
Игорь Иванов Mixan 13 минут назад
Ну так присядь. Подхарчишься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 36 минут назад
для меня так преступник должен в кандалах с кайлом и босиком круглые сутки, должно быть НАКАЗАНИЕ! МЕСТЬ! воспитывают в детсаду и школе, такой тюряги и не боятся особо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Нанук Паналык 37 минут назад
Пост рекламный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео) Чем отличались советские девушки от современных (2 фото + 1 видео) "Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии "Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем Следующая остановка – тюрьма: парень сел перед трамваем "Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях "Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу" В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу" Ефремов рассказал о том, как ему живётся в колонии Ефремов рассказал о том, как ему живётся в колонии
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17332



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?
1
103
Преступления, обиды и извинения: как называть преступников в СМИ?
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
19
117
Тлетворное влияние Запада: что на самом деле звучит в "Ну, погоди!"
Набирающие популярность в сообществах
Российских военных перебросили на линию фронта в Армении
0
14
Российских военных перебросили на линию фронта в Армении
В Йошкар-Оле столкнулись маршрутка, самосвал и легковушка
0
6
В Йошкар-Оле столкнулись маршрутка, самосвал и легковушка
Ковид-ограничения: как раньше уже не будет
Ковид-ограничения: как раньше уже не будет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время никого не щадит
0
5

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#СССР#кино#картинки#автомобили#позитив#дтп#Разное#знаменитости
#Юмор#интересно#история#люди#Ynews#автомир#фотографии#приколы#Жизнь#искусство
#факты#интересное#животные#прикол#подборка#новости#аварии#авто аварии#в мире#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться