Белые медведи адаптируются к отсутствию снега

Таким образом, в настоящее время животные живут в тех условиях, которые могут наступить и в других уголках Арктики к концу века.

У белых медведей, живущих в этих краях, в настоящее время доступ ко льду есть лишь четыре месяца в году — речь, конечно, о морских льдинах. В остальное время косолапым приходится довольствоваться пресноводным льдом. В частности, они откалываются от ледников при движении по фьордам в океан.