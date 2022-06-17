FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12356 постов • 1322 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Белые медведи адаптируются к отсутствию снега

Белые медведи адаптируются к отсутствию снега

Автор:
17 июня 2022 22:52
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   глобальное потепление   гренландия   изменение климата   интересно   потепление   
1090
5

Глобальное потепление уже вовсе не шутки. На самом деле, именно из-за него белые медведи находятся среди видов, поставленных на грань выживания.

Однако даже эти животные умеют адаптироваться. Выяснилось, что на юго-востоке Гренландии белые медведи смогли выживать безо льда.

×
×

Именно такое открытие сделали местные учёные. Необычно это тем, что белые косолапые охотятся непосредственно с помощью льдин.

Правда, даже тут есть подводные камни. Оказывается, эти животные жили в изоляции несколько сотен лет. И вокруг них не была исключительно белая пустыня: их окружали, кроме ледников, горы, ледники и океан.

Таким образом, в настоящее время животные живут в тех условиях, которые могут наступить и в других уголках Арктики к концу века.

У белых медведей, живущих в этих краях, в настоящее время доступ ко льду есть лишь четыре месяца в году — речь, конечно, о морских льдинах. В остальное время косолапым приходится довольствоваться пресноводным льдом. В частности, они откалываются от ледников при движении по фьордам в океан.

«Если вы беспокоитесь о сохранении вида, то наши результаты обнадеживают. Предполагаю, мы увидели, как некоторые белые медведи смогут выжить в условиях изменения климата. Но я не думаю, что ледников хватит на всех. Значительное сокращения численности белых медведей в Арктике в связи с изменением климата по-прежнему ожидается», — заявила ведущий автор исследования Кристин Лайдре.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: белые медведи   глобальное потепление   гренландия   изменение климата   интересно   потепление   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
446
Борис Колесниченко 41 минуту назад
Чую скоро и нам придется адаптироваться к чему то не столь привычному, так что накуй Гретту и этих медведей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sam Полчаса назад
Неплохо бы напомнить отмороженным эко-активистам, что Гренландия получила своё от викингов, которые спокойно выращивали там ячмень и пасли лошадей.
А где же были белые медведи?
А ето нОуке ниизвесна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
Фотографии из прошлого, которые позволяют взглянуть на мир иначе
"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды
"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую...
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО
"Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО
Wolksvagen, Hundai, или Totota: автомобильные бренды, в написании которых люди ошибаются чаще всего
Wolksvagen, Hundai, или Totota: автомобильные бренды, в написании которых люди...
Новости, которые уже невозможно читать
Новости, которые уже невозможно читать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#Разное#подборка#авто аварии#сарказм#Реакция#архитектура
#фото#люди#история#забавно#в мире#аварии#кино#Ynews#собака#добро
#интересно#животные#автомобили#картинки#автомир#Приколы#креатив#познавательно#маразм#комментарии
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Мамонты вымерли не из-за того, что на них охотились, и теперь это доказано Мамонты вымерли не из-за того, что на них охотились, и теперь это доказано Ледниковая катастрофа неизбежна Ледниковая катастрофа неизбежна Тающий ледник поднимает Патагонию Тающий ледник поднимает Патагонию Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения Чем выше температура Земли, тем быстрее океанические течения

На что жалуетесь?

Вернуться