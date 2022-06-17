Белые медведи адаптируются к отсутствию снега

Глобальное потепление уже вовсе не шутки. На самом деле, именно из-за него белые медведи находятся среди видов, поставленных на грань выживания.
Однако даже эти животные умеют адаптироваться. Выяснилось, что на юго-востоке Гренландии белые медведи смогли выживать безо льда.
Именно такое открытие сделали местные учёные. Необычно это тем, что белые косолапые охотятся непосредственно с помощью льдин.
Правда, даже тут есть подводные камни. Оказывается, эти животные жили в изоляции несколько сотен лет. И вокруг них не была исключительно белая пустыня: их окружали, кроме ледников, горы, ледники и океан.
Таким образом, в настоящее время животные живут в тех условиях, которые могут наступить и в других уголках Арктики к концу века.
У белых медведей, живущих в этих краях, в настоящее время доступ ко льду есть лишь четыре месяца в году — речь, конечно, о морских льдинах. В остальное время косолапым приходится довольствоваться пресноводным льдом. В частности, они откалываются от ледников при движении по фьордам в океан.
«Если вы беспокоитесь о сохранении вида, то наши результаты обнадеживают. Предполагаю, мы увидели, как некоторые белые медведи смогут выжить в условиях изменения климата. Но я не думаю, что ледников хватит на всех. Значительное сокращения численности белых медведей в Арктике в связи с изменением климата по-прежнему ожидается», — заявила ведущий автор исследования Кристин Лайдре.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А где же были белые медведи?
А ето нОуке ниизвесна...