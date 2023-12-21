25 уютных уголков у окна, на которых хочется подолгу сидеть

Дом — наша крепость и место, где мы чувствуем себя уютнее всего. И не просто так его всегда хочется украшать и делать ещё комфортнее. Некоторые, например, делают уютные местечки у окна, где можно почитать или отдохнуть зимним вечером. Посмотрим на несколько примеров таких уголков, которые выглядят максимально атмосферно.