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25 уютных уголков у окна, на которых хочется подолгу сидеть

25 уютных уголков у окна, на которых хочется подолгу сидеть

Автор:
21 декабря 2023 21:51
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дом   идеи   интерьер и декор   интерьеры   красиво   красивый дом   мебель   подборка   фото   
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Дом — наша крепость и место, где мы чувствуем себя уютнее всего. И не просто так его всегда хочется украшать и делать ещё комфортнее. Некоторые, например, делают уютные местечки у окна, где можно почитать или отдохнуть зимним вечером. Посмотрим на несколько примеров таких уголков, которые выглядят максимально атмосферно.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дом   идеи   интерьер и декор   интерьеры   красиво   красивый дом   мебель   подборка   фото   
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