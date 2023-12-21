25 уютных уголков у окна, на которых хочется подолгу сидеть

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Дом — наша крепость и место, где мы чувствуем себя уютнее всего. И не просто так его всегда хочется украшать и делать ещё комфортнее. Некоторые, например, делают уютные местечки у окна, где можно почитать или отдохнуть зимним вечером. Посмотрим на несколько примеров таких уголков, которые выглядят максимально атмосферно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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