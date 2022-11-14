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20 тенденций домашнего дизайна, которые нравятся далеко не всем

20 тенденций домашнего дизайна, которые нравятся далеко не всем

Автор:
14 ноября 2022 16:49
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: бесит   дизайн интерьера   дизайн кухни   дизайн помещений   интерьер квартиры   модные тенденции   оформление дома   ремонт   
2358
21
При оформлении своего дома самое главное, чтобы вы чувствовали себя в нем безопасно, тепло и комфортно. Чужое мнение не должно иметь значения... Верно? И все же есть такие вещи, как современный дизайн и модные веяния, которым так и хочется поддаться. Главное, чтобы они не начали вас раздражать и не устарели через пару лет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесит   дизайн интерьера   дизайн кухни   дизайн помещений   интерьер квартиры   модные тенденции   оформление дома   ремонт   
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25  комментариев
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2k
Сергей Час назад
Вот айс.
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51k
Олег 13 секунд назад
если-б у меня была стена с такой похабной кладкой, то я-б её заштукатурил. А раздвижка гармошкой мало того, что стОит как крыло от самолёта (да еще и с ламинацией), но еще с сквозит.
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1k
Андрей 10 минут назад
Очень много придирок по цвету, это все равно что сказать - мне эта машина не нравится, потому что она красная.
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2k
Maxim 14 минут назад
По большому счёту всё - чья-то вкусовщина, и не более.
Кроме 50 оттенков серого, вот эта тенденция реально бесит, устал бороться с женой при отделке нового дома. В пику ей у меня в кабинете будет синяя стена, но она даже её пыталась испортить оттенком серого.
Мы живём в стране, где полгода за окном одни лишь оттенки серого, нафига это в интерьер тащить?
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−13
анатолий мурзаков 17 минут назад
Мой дом, как хочу, так и оформляю. И ниипет.
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14k
Minos 20 минут назад
Что мне не нравится, так это то, что автор свои вкусы навязывает другим. Это всё вкусовщина. Человек заработал денег и сделал свое жилье по своему вкусу. Тебе какая нахрен разница? Устроил тут "нравится-не нравится". Делай свое жилище, как хочешь. Зачем постить такую х*ету?
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24k
Bayker 36 минут назад
Туалет ему не нравиться, ты еще в таком не был.
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24k
Bayker 37 минут назад
Автор, держи люстру.
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1k
Dimon 40 минут назад
Ставил себе кухню оранжевую. Так установщик несколько раз сказал: наконец - то не белая и не серая! Правда у меня кухня - это отдельное помещение, как было раньше. Возможно эти блеклые тона, когда гостиная совмещена с кухней и оправданы, чтобы не раздражать, но выглядит уж очень мрачно и скучно!
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4k
Babangdida 40 минут назад
С большинством полностью согласен. Но вот тут - это не посудомойка справа? При её наличии, зачем Вам складывать посуду для сушки? Если модель правильная, посуду можно прямо в шкаф. А если шкаф правильный, то у него тоже есть пассивная вытяжка для проветривания.
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143
Иван Смирнов 42 минуты назад
Чёт мне кажется, что афтор - зануда....Ну прям все не так и все не этак...
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9k
Izrin Maria 44 минуты назад
Мойка без сушилки для посуды - потому, что посуду сразу ставять в посудомоечную машину.
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11
Эдуард Губарев 50 минут назад
Это буржуй устал от такого дизайна. Хочет перемен. Нам такое и не снилось.
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4k
Игорь Мастер 53 минуты назад
"На вкус и цвет все фломастеры разные..."
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−1
Sata33 Час назад
Автор, узбагойся , подыши )))
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