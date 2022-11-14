20 тенденций домашнего дизайна, которые нравятся далеко не всем

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При оформлении своего дома самое главное, чтобы вы чувствовали себя в нем безопасно, тепло и комфортно. Чужое мнение не должно иметь значения... Верно? И все же есть такие вещи, как современный дизайн и модные веяния, которым так и хочется поддаться. Главное, чтобы они не начали вас раздражать и не устарели через пару лет!
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2. "Замечаю, что всё больше интерьеров похожи на стерильную лабораторию. Нержавеющая сталь, жесткие геометрические формы, преобладание белого или серого. Как можно расслабиться и чувствовать себя комфортно в таком доме?"
4. "Люди вешают телевизоры над каминами или так высоко, что те оказываются ближе к потолку, чем к полу. Лет через десять у них шеи отвалятся"
5. "Огромные ванные комнаты. Зачем делать ее по размеру как спальня? Пуста трата пространства"
6. "Новостройки повышенной плотности. Все теснятся друг к другу, с крошечными садиками, без парковки, с узкими подъездными путями. И комнаты небольшие. Это просто трущобы будущего"
7. "Открытая планировка. С ростом счетом за отопление все скоро захотят иметь хоть одну маленькую комнатку, в которой можно собраться вокруг единственного электрического камина, который можно будет себе позволить"
9. "Мне не нравится современный дизайн. Например, эти геометрические кухонные светильники, которые уже везде и всюду"
11. "Тошнит уже от чертовых лампочек везде. У меня маленькая кухня, и там семь лампочек трех разных типов. Приходится покупать и хранить коробки со всеми типами лампочек и помнить, какие из них куда идут"
12. "Засилье серого цвета. Серые окна, серые двери, серые кухни, все такое. Не совсем понимаю, почему в наши дни все должно быть серым"
13. "Безжизненные серо-белые елки и блеклые новогодние украшения. Любовь к "эстетичным" серым гостиным делает свое дело. Но пусть хоть Новый год будет ярким, в этом его суть"
14. "Надеюсь, светодиодные полоски скоро отойдут в прошлое. А то некоторые слишком уж ими злоупотребляют"
15. "Фисташково-зеленые и темно-синие кухни сегодня популярны, но я думаю, что они достаточно скоро устареют. Светодиодное объемное освещение тоже, учитывая, что сейчас оно уже выглядит ужасно"
18. "Я надеюсь, что сантехника цвета авокадо в ванных комнатах с коврами снова войдет в моду, и тогда мне не придется ремонтировать это ужасное болото"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: бесит дизайн интерьера дизайн кухни дизайн помещений интерьер квартиры модные тенденции оформление дома ремонт
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Кроме 50 оттенков серого, вот эта тенденция реально бесит, устал бороться с женой при отделке нового дома. В пику ей у меня в кабинете будет синяя стена, но она даже её пыталась испортить оттенком серого.
Мы живём в стране, где полгода за окном одни лишь оттенки серого, нафига это в интерьер тащить?