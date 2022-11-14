20 тенденций домашнего дизайна, которые нравятся далеко не всем

При оформлении своего дома самое главное, чтобы вы чувствовали себя в нем безопасно, тепло и комфортно. Чужое мнение не должно иметь значения... Верно? И все же есть такие вещи, как современный дизайн и модные веяния, которым так и хочется поддаться. Главное, чтобы они не начали вас раздражать и не устарели через пару лет!

0

1. "Зачем красить стены из красного кирпича в серый цвет? Сердце кровью обливается" 0 Источник:

×

×

2. "Замечаю, что всё больше интерьеров похожи на стерильную лабораторию. Нержавеющая сталь, жесткие геометрические формы, преобладание белого или серого. Как можно расслабиться и чувствовать себя комфортно в таком доме?" 0 Источник:

3. "Газоны из пластиковой "травы". Надеюсь, эта мода скоро пройдет" 0 Источник:

4. "Люди вешают телевизоры над каминами или так высоко, что те оказываются ближе к потолку, чем к полу. Лет через десять у них шеи отвалятся" 0 Источник:

5. "Огромные ванные комнаты. Зачем делать ее по размеру как спальня? Пуста трата пространства" 0 Источник:

6. "Новостройки повышенной плотности. Все теснятся друг к другу, с крошечными садиками, без парковки, с узкими подъездными путями. И комнаты небольшие. Это просто трущобы будущего" 0 Источник:

7. "Открытая планировка. С ростом счетом за отопление все скоро захотят иметь хоть одну маленькую комнатку, в которой можно собраться вокруг единственного электрического камина, который можно будет себе позволить" 0 Источник:

8. "Измятый бархат и фальшивые бриллианты на всем подряд, просто отвратительно" 0 Источник:

9. "Мне не нравится современный дизайн. Например, эти геометрические кухонные светильники, которые уже везде и всюду" 0 Источник:

10. "А ведь кому-то это кажется стильным" 0 Источник:

11. "Тошнит уже от чертовых лампочек везде. У меня маленькая кухня, и там семь лампочек трех разных типов. Приходится покупать и хранить коробки со всеми типами лампочек и помнить, какие из них куда идут" 0 Источник:

12. "Засилье серого цвета. Серые окна, серые двери, серые кухни, все такое. Не совсем понимаю, почему в наши дни все должно быть серым" 0 Источник:

13. "Безжизненные серо-белые елки и блеклые новогодние украшения. Любовь к "эстетичным" серым гостиным делает свое дело. Но пусть хоть Новый год будет ярким, в этом его суть" 0 Источник:

14. "Надеюсь, светодиодные полоски скоро отойдут в прошлое. А то некоторые слишком уж ими злоупотребляют" 0 Источник:

15. "Фисташково-зеленые и темно-синие кухни сегодня популярны, но я думаю, что они достаточно скоро устареют. Светодиодное объемное освещение тоже, учитывая, что сейчас оно уже выглядит ужасно" 0 Источник:

16. "Темно-синие кухни с белыми мраморными столешницами и золотистой фурнитурой. Кошмар" 0 Источник:

17. "Дурацкие мотивирующие плакаты на стенах. Типа "Живи, смейся, люби" 0 Источник:

18. "Я надеюсь, что сантехника цвета авокадо в ванных комнатах с коврами снова войдет в моду, и тогда мне не придется ремонтировать это ужасное болото" 0 Источник:

19. "Меня удивляют кухонные мойки без места для складывания вымытой посуды. Неудобно же" 0 Источник: