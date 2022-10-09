Почему на крышах домов в Скандинавии растет трава?

Норвежские домики с цветущей лужайкой на кровле вызывают восторг у туристов и зависть у европейских домовладельцев. Соорудить зеленую крышу в других регионах планеты сложно и дорого, а уход за ней станет головной болью даже для самого усердного хозяина.
Загадочная Скандинавия
Узнаваемый зеленый газон на сельских домах именуют дерновой крышей. До конца XIX века такие покрытия были самыми распространенными в Скандинавии.
С практической точки зрения, дёрн обуславливает хорошую теплоизоляцию зимой, а летом защищает помещение от перегрева. Круглый год внутри дома сохраняется комфортный микроклимат.
Однако к подобному инженерному решению скандинавы пришли по другой причине. В Средние века местные жители промышляли разбоем и ходили друг на друга в походы, устраивая мелкие войны.
В этих условиях зелёные крыши позволяли замаскировать поселение. Издали традиционные скандинавские полуземлянки сливались с общим фоном и не бросались в глаза. Впоследствии, когда сражения стали редкостью, растительность на доме стала местной традицией.
Скрытно, надёжно, недолговечно
В древности в качестве кровельного покрытия использовали бересту. Именно она являлась главным водопроницаемым элементом. Люди срезали наружную часть березовой коры, выравнивали, чтобы она не сворачивалась, а потом листья как черепицу укладывали на деревянное основание крыши.
Чтобы кора не разлеталась на ветру, бересту прижимали срезанным дерном. Первый слой укладывали травой вниз, корнями наверх. Увядшая листва защищала кору от разложения и работала как дренаж. Второй слой выкладывали травой наверх. Общая толщина дерна достигала 15-20 см.
Зимой заснеженная дерновая крыша сжимала бревенчатые стены, затыкая щели. Нагрузка достигала 500 кг на квадратный метр! Это было настоящее испытание для сруба и стропил. Срок службы такой крыши составлял не более 30 лет. Далее следовало кровлю полностью менять.
Можно ли сделать дерновую крышу в своём доме?
Такие строительные услуги, конечно, существуют. Однако следует учитывать, что сама по себе кровля «цвести» не будет. За ней придется тщательно ухаживать.
В Скандинавии с этим помогает климат. В западной части полуострова, в Норвегии, погодные условия очень мягкие. Тёплое течение Гольфстрим и горы в качестве барьера для атлантических воздушных масс, обуславливают интенсивную циркуляцию воды в регионе. Летом здесь много осадков и мало засушливых дней, а зимой нет суровых морозов.
Благодаря этому подобное покрытие на западе Скандинавии было просто вырастить и поддерживать. Даже в соседней Финляндии климат резко меняется на континентальный с холодными зимами.
В России подобный газон придётся регулярно поливать летом, а зимой накрывать от морозов. Сделать зелёную крышу можно, но дорого – с учётом тепло- и гидроизоляции, а также дренажной системы.
Впрочем, и современные скандинавы отошли от этой древней традиции. Люди переехали в города, где намного сложнее ухаживать за растительностью из-за загрязнения и повышенного теплового фона. Местные предпочитают более дешевые и практичные обычные крыши. Дерновые покрытия встречаются нечасто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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