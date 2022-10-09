Почему на крышах домов в Скандинавии растет трава?

Такие строительные услуги, конечно, существуют. Однако следует учитывать, что сама по себе кровля «цвести» не будет. За ней придется тщательно ухаживать.

В Скандинавии с этим помогает климат. В западной части полуострова, в Норвегии, погодные условия очень мягкие. Тёплое течение Гольфстрим и горы в качестве барьера для атлантических воздушных масс, обуславливают интенсивную циркуляцию воды в регионе. Летом здесь много осадков и мало засушливых дней, а зимой нет суровых морозов.

Благодаря этому подобное покрытие на западе Скандинавии было просто вырастить и поддерживать. Даже в соседней Финляндии климат резко меняется на континентальный с холодными зимами.

В России подобный газон придётся регулярно поливать летом, а зимой накрывать от морозов. Сделать зелёную крышу можно, но дорого – с учётом тепло- и гидроизоляции, а также дренажной системы.

Впрочем, и современные скандинавы отошли от этой древней традиции. Люди переехали в города, где намного сложнее ухаживать за растительностью из-за загрязнения и повышенного теплового фона. Местные предпочитают более дешевые и практичные обычные крыши. Дерновые покрытия встречаются нечасто.