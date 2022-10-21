Что погубило 20 римских солдат в крепости Дура-Европос?

Находясь в самом центре Востока крепость несколько раз меняла хозяев, пока в 165 году окончательно не отошла к Риму. Для империи это был важный опорный пункт для дальнейшего наступления на Персию.

Поселение было расширено. Появились амфитеатр, римские бани и отдельный военный квартал с казармами и тренировочным полем.

Крепость защищали 20-я Пальмирская когорта, 2-я Ульпиева конная когорта пафлагонцев и вексилляция 4-го Скифского легиона. Гарнизон также патрулировал верхнее и нижнее течение Евфрата. Всего — от 1000 до 1500 человек.

В 256 году все они остались лежать здесь, в стенах города. Предположительно, Дура-Европос стал свидетелем первого в истории факта применения примитивного химического оружия.

Страшные находки

Город оказался на пути сасанидского императора Шакура I. Взять крепость с ходу у персов не получилось. Они последовательно прорыли три подкопа под стены.

Внимание ученых привлек первый подкоп на западной стороне укреплений. Здесь археологи обнаружили останки 21-го человека.