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Что погубило 20 римских солдат в крепости Дура-Европос?

Что погубило 20 римских солдат в крепости Дура-Европос?

Автор:
21 октября 2022 09:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Дура-Европос   интересно   крепость   познавательно   факты   фото   
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В 1930-х годах франко-американская археологическая экспедиция взялась за раскопки маленького приграничного римского города на территории современной Сирии.

Из-за обилия находок Дура-Европос прозвали настоящими Помпеями Востока. Однако, главное открытие ждало ученых глубоко под крепостными стенами. Останки мужчин поведали миру о последних минутах их жизни и раскрыли судьбу всего поселения.


Обратно в прошлое

Дура-Европос — город на правом берегу Евфрата, основанный в 300 году до н.э. македонским стратегом Никанором.

Площадь населенного пункта составляла 700 на 1000 м. Здесь был речной порт, рынок, несколько храмов и цитадель, где размещался гарнизон и резиденция наместника.

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Находясь в самом центре Востока крепость несколько раз меняла хозяев, пока в 165 году окончательно не отошла к Риму. Для империи это был важный опорный пункт для дальнейшего наступления на Персию.

Поселение было расширено. Появились амфитеатр, римские бани и отдельный военный квартал с казармами и тренировочным полем.

Крепость защищали 20-я Пальмирская когорта, 2-я Ульпиева конная когорта пафлагонцев и вексилляция 4-го Скифского легиона. Гарнизон также патрулировал верхнее и нижнее течение Евфрата. Всего — от 1000 до 1500 человек.

В 256 году все они остались лежать здесь, в стенах города. Предположительно, Дура-Европос стал свидетелем первого в истории факта применения примитивного химического оружия.


Страшные находки

Город оказался на пути сасанидского императора Шакура I. Взять крепость с ходу у персов не получилось. Они последовательно прорыли три подкопа под стены.

Внимание ученых привлек первый подкоп на западной стороне укреплений. Здесь археологи обнаружили останки 21-го человека.

Один из них лежал навзничь на значительном удалении от остальных. Предположительно, это был убитый персидский воин, которого тащили наружу, но по какой-то причине бросили. 20 останков с римским обмундированием и оружием лежали в глубине тоннеля.

Здесь, в тёмном коридоре высотой 1,7 м и шириной менее 1,5 м, произошел ожесточенный бой. Обнаруженные частицы серы, солома и факелы говорили о том, что в некий момент персы пошли ва-банк.

Солдаты выбрались наружу, разложили у входа комки серы и подожгли костёр. Токсичные пары заполнили коридор и отравили 20 римлян, оставшихся под землей.

Не все из них были легионерами. Некоторые мужчины были рабочими и, вероятно, пытались засыпать подкоп.

Когда помещение проветрилось, персы собрали тела врагов в кучу, создав импровизированную баррикаду на случай очередного визита легионеров. Потом они спокойно расчистили помещение, подожгли подпорки коридора и обвалили подкоп под стенами. К их разочарованию укрепления Дура-Европос, которые должны были разрушиться, всего лишь просели под землю.


Забытый город

После двух неудачных попыток Шакур I всё-таки смог сделать в стенах пролом. Степень разрушений и количество артефактов в Дуре-Европос говорят о том, что защитники сражались до конца.

Опорный пункт разрушили почти до основания. Мирных жителей депортировали, и заново город уже более не заселялся. Руины крепости были обнаружены только к концу XIX века.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дура-Европос   интересно   крепость   познавательно   факты   фото   
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