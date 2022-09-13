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20 экстремально-потрясных нарядов участников эпичного фестиваля Burning Man ’22

20 экстремально-потрясных нарядов участников эпичного фестиваля Burning Man ’22

Автор:
13 сентября 2022 09:42
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Burning Man 22   костюм   красота   люди   наряд   фестиваль   фото   
1293
22

Многие начинают готовиться за несколько месяцев до старта фестиваля, и это совершенно оправдано — вы только посмотрите на этих потрясающих модников!

Если вы хоть краем уха слышали о фестивале Burning Man, то хотя бы примерно можете представить себе масштаб и эпичность мероприятия. Благодаря атмосфере, заданной организаторами, участники фестиваля чувствуют себя абсолютно лёгкими, свободными и находящимися в моменте.

А самовыразиться людям помогают наряды, которые они с радостью демонстрируют окружающим.


Наблюдательный пункт

×

Одна из вещей, которые вам нужно сделать на Burning Man, это забраться на самую высокую установку и наблюдать за закатом или восходом солнца.


Он просто провожает её до дома


Спасибо за то, что ты мой муж!❤️


Гипно-леди


Рога и копыта


Спасибо, Вселенная, за то, что подарила мне это волшебное пространство!


Пустынная роза


Царица полей


Я всегда ощущаю благодарность за знания и опыт, которые дарит мне Burning Man. Это не всегда то, чего я хочу, но это всегда то, что мне действительно нужно✨


Зефирная дева


Современная Жасмин


Любите себя, чтобы быть сильными!


Ослепительна


Шаман и Ведьма


В этот день кто-то сказал нам, что Дин нашёл меня в этой жизни и что мы были вместе уже бесконечно много раз. Это часть волшебства Burning Man!


На «коне»


Больше блеска, детка!


Срочно надевайте солнечные очки!


Огненная парочка


Госпожа


Пыльный рыцарь


Огромное спасибо моей маме и сестре, которые помогали мне создавать наряды для БМ!


Хотдуза


Смотрит в суть


Снегуркин отпуск?


Снежная принцесса на пляже❄️


Железная леди


Большой Маленький принц

Источник:

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Метки: Burning Man 22   костюм   красота   люди   наряд   фестиваль   фото   
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6  комментариев
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28k
Владимир 41 минуту назад
Что это за гламурный безумный Макс?
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6k
ГГалка 49 секунд назад
нравится. и самое главное - ни одного бодипозитивного существа. интересно - у них там забор по периметру с узкими воротами - чтобы жиробасины не пролазили?
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4k
perekrestok 11 минут назад
Девушки нормально смотрятся. А мужики точно не в масть.
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1k
Ловите наркомана! 11 минут назад
Хорошо бабам. Чем сильнее разделась - тем экстремально-потрясней наряд
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6k
tamin 12 минут назад
Тухленько
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