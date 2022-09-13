20 экстремально-потрясных нарядов участников эпичного фестиваля Burning Man ’22

Если вы хоть краем уха слышали о фестивале Burning Man, то хотя бы примерно можете представить себе масштаб и эпичность мероприятия. Благодаря атмосфере, заданной организаторами, участники фестиваля чувствуют себя абсолютно лёгкими, свободными и находящимися в моменте.

А самовыразиться людям помогают наряды, которые они с радостью демонстрируют окружающим.





Наблюдательный пункт