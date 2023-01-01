Как политики проводят праздничные каникулы

Политики - тоже люди и в праздники отдыхают, хотя и недолго. Кто чем занимается в эти дни, рассказывает издание "Абзац".
Джо Байден, как сообщают СМИ США, отпраздновал Рождество вместе со своей женой Джилл в Вашингтоне. В Белом доме для четы Байденов организовали итальянский ужин: Байдена – любитель макарон.
Но идиллию старичку испортили, когда начали сравнивать дизайнерские способности Джилл Байден и жены экс-президента Мелании Трамп.
Оказывается, это кому-то важно.
Бывший президент Дональд Трамп поделился статьёй The Western Journal, в которой утверждалось, что Мелания Трамп справилась с украшением Белого дома к Рождеству лучше, чем первая леди Джилл Байден. Журналист Майк Лэндри написал, что ничто не сравнится с тем, как украшали Белый дом в эпоху Трампа.
Это весьма странное заявление, учитывая, что нетрадиционные рождественские украшения Мелании часто высмеивались в социальных сетях. В 2017 году она выбрала полностью белую рождественскую ёлку, а год спустя украсила восточную колоннаду Белого дома искусственными ёлками малинового цвета.
Ну, что ж, на вкус и на цвет...
Экс- премьер-министр Великобритании Борис Джонсонюк все рождественские каникулы провёл дома за рукоделием. Политик сообщил, что он всё время мастерит что-то руками.
Так и сообщил прессе: «Я люблю рисовать или использовать привычные вещи в необычном ключе. В последний раз я сделал автобус из коробки под вино. Вдохновение я черпаю из простых вещей. На создание автобуса меня вдохновил сам Лондон», – сказал Джонсон.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил Рождество в кругу семьи. Но у него есть необычная традиция – перед праздничными встречами он обязательно посвящает «немного» времени себе.
Известно, что французский президент тратит €26 тыс. за три месяца на косметические процедуры и специализированные уходовые средства.
В этом году президенту пришлось отложить спа-процедуры, потому что 24 декабря посещал французских миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), поздравил их с праздником и угостил праздничным обедом.
По возвращении Макрон провёл несколько дней в уединении в своей загородной резиденции в форте Брегансон на юге Франции. - сообщает издание "Абзац".
В Иордании Новый год празднуют даже дважды: традиционно – по лунному календарю, и отдавая дань западным новшествам – 1 января.
Король Иордании Абдалла II обычно проводит свободные праздничные дни за просмотром любимого сериала «Звёздный путь».
Абдалла настолько любил сериал в молодости, что, ещё будучи принцем, сыграл эпизодическую роль в серии 1996 года «Звёздный путь: Вояджер».
Российский президент Владимир Путин традиционно проводит новогодние праздники в кругу семьи и друзей. Об этом несколько раз во время пресс-конференций говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом пресс-секретарь заверил, что Путин обязательно смотрит своё новогоднее обращение по телевизору.
Новогодние каникулы президент проводит активно, у Владимира Владимировича каждый день начинается с двухчасовых тренировок в бассейне, а после он посещает спортзал, где заодно смотрит новости.
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