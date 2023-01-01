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Как политики проводят праздничные каникулы

Как политики проводят праздничные каникулы

Автор:
01 января 2023 23:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Макрон   Путин   байден   новый год   политики   праздники   семья   
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Политики - тоже люди и в праздники отдыхают, хотя и недолго. Кто чем занимается в эти дни, рассказывает издание "Абзац".

Джо Байден, как сообщают СМИ США, отпраздновал Рождество вместе со своей женой Джилл в Вашингтоне. В Белом доме для четы Байденов организовали итальянский ужин: Байдена – любитель макарон.

Но идиллию старичку испортили, когда начали сравнивать дизайнерские способности Джилл Байден и жены экс-президента Мелании Трамп.

Оказывается, это кому-то важно.

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Бывший президент Дональд Трамп поделился статьёй The Western Journal, в которой утверждалось, что Мелания Трамп справилась с украшением Белого дома к Рождеству лучше, чем первая леди Джилл Байден. Журналист Майк Лэндри написал, что ничто не сравнится с тем, как украшали Белый дом в эпоху Трампа.

Это весьма странное заявление, учитывая, что нетрадиционные рождественские украшения Мелании часто высмеивались в социальных сетях. В 2017 году она выбрала полностью белую рождественскую ёлку, а год спустя украсила восточную колоннаду Белого дома искусственными ёлками малинового цвета.

Ну, что ж, на вкус и на цвет...

Экс- премьер-министр Великобритании Борис Джонсонюк все рождественские каникулы провёл дома за рукоделием. Политик сообщил, что он всё время мастерит что-то руками.

Так и сообщил прессе: «Я люблю рисовать или использовать привычные вещи в необычном ключе. В последний раз я сделал автобус из коробки под вино. Вдохновение я черпаю из простых вещей. На создание автобуса меня вдохновил сам Лондон», – сказал Джонсон.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил Рождество в кругу семьи. Но у него есть необычная традиция – перед праздничными встречами он обязательно посвящает «немного» времени себе.

Известно, что французский президент тратит €26 тыс. за три месяца на косметические процедуры и специализированные уходовые средства.

В этом году президенту пришлось отложить спа-процедуры, потому что 24 декабря посещал французских миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), поздравил их с праздником и угостил праздничным обедом.

По возвращении Макрон провёл несколько дней в уединении в своей загородной резиденции в форте Брегансон на юге Франции. - сообщает издание "Абзац".

В Иордании Новый год празднуют даже дважды: традиционно – по лунному календарю, и отдавая дань западным новшествам – 1 января.

Король Иордании Абдалла II обычно проводит свободные праздничные дни за просмотром любимого сериала «Звёздный путь».

Абдалла настолько любил сериал в молодости, что, ещё будучи принцем, сыграл эпизодическую роль в серии ​​1996 года «Звёздный путь: Вояджер».

Российский президент Владимир Путин традиционно проводит новогодние праздники в кругу семьи и друзей. Об этом несколько раз во время пресс-конференций говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь заверил, что Путин обязательно смотрит своё новогоднее обращение по телевизору.

Новогодние каникулы президент проводит активно, у Владимира Владимировича каждый день начинается с двухчасовых тренировок в бассейне, а после он посещает спортзал, где заодно смотрит новости.

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Метки: Макрон   Путин   байден   новый год   политики   праздники   семья   
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1  комментарий
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БамбарбияКиргуду 5 минут назад
Про Макрона враньё.Он всё время Путину звонит.
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KlyaksaZ

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