Как политики проводят праздничные каникулы

Бывший президент Дональд Трамп поделился статьёй The Western Journal, в которой утверждалось, что Мелания Трамп справилась с украшением Белого дома к Рождеству лучше, чем первая леди Джилл Байден. Журналист Майк Лэндри написал, что ничто не сравнится с тем, как украшали Белый дом в эпоху Трампа.

Это весьма странное заявление, учитывая, что нетрадиционные рождественские украшения Мелании часто высмеивались в социальных сетях. В 2017 году она выбрала полностью белую рождественскую ёлку, а год спустя украсила восточную колоннаду Белого дома искусственными ёлками малинового цвета.

Ну, что ж, на вкус и на цвет...