Измены, разводы, одиночество. Актрису из «Белого солнца» совсем забыли

Куркина родилась в деревне под Тулой и мечтать о карьере актрисы просто не могла. Родители, люди простые, не имели отношения к искусству. Правда, бабушка хорошо пела, из других сел народ приезжал ее послушать. Да двоюродный дед в юности сбежал из дома с бродячими артистами. Но что с того?

Когда Раисе исполнилось три года, семья переехала в Москву. Но и в столице пришлось несладко, особенно когда началась война. Родители день и ночь трудились на химзаводе. Пошла работать и больная бабушка. Считая, что тоже должна приносить пользу, Рая устроилась няней в детский сад. И осталась там на семь лет.

Помогли Этуш и Ульянов

Откуда там, среди малышни, взялась у Раи мечта о кино и сцене, одному Богу известно. Видимо, сказки да сценки, которые Рая придумывала и разыгрывала перед детьми, сыграли роль.

В 23 года отправилась она в Щепкинское училище. Подготовила монолог Катерины из «Грозы». Но так разволновалась, что чуть не рыдала. Пытаясь ее успокоить, Вера Пашенная пригласила абитуриентку прийти на следующий день. Куркина решила, что это провал, и не пришла…

Потом расскажет: вечером к ней зашел приятель с учебником китайского языка, Рая так впечатлилась иероглифами, что решила поступить в институт… востоковедения. В школе-то у нее не было проблем с иностранным языком, французским овладела хорошо.

И ведь поступила. Но, к сожалению, хватило ее только на пару лет. «Восток — дело тонкое». Это Рая начала понимать уже тогда. Зато желание выходить на сцену, примеряя на себя разные образы, сформировалось четко. И осознанно. Не записаться в рабочий театр «Каучук» при институте она просто не могла — сцена сама звала ее. На счастье, спектакли студентам ставили Владимир Этуш и Михаил Ульянов. Они-то и убедили талантливую девушку поступать к ним, в «Щуку».