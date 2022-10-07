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Измены, разводы, одиночество. Актрису из «Белого солнца» совсем забыли

Измены, разводы, одиночество. Актрису из «Белого солнца» совсем забыли

Автор:
07 октября 2022 10:05
Сообщество : Кино
Метки: Белое солнце пустыни   Раиса Куркина   актриса   фильмы   
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Она сыграла в десятках фильмов, но мало кто назовет с ходу ее фамилию. Только одну роль зрители точно знают и любят — в «Белом солнце пустыни» Ей выпало стать женой Верещагина Настасьей. Сегодня, 7 октября, Раисе Куркиной — 95 лет

Куркина родилась в деревне под Тулой и мечтать о карьере актрисы просто не могла. Родители, люди простые, не имели отношения к искусству. Правда, бабушка хорошо пела, из других сел народ приезжал ее послушать. Да двоюродный дед в юности сбежал из дома с бродячими артистами. Но что с того?


Когда Раисе исполнилось три года, семья переехала в Москву. Но и в столице пришлось несладко, особенно когда началась война. Родители день и ночь трудились на химзаводе. Пошла работать и больная бабушка. Считая, что тоже должна приносить пользу, Рая устроилась няней в детский сад. И осталась там на семь лет.


Помогли Этуш и Ульянов


Откуда там, среди малышни, взялась у Раи мечта о кино и сцене, одному Богу известно. Видимо, сказки да сценки, которые Рая придумывала и разыгрывала перед детьми, сыграли роль.


В 23 года отправилась она в Щепкинское училище. Подготовила монолог Катерины из «Грозы». Но так разволновалась, что чуть не рыдала. Пытаясь ее успокоить, Вера Пашенная пригласила абитуриентку прийти на следующий день. Куркина решила, что это провал, и не пришла…


Потом расскажет: вечером к ней зашел приятель с учебником китайского языка, Рая так впечатлилась иероглифами, что решила поступить в институт… востоковедения. В школе-то у нее не было проблем с иностранным языком, французским овладела хорошо.


И ведь поступила. Но, к сожалению, хватило ее только на пару лет. «Восток — дело тонкое». Это Рая начала понимать уже тогда. Зато желание выходить на сцену, примеряя на себя разные образы, сформировалось четко. И осознанно. Не записаться в рабочий театр «Каучук» при институте она просто не могла — сцена сама звала ее. На счастье, спектакли студентам ставили Владимир Этуш и Михаил Ульянов. Они-то и убедили талантливую девушку поступать к ним, в «Щуку».


Луспекаев сказал: «Не бойся!»


Студенткой Рая начала сниматься. Сначала в эпизодах, потом — в ролях побольше. Главными избалована не была. Но довольствовалась тем, что есть, и никогда не роптала на судьбу. Приглашали-то лучшие — Иван Пырьев («Идиот»), Андрей Смирнов («Белорусский вокзал»), Георгий Данелия («Афоня» и «Мимино»), Владимир Басов («Тишина»), Александр Митта («Звонят, откройте дверь»), Владимир Мотыль (три картины). Многие фильмы заняли достойное место в истории советского кинематографа.


Ее героинями становились простые русские женщины, какой и была сама Куркина. Она играла нелегкие судьбы и характеры. Словно не играла — жила на экране.


Самой любимой работой Раиса Семеновна называла роль Настасьи в «Белом солнце пустыни». И в этом она совпала со многими зрителями. Несколько поколений выросло на захватывающей истории про Верещагина, Петруху и Абдуллу. Актрисе и придумывать ничего не надо было — играла, по сути, саму себя. «Во мне тоже есть и терпение, и жертвенность», — признавалась спустя годы. Хотя, чего уж там, у миллионов русских женщин подобные судьбы.


К слову, на съемках режиссер Мотыль чуть не утопил Куркину. В сцене, где Настасья выбрасывает из лодки все оружие мужа, судно должно было отойти от берега на приличное расстояние. Раиса плавать не умела. А лодка оказалась дырявой. Актриса жутко испугалась, пыталась вычерпывать воду… Луспекаев заметил, что она вся дрожит, и забрался в лодку: «Не бойся! Будешь тонуть — я тебя спасу». А ведь он сам тогда был очень больной и еле ходил…


Многих актеров, сыгравших в «Белом солнце», узнавали потом именно по этому фильму. Многим картина принесла славу, популярность, проложила дорогу к новым ролям.


У Куркиной же и до «Солнца» не было проблем с работой. Довольно активна она была в кинематографе до распада СССР. И даже в 1990-е умудрилась сняться в нескольких лентах. А потом оставила это занятие, не находя в предлагаемых сценариях ничего интересного.


«Судьба ко мне благоволила, на пути попадались очень хорошие и талантливые люди», — скажет она позже. Но к личной жизни эта фраза не будет иметь никакого отношения.


Мотыль вымолил прощение


Женская судьба Раисы Куркиной не была ослепительно яркой и счастливой.


Первый раз она выскочила замуж за однокурсника Бориса Скомаровского (по некоторым данным, до Раисы он был женат на внебрачной дочери Василия Качалова). Вскоре родилась дочь. Но… крепкой семьи не получилось.


Окончив училище, Борис разъезжал по стране, ставя спектакли в разных театрах. Раиса оставалась одна с ребенком. Было тяжело. Она терпела. Но однажды и ей пришлось уехать в киноэкспедицию на полгода. Вернувшись домой, Рая заметила изменения в муже. Простить предательство не могла. И не хотела. Тут же подала на развод. А Скомаровский, уйдя из семьи, забыл о дочери.


Каково это — растить ребенка одной, знают только те, кто прошел подобный путь. К тому же у Раисы тогда умерла бабушка. Вслед за ней ушел отец. Мама оказалась прикованной к постели…


Куркина выдюжила. Не сломалась.


Вторая попытка обрести семейное счастье настигла Раису во время съемок фильма «Дети Памира», который снимал Владимир Мотыль.


Снова — режиссер. И снова — предательство… Как-то, собираясь стирать его вещи, Раиса обнаружила в кармане записку отнюдь не творческого содержания. Тогда муж вымолил прощение. Но вскоре ситуация повторилась. Жить в бесконечных изменах Куркина была не готова. Последовал второй развод, о котором она ни разу не пожалела. О другом печалилась: когда у них с Мотылем вспыхнули чувства, он был женат, но ради новой любви — Раисы — оставил супругу Людмилу Подаруеву, а после развода с Куркиной к ней и вернулся…


С тех пор Раиса не пыталась заводить романы. И уж тем более не хотела выходить замуж. Двух раз оказалось достаточно, чтобы понять: «С любовью мне не повезло».


Большую часть жизни Раиса Семеновна провела одна. Дважды будучи замужем, ни с одним из мужчин по-настоящему не была «за мужем». Дочь Ирина выросла, вышла замуж за англичанина и эмигрировала в Канаду. В одиночестве, лишь изредка общаясь с подругами по телефону, актриса много читает. У кровати лежит «Новый завет», где есть ответы на все вопросы.


Верующая и доверчивая, Куркина не раз попадалась в руки мошенникам. Ее оставляли без вещей, без денег, а она не переставала верить людям. Потому что не выносит вранья. И сама врать не умеет. Живет по совести. И радуется каждому дню.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белое солнце пустыни   Раиса Куркина   актриса   фильмы   
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Ваня Час назад
здоровья ей крепкого...
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Axel
Электрик я. Простой электрик
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