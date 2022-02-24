Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой

Эльдар Александрович был неприятно поражен уровнем профессионализма (а точнее отсутствием оного) Гузеевой, а ведь это было еще не все. Трогательная и красивая внешность актрисы категорически не сочеталась с ее голосом: низким, хриплым (она курила "Беломор"), что лишало ее образ нужной романтики и нежности. Пришлось на озвучание брать другую актрису - Анну Каменкову, а романсы пела Валентина Пономарёва.

Однако, Рязанов в защиту актрисы говорил, что в последних эпизодах работать с ней было намного проще, она многому научилась у своих коллег по площадке.