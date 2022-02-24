Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой

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"Жестокий романс" был снят по мотивам произведения Островского "Бесприданница" в 1984 году, куда пригласили невероятную актерскую команду: Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Виктор Проскурин, Алексей Петренко...
А вот вопрос кто же сыграет Ларису Огудалову висел в воздухе. Рязанов, известный своим тщательным отношением к работе, провел колоссальный кастинг. По словам Александра Панкратова-Чёрного, сыгравшего в фильме хохочущего офицера Ивана Петровича Семёновского, на роль пробовалось около полутора тысяч молодых актрис.
Эльдар Рязанов сам выбрал Ларису Гузееву на роль трогательной и обманутой бесприданницы, но потом множество раз раскаялся в этом. Проблем с начинающей актрисой было очень много и как-то раз режиссер даже назвал ее "бездарностью".
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В какой-то момент он вспылил и громко заявил от отсутствии у нее каких-либо талантов. Рязанов вспоминал об атмосфере на съемках: все партнеры Гузеевой уже были маститыми актерами, которые старались по-доброму относиться к молоденькой актрисе. Они старались как-то поддержать ее, но все советы коллег были ей как слону дробина. Лариса Гузеева просто впадала в ступор.
Эльдар Александрович был неприятно поражен уровнем профессионализма (а точнее отсутствием оного) Гузеевой, а ведь это было еще не все. Трогательная и красивая внешность актрисы категорически не сочеталась с ее голосом: низким, хриплым (она курила "Беломор"), что лишало ее образ нужной романтики и нежности. Пришлось на озвучание брать другую актрису - Анну Каменкову, а романсы пела Валентина Пономарёва.
Однако, Рязанов в защиту актрисы говорил, что в последних эпизодах работать с ней было намного проще, она многому научилась у своих коллег по площадке.
Однако, Рязанов в защиту актрисы говорил, что в последних эпизодах работать с ней было намного проще, она многому научилась у своих коллег по площадке.
На съемке вообще царила какая-то дружеская атмосфера. После смены собирались в номере Никиты Михалкова, где Алексей Петренко, будучи отличным рассказчиком, травил байки. Георгий Бурков, наделенный тонким чувством юмора отлично рассказывал анекдоты. Ну а центром команды был, конечно же, Михалков, которому единственному Рязанов позволял импровизировать на съемке, полностью доверяя.
Правда Андрей Мягков никогда не участвовал в таких посиделках. Панкратов-Чёрный говорил, что актер всегда сторонился такого вот непринужденного общения и тусовок избегал.
Правда Андрей Мягков никогда не участвовал в таких посиделках. Панкратов-Чёрный говорил, что актер всегда сторонился такого вот непринужденного общения и тусовок избегал.
Возвращаясь к Гузеевой... Ей, дебютантке, выпала просто уникальная возможность, оказаться на площадке с такими талантливыми актерами и не менее талантливым режиссером. Казалось - вот он, билет на счастливый карьерный поезд.
Снималась она много, но сейчас с трудом можно припомнить хоть еще один фильм с ее участием. Она больше известна как ведущая шоу "Давай поженимся" и автор многих резких высказываний в Сети.
Снималась она много, но сейчас с трудом можно припомнить хоть еще один фильм с ее участием. Она больше известна как ведущая шоу "Давай поженимся" и автор многих резких высказываний в Сети.
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