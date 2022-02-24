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Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой

Почему Рязанов пожалел, что доверил роль бесприданницы Ларисе Гузеевой (6 фото)

Автор:
24 февраля 2022 18:26
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актриса   кино   режиссер   советское кино   съемки   фильмы   
1473
6
"Жестокий романс" был снят по мотивам произведения Островского "Бесприданница" в 1984 году, куда пригласили невероятную актерскую команду: Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Виктор Проскурин, Алексей Петренко...
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Метки: СССР   актриса   кино   режиссер   советское кино   съемки   фильмы   
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8  комментариев
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4k
Сергей Борисов 2 часа назад
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12k
Эльза Вайнц 3 минуты назад
Она хабалка, алкоголичка и врунья. Ей на сельском рынке салом торговать, а не лицом на ТВ.
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66k
Варакин Алексей 39 минут назад
Я иногда смотрю на своих детей, ругаю их, а потом думаю: Господи, боже мой, да они ангелы по сравнению со мной! Я прошла все эти течения и моду - хиппи, панки, ирокезы, рваные штаны, алюминиевое ведро вместо сумочки, наголо брилась, мат через каждое слово...
Я благодарна Богу, что мои поступки остались позади и я cижу сейчас перед вами в здравом уме." (с) Лариса Гузеева
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14k
Вася 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Autumn2015 58 минут назад
А ещё эта дрянь и алкашка оболгала умершего Валерия Гаркалина.
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22k
Ego sum qui sum Час назад
в фильме она милая, воздушная, с печальными глазами
в реальности сейчас полная противоположность,- мерзкая тупая бабища
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24k
Ваня 2 часа назад
она всегда была и есть деревянная...
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