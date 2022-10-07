Бруно Каталано: как гончар придумал “дырявые” скульптуры из бронзы и стал знаменитым

Бруно родился в Марокко в 1960 году. Мать была обычной женщиной, а вот у отца была творческая жилка - он увлекался лепкой из глины и у него это неплохо получалось. А юный Бруно сидел рядом и завороженно смотрел, как из бесформенного куска глины получались чудесные фигурки и посуда. Когда парню исполнилось 10 лет, семья перебралась в Марсель.

Там Бруно и повзрослел. Сначала работал электриком, а в двадцать устроился моряком на судно и объездил множество стран. Когда перевалило за тридцать, он наконец-то нашёл своё призвание - пошёл по стопам отца и стал гончаром.

К этому делу он подошёл ответственно, стал учиться в мастерской моделирования и студии живописи. Параллельно работал с глиной и постоянно оттачивал мастерство. Через какое-то время открыл собственную мастерскую и стал лепить изделия на продажу.