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Бруно Каталано: как гончар придумал “дырявые” скульптуры из бронзы и стал знаменитым

Бруно Каталано: как гончар придумал “дырявые” скульптуры из бронзы и стал знаменитым

Автор:
07 октября 2022 01:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Бруно Каталано   выставка   глина   марокко   марсель   путешественник   скульптор   фигуры   
1247
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Ему помог случай, всего лишь ошибка в работе. Но кто-то считает это искоркой гениальности.

Бруно родился в Марокко в 1960 году. Мать была обычной женщиной, а вот у отца была творческая жилка - он увлекался лепкой из глины и у него это неплохо получалось. А юный Бруно сидел рядом и завороженно смотрел, как из бесформенного куска глины получались чудесные фигурки и посуда. Когда парню исполнилось 10 лет, семья перебралась в Марсель.

Там Бруно и повзрослел. Сначала работал электриком, а в двадцать устроился моряком на судно и объездил множество стран. Когда перевалило за тридцать, он наконец-то нашёл своё призвание - пошёл по стопам отца и стал гончаром.

К этому делу он подошёл ответственно, стал учиться в мастерской моделирования и студии живописи. Параллельно работал с глиной и постоянно оттачивал мастерство. Через какое-то время открыл собственную мастерскую и стал лепить изделия на продажу.

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В сорок лет Бруно решил поэкспериментировать с бронзой. И вскоре получил первый заказ от мэрии Марселя - на бронзовую скульптуру Ива Монтана. А спустя четыре года у него случился брак на производстве, который и сделал его знаменитым.

Во время литья, произошёл сбой, и скульптура получилась с брешью. Сначала Бруно расстроился, а потом решил, что это интересная творческая находка.

И попал в точку - когда проводил очередную выставку своих работ, именно эту скульптуру купили первой. Спустя год Бруно представил целую серию таких скульптур и назвал её “Путешественники”.

Почитатели его таланта считают, что полости в скульптурах метафорично изображаю пустоту, которую люди стараются заполнить путешествиями и новыми впечатлениями. Но оставим это на их совести, каждый видит то, что хочет.

Ну а Бруно продолжает создавать всё новые скульптуры и зарабатывает неплохие деньги.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бруно Каталано   выставка   глина   марокко   марсель   путешественник   скульптор   фигуры   
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9  комментариев
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26k
Юрьевич 9 часов назад
Шедевр повторённый несколько раз перестаёт им быть...
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13k
gavrosh 41 минуту назад
Толпа зомбаков
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4k
brotherirk Час назад
ниче так)
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197
Андерсен brotherirk Полчаса назад
Вдобавок и на материалах сэкономил
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12k
Александр 7 часов назад
Связующий элемент один и тот же:
Чемодан. Сумка. Чемодан. Чемодан. Сумка.
На пьяную вскидку: скакалочка, лыжные палки, посох Гэндальфа, струя блевотины...
Ах, да, нужно же показать, что человек уходит с чемоданом-сумкой, теряя часть себя!
Никакого позитива. Даже струя блевотины говорила бы об отлично проведённой пьянке)))
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10k
Sasa 8 часов назад
Странно, что конкурентов у него нет!
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