В Британском музее покажут Розеттский камень

«Вторая половина выставки посвящена влиянию расшифровки на развитие египтологии, - рассказала Регулски. - Что мы смогли узнать о древней культуре, когда сумели прочитать ее тексты? Мы говорим об этом, обращаясь к темам, которые люди, возможно, связывают с древним Египтом, таким как фараоны и загробная жизнь, но мы также рассказываем о личных историях людей и действительно показываем разнообразие письменности, рассказываем, что волновало людей в Древнем Египте. Как ни странно, это были те же самые темы, которые нас беспокоят сегодня. Значит, египтяне писали тексты о реальных людях, и иероглифы представляют собой письменный разговорный язык». « Выставка «Иероглифы: открытие Древнего Египта» отмечает 200-летие замечательного прорыва в расшифровке давно утерянного языка. Впервые за тысячелетия древние египтяне смогли поговорить с нами напрямую, - говорит директор Британского музея Хартвиг ​​Фишер. - Расшифровка позволила нам понять эту невероятную цивилизацию, открыла нам беспрецедентное окно в мир людей прошлого, помогла узнать их образ жизни».

2022-07-07T15:27:11+03:00