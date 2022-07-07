В Британском музее покажут Розеттский камень

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Спорный Розеттский камень станет центральным элементом новой выставки иероглифов Британского музея — наряду с 2600-летним гранитной ванной, известным как «зачарованный бассейн», и повязкой с одной из самых первых распаковок мумии.
Британский музей в Лондоне объявил об открытии новой выставки, посвященной древнеегипетским артефактам. В экспозицию «Иероглифы: открытие Древнего Египта» войдет знаменитый Розеттский камень, письмена которого были созданы в 196 г. до н.э. Он находится во владении Великобритании с 1801 года, но Египет официально требует его возвращения уже 19 лет.
На выставке также будут представлены другие египетские реликвии, такие как древний саркофаг, известный как «зачарованный бассейн», и повязка с одного из самых ранних разворачиваний мумии в 1600-х годах. На выставке собраны предметы, которые помогли ученым открыть «древнюю цивилизацию» ровно два века назад.
Куратор выставки Илона Регулски утверждает что Розеттский камень - «чрезвычайно значимый артефакт». Она рассказала, что время для выставки было выбрано не случайно: по ее мнению, 200-летие расшифровки египетских иероглифов стало «подходящим моментом, чтобы отпраздновать это очень важное достижение».
Выставка под названием «Иероглифы: открытие Древнего Египта» собрала более 240 объектов, связанных с историей изучения египетской иероглифики.
Главным экспонатом выставки станет Розеттский камень, который дал ключ к расшифровке иероглифов и расширению современных знаний об истории Египта. Официальные лица Египта просили вернуть камень стране его происхождения с момента его передачи в британское владение в 1801 году.
Первый официальный запрос поступил в 2003 году от тогдашнего главы Верховного совета Египта по древностям Захи Хаваса, который заявил, что «артефакты, украденные из Египта, должны вернуться».
В 2018 году доктор Тарек Тауфик, генеральный директор Большого египетского музея в Гизе, предложил Британскому музею заменить Розеттский камень его трехмерной виртуальной копией.
«В этом году мы отмечаем 200-летие расшифровки иероглифов, которое произошло в 1822 году.
Розеттский камень был ключевым объектом, он дал ключ к расшифровке, помог ученым понять содержание иероглифов. Мы подумали, что это подходящий момент, чтобы отметить это очень важное достижение, а также поделиться последними исследованиями в области египетской письменности».
Розеттский камень был ключевым объектом, он дал ключ к расшифровке, помог ученым понять содержание иероглифов. Мы подумали, что это подходящий момент, чтобы отметить это очень важное достижение, а также поделиться последними исследованиями в области египетской письменности».
Считается, что Розеттский камень был высечен в 196 г. до н.э. священниками в честь царя Египта Птолемея V. Он был найдет французским офицером во время наполеоновской кампании в Египте после того, его использовали в качестве строительного материала при возведении форта Жюльен недалеко от города Розетта. Когда англичане победили французов в 1801 году, камень был доставлен в Лондон и год спустя помещен в Британский музей.
На Розеттском камне начертаны три версии указа - нижняя на древнегреческом, а верхняя и средняя на древнеегипетском с использованием иероглифического и демотического письма соответственно. Французский ученый Жан-Франсуа Шампольон, изучавший Розеттский камень, объявил о транслитерации египетской письменности в 1822 году.
«Мы выстроили выставку в духе Жана-Франсуа Шампольона, - рассказала Регулски. - Он превратил египетскую письменность в ворота в Древний Египет. Расшифровав иероглифы, он открыл древнюю цивилизацию, о существовании которой люди не подозревали. Мы рассказываем историю расшифровки , того, как люди пришли к возможности читать древнеегипетские тексты».
«Мы выстроили выставку в духе Жана-Франсуа Шампольона, - рассказала Регулски. - Он превратил египетскую письменность в ворота в Древний Египет. Расшифровав иероглифы, он открыл древнюю цивилизацию, о существовании которой люди не подозревали. Мы рассказываем историю расшифровки , того, как люди пришли к возможности читать древнеегипетские тексты».
Еще одним экспонатом выставки, который будет открыт для публики 13 октября, станет большая ритуальная ванна из черного гранита, обнаруженная недалеко от мечети в Каире. Она была найдена в районе, известном как аль-Хавд аль-Марсуд, что означает «зачарованный бассейн». Ванна покрыта иероглифами примерно 600 г. до н.э. Считалось, что эти иероглифы обладают магической силой, а купание в бассейне может облегчить муки любви. Позже ванну идентифицировали как саркофаг Хапмена — дворянина 26-й династии. На выставке Британского музея реставраторы будут очищать саркофаг, используя комбинацию методов для удаления скопившейся пыли и поверхностной грязи.
Также на выставке будет представлена иллюстрированная 3000-летняя «Книга мертвых царицы Неджмет» и набор каноп, в которых сохранились органы умерших. По словам сотрудников музея, набор кувшинов из единого захоронения будет воссоединен впервые с 1700-х годов.
Также на выставке будет представлена повязка мумии Аберуаи из Музея Лувра в Париже, которая никогда не выставлялась в Великобритании. Это был сувенир с одного из самых ранних мероприятий по распаковыванию мумий в 1600-х годах, когда участники получали на память куски полотна, предпочтительно исписанные иероглифами. Кроме того, на выставку будут доствлены саркофаг и мумия, принадлежащие леди Бакетенор, которые организатороам согласилось предоставить Общество естественной истории Нортумбрии. Этот саркофаг и мумию изучал Шампольон в 1820-х годах.
Также на выставке будет представлена повязка мумии Аберуаи из Музея Лувра в Париже, которая никогда не выставлялась в Великобритании. Это был сувенир с одного из самых ранних мероприятий по распаковыванию мумий в 1600-х годах, когда участники получали на память куски полотна, предпочтительно исписанные иероглифами. Кроме того, на выставку будут доствлены саркофаг и мумия, принадлежащие леди Бакетенор, которые организатороам согласилось предоставить Общество естественной истории Нортумбрии. Этот саркофаг и мумию изучал Шампольон в 1820-х годах.
Шампольон и его коллеги правильно идентифицировали надпись на крышке саркофага как молитву, обращенную к нескольким божествам, в которой просят за душу умершего. Он прочел надпись всего через несколько лет после того, как взломал иероглифическую систему письма.
Ни один из экспонатов выставки не предоставлен египетскими учреждениями.
Ни один из экспонатов выставки не предоставлен египетскими учреждениями.
«Вторая половина выставки посвящена влиянию расшифровки на развитие египтологии, - рассказала Регулски. - Что мы смогли узнать о древней культуре, когда сумели прочитать ее тексты? Мы говорим об этом, обращаясь к темам, которые люди, возможно, связывают с древним Египтом, таким как фараоны и загробная жизнь, но мы также рассказываем о личных историях людей и действительно показываем разнообразие письменности, рассказываем, что волновало людей в Древнем Египте. Как ни странно, это были те же самые темы, которые нас беспокоят сегодня. Значит, египтяне писали тексты о реальных людях, и иероглифы представляют собой письменный разговорный язык».
« Выставка «Иероглифы: открытие Древнего Египта» отмечает 200-летие замечательного прорыва в расшифровке давно утерянного языка. Впервые за тысячелетия древние египтяне смогли поговорить с нами напрямую, - говорит директор Британского музея Хартвиг Фишер. - Расшифровка позволила нам понять эту невероятную цивилизацию, открыла нам беспрецедентное окно в мир людей прошлого, помогла узнать их образ жизни».
« Выставка «Иероглифы: открытие Древнего Египта» отмечает 200-летие замечательного прорыва в расшифровке давно утерянного языка. Впервые за тысячелетия древние египтяне смогли поговорить с нами напрямую, - говорит директор Британского музея Хартвиг Фишер. - Расшифровка позволила нам понять эту невероятную цивилизацию, открыла нам беспрецедентное окно в мир людей прошлого, помогла узнать их образ жизни».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Британской музей Великобритания Розеттский камень выставка египетские тайны зачарованная ванна новости
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