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В Британском музее покажут Розеттский камень

В Британском музее покажут Розеттский камень

Автор:
07 июля 2022 15:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Британской музей   Великобритания   Розеттский камень   выставка   египетские тайны   зачарованная ванна   новости   
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Спорный Розеттский камень станет центральным элементом новой выставки иероглифов Британского музея — наряду с 2600-летним гранитной ванной, известным как «зачарованный бассейн», и повязкой с одной из самых первых распаковок мумии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Британской музей   Великобритания   Розеттский камень   выставка   египетские тайны   зачарованная ванна   новости   
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8  комментариев
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26k
Ваня 8 часов назад
как же - вор никогда не возвращает украденное...
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9k
Izrin Maria 8 часов назад
"Куратор выставки Илона Регулски утверждает что Розеттский камень - «чрезвычайно значимый артефакт»?
Вы бы, уважаемый автор, читали свой пост после автоматического перевода!
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25k
Ego sum qui sum 8 часов назад
воровство у наглосаксов в крови, не вернут они ничего Египту
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15k
Bill 8 часов назад
Что в британский музей попало - то пропало.
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256
Uganda 8 часов назад
Я этот камень там видел в 2006.
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Белая Муха

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