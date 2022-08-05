Кусок огурца стал произведением искусства

«Вообще говоря, не художники решают, является ли что-то искусством, а те, кто создает продукт, — говорит Райан Мур, директор Fine Arts Sydney, галереи, представляющей Гриффина. - Является ли что-то ценным и значимым в качестве произведения искусства, определяется тем, как мы коллективно, всем обществом, будем использовать это или говорить об этом. Да, это выглядит как пикуль на потолке — но в в этом нет ничего искусственного, это реальность, во многом похожая на скульптуру»

Это настоящий ломтик огурца из чизбургера с соусом, который, собственно, помогает ему оставаться приклеенным к потолку. До сих пор он совсем не испортился, хотя это и не удивительно, учитывая, что существуют гамбургеры McDonald’s десятилетней давности в удивительно хорошем состоянии.

Это произведение искусства напоминает банан, прилипший к стене, который был продан за 120 000 долларов. На его фоне цена "Пикуля" в 6 200 долларов кажется мелочью.