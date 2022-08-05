Кусок огурца стал произведением искусства

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Новозеландская художественная галерея недавно оказалась в центре внимания общественности и вызвала оживленную дискуссию в обществе. А все из-за демонстрации спорного произведения искусства, состоящего из ломтика маринованного огурца, приклеенного к потолку.
Эта странная работа под названием «Пикуль» принадлежит австралийскому художнику Мэтью Гриффину и в настоящее время выставлена в галерее Майкла Летта в Окленде. Она состоит из смазанного кетчупом ломтика маринованного огурца из чизбургера, приклеенного к потолку художественной галереи. Причудливое произведение искусства описывается галереей как преднамеренно «провокационный жест», призванный помочь задуматься о том, что на самом деле ценно. Сам Мур, кажется, считает, что его творение имеет достойную ценность, поскольку оно стоит 10 000 новозеландских долларов , или 6 200 долларов США.
«Вообще говоря, не художники решают, является ли что-то искусством, а те, кто создает продукт, — говорит Райан Мур, директор Fine Arts Sydney, галереи, представляющей Гриффина. - Является ли что-то ценным и значимым в качестве произведения искусства, определяется тем, как мы коллективно, всем обществом, будем использовать это или говорить об этом. Да, это выглядит как пикуль на потолке — но в в этом нет ничего искусственного, это реальность, во многом похожая на скульптуру»
Это настоящий ломтик огурца из чизбургера с соусом, который, собственно, помогает ему оставаться приклеенным к потолку. До сих пор он совсем не испортился, хотя это и не удивительно, учитывая, что существуют гамбургеры McDonald’s десятилетней давности в удивительно хорошем состоянии.
Это произведение искусства напоминает банан, прилипший к стене, который был продан за 120 000 долларов. На его фоне цена "Пикуля" в 6 200 долларов кажется мелочью.
Это настоящий ломтик огурца из чизбургера с соусом, который, собственно, помогает ему оставаться приклеенным к потолку. До сих пор он совсем не испортился, хотя это и не удивительно, учитывая, что существуют гамбургеры McDonald’s десятилетней давности в удивительно хорошем состоянии.
Это произведение искусства напоминает банан, прилипший к стене, который был продан за 120 000 долларов. На его фоне цена "Пикуля" в 6 200 долларов кажется мелочью.
При этом, если кто-то захочет заплатить 10 000 новозеландских долларов за огурец, ему также придется заплатить дополнительные 4,44 доллара за чизбургер. Взамен они получат дорогой кусочек огурца и инструкции о том, как правильно выставить его у себя дома или в галерее.
"Пикуль" получил неоднозначную реакцию в Интернете: некоторые люди назвали проект «блестящим» и «гениальным», а другие сочли его «дебильным». А вы как считаете?
"Пикуль" получил неоднозначную реакцию в Интернете: некоторые люди назвали проект «блестящим» и «гениальным», а другие сочли его «дебильным». А вы как считаете?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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