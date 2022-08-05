FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2574 поста • 460 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Кусок огурца стал произведением искусства

Кусок огурца стал произведением искусства

Автор:
05 августа 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: выставка   галерея   инсталляция   искусство   новая зеландия   огурец   творцы-огурцы   творчество   
499
4
Новозеландская художественная галерея недавно оказалась в центре внимания общественности и вызвала оживленную дискуссию в обществе. А все из-за демонстрации спорного произведения искусства, состоящего из ломтика маринованного огурца, приклеенного к потолку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: выставка   галерея   инсталляция   искусство   новая зеландия   огурец   творцы-огурцы   творчество   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lovels Travel 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
560
partners74 18 минут назад
вот вам произведение искусства! я художник, я так вижу)) торги начинаются с 10000 новозеландских долларов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Igor Полчаса назад
А так похоже на кучку говна..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Елена Полчаса назад
Бл//ь, остановите землю, я сойду...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
харкнул бы на потолок зеленью...этот ХУДО, и сказал бы что это произведение искусства...не пришлось бы стремянку тащить..клеить..руки марать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
"...пост-бл%дь-модернисты..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73038



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений...
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Набирающие популярность в сообществах
На федеральном канале в программе «60 минут» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
На федеральном канале в программе «60 минут» показали кадры порнофильма с актером из...
Японский тест проверки мозга
Японский тест проверки мозга
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#дтп#в мире#автомир#забавно#подборка#картинки#познавательно#комментарии
#Юмор#факты#Еда#аварии#удивительно#кино#история#сарказм#Москва#милота
#интересно#животные#люди#автомобили#Россия#позитив#интересное#авто аварии#девушки#улыбнуло
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Некоторым художникам соавтор просто необходим Некоторым художникам соавтор просто необходим Если бы Тим Бёртон снял мультфильм про Гарри Поттера Если бы Тим Бёртон снял мультфильм про Гарри Поттера Красочные работы британского художника Ибрагима Куреши Красочные работы британского художника Ибрагима Куреши Художница мастерит креативные шедевры из керамики Художница мастерит креативные шедевры из керамики Венгерский фотограф создает мини-миры Венгерский фотограф создает мини-миры

На что жалуетесь?

Вернуться