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15 фото кошек и собак, которые больше не бездомные

15 фото кошек и собак, которые больше не бездомные

Автор:
06 октября 2022 18:07
Сообщество : Животные
Метки: беспризорники   домашние животные   кошки   собаки   спасение животных   
486
15

До чего же приятно смотреть на животных, которых кто-то подобрал с улицы, отмыл, откормил, обогрел… Приятнее всего, когда у питомцев появляются не просто опекуны и временные помощники, но самые настоящие хозяева и собственный дом.

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Источник:

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Метки: беспризорники   домашние животные   кошки   собаки   спасение животных   
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4  комментария
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4k
Peter Griffin 2 часа назад
Они для нас-часть жизни.Мы для них-вся жизнь.
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19k
Alf 2 часа назад
А эти за-то чисто домашние.
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8k
hairov 2 часа назад
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62k
SWALLOW 2 часа назад
Взял с приемника собаку и счастлив как и я так и мой лучший друг ! Адлер , приемник хвостики , спасибо что есть люди, те кому это не безразлично .
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
3843



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