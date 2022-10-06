15 фото кошек и собак, которые больше не бездомные

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До чего же приятно смотреть на животных, которых кто-то подобрал с улицы, отмыл, откормил, обогрел… Приятнее всего, когда у питомцев появляются не просто опекуны и временные помощники, но самые настоящие хозяева и собственный дом.
Финли пошёл на улице за девушкой, которая тем вечером очень грустила, и пришёл к ней в дом. Ей было одиноко, а ему – тоже нужен был кто-нибудь. С тех пор они вместе
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Этого щенка нашли на льду замерзшей реки с камнем на шее. Мы не знаем, кто поступил с ним так, но теперь он счастлив
Четырёхлетний спасённый котик и его четырёхмесячный лучший друг. Не разлучаются с первого дня знакомства!
Ши-тцу по имени Тайди спасли зооактивисты в не лучшие для неё времена. К счастью, теперь у неё есть дом и семья
Он лежал с обезвоживанием на жаре. Добрая девушка собиралась подлечить его и пристроить куда-нибудь, но потом поняла, что влюбилась
Не первой фотографии Фина только нашли, на второй – он уже сжился с ролью домашнего питомца. Везунчик!
Источник:
АНТИФИШКИ
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