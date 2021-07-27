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Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре

Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре (19 фото)

Автор:
27 июля 2021 07:58
Сообщество : Кино
Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   забавно   кино   фильм   фото   
360
19

Казанский фотохудожник под подником Klod Mande смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.

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Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   забавно   кино   фильм   фото   
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4  комментария
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7k
insaider 38 минут назад
Уже давно начали фильмы друг с другом смешивать,чужой против хищника например. Скоро вообще всё перемешают в надежде на прибыль.
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5k
Евгений 21 минуту назад
«Афоня» + «Иван Васильевич меняет профессию» + «Джентельмены удачи»
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77
Zlaja ptica Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну как живой!
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77
Zlaja ptica 37 минут назад
Комментарий к фото
Ну здесь очень криво
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