Мастер коллажей смешивает разные фильмы в одном кадре

Казанский фотохудожник под подником Klod Mande смешивает воедино западных и отечественных знаменитостей в одной картинке.
«Служебный роман» + «Круэлла».
Ты ж у меня 48 размер носишь, а голос — как у трубы Иерихонской
«Карнавал» + «Две королевы».
Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошëл
«Кавказская пленница» + «Миссия невыполнима».
А это Вы меня в краску вогнали
«Москва слезам не верит» + «Дэдпул».
В Петербург, к царице! За черевичками!
«Вечера на хуторе близ Диканьки» + «Хэллбой».
Дорогой Арнольд Ильич, спасибо за наше счастливое детство!
Арнольд Шварценеггер + Леонид Брежнев.
Будущее не предопределено…
«Гостья из будущего» + «Терминатор».
Эх, Надюша, нам ли быть в печали?
«Ирония судьбы, или С легким паром!» + «Иван Васильевич меняет профессию».
Memento mori!
«Убить Билла» + «Самогонщики».
Знакомый незнакомец
Филип Киркоров в роли «Неизвестной» Ивана Крамского.
Не ругайся, Маня, ты мне молодого человека испортишь
«Основной инстинкт» + «Место встречи изменить нельзя».
Скрипач, вместо того, чтобы всë время думать, что ты первый грузинский космонавт, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл…
«Чужой» + «Кин-дза-дза!».
Вот ты до чего докатился, Борщов. Приводишь в дом сам не знаешь кого! А может это проходимец или преступник, которого ищет милиция
«Афоня» + «Иван Васильевич меняет профессию».
А! Влип, очкарик!
Шурик в роли Человека-паука.
Я проходил с ней сцену, истеричка. Это моя профессиональная обязанность. Професьон де фуа!
«Иван Васильевич меняет профессию» + «Пятьдесят оттенков серого».
- У нас, дорогой папаша, все султаны. Кто работает, тот и султан.
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