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Мы и они: виртуозные решения от мастера киноколлажей

Мы и они: виртуозные решения от мастера киноколлажей (16 фото)

Автор:
29 марта 2022 09:39
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   актер   забавно   кино   фильм   фотошоп   
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Klod Mande – достаточно известный фотошопер, работы которого базируются на эклектике – объединении на одном фото знаменитых иностранных и отечественных персонажей.

Он регулярно радует ценителей своего творчества новинками, создавая целую фотовселенную с неожиданными кинематографическими решениями, которые вызывают улыбку и заряжают позитивом.


Непростая рука

×
×

Железный человек и Семён Горбунков из «Бриллиантовой руки».


Сундук со сказками

Герои «Сумерек» примерили образы из «Буратино».


Эх, Карлсон, не одними только пирогами счастлив человек

Малыш и Тайлер Дёрден из «Бойцовского клуба».


Гони комаров и лови мух

Человек-паук и Шурик из «Операции Ы».


Ну и что, что ты в шлеме? Пасть порву, моргала выколю!

«Троя» и «Джентльмены удачи».


А счастье было так близко и так возможно…

«Буратино» и «Титаник».


«Флостон Парадайз» уже заждался

«Пятый элемент» и «Иван Васильевич меняет профессию».


Царь ненастоящий? Я вам покажу ненастоящего, смерды и бродяги!

«300 спартанцев» и «Иван Васильевич меняет профессию».


Интересно, невеста будет кусаться? А если будет, что чем чреваты укусы?

«Кавказская пленница» и «Вий».


Блинов хочу со сметаной! И крови!

Добрейший Кузьма примерил на себя образ куклы-убийцы Чаки.


Лидка с параллельного курса? Вроде, она. А, может, и нет…

«Титаник» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Ах, какая женщина!

Красавица Мерлин Монро в кадре из «Бриллиантовой руки».


Людк, слышь, вот что любовь с людьми и нелюдями делает!

«Любовь и голуби» и «Сумерки».


Да их толпа, а мешок только один. И он мой!

«Обитель зла» и народ в «Магнитах», «Пятёрочках» и прочих сетевых магазинах.


Ноги сами в пляс идут!

Болливудское прочтение фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

А какие идеи для коллажей предложили бы вы?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Klod ***   Коллаж   Юмор   актер   забавно   кино   фильм   фотошоп   
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11  комментариев
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742
Motorola 3 часа назад
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ПчЁла 14 минут назад
По поводу Болливуда, не плохая бы комедия получилась по мотивам Ивана Васильевича, прям представила
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qap Полчаса назад
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КАКАнгел Час назад
какая хрень лютая.
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Motorola 2 часа назад
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Krapiv 2 часа назад
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Motorola 3 часа назад
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Mike Miller 3 часа назад
незачот
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Дмитрий Mike Miller Час назад
И это ещё слабо сказано
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29k
Е-Лена 3 часа назад
Больше всего понравилось "Танцуют все!". )))
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Надежда Е-Лена 56 минут назад
Эти и станцуют и споют.
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