Мы и они: виртуозные решения от мастера киноколлажей

Klod Mande – достаточно известный фотошопер, работы которого базируются на эклектике – объединении на одном фото знаменитых иностранных и отечественных персонажей.
Он регулярно радует ценителей своего творчества новинками, создавая целую фотовселенную с неожиданными кинематографическими решениями, которые вызывают улыбку и заряжают позитивом.
Непростая рука
Железный человек и Семён Горбунков из «Бриллиантовой руки».
Сундук со сказками
Герои «Сумерек» примерили образы из «Буратино».
Эх, Карлсон, не одними только пирогами счастлив человек
Малыш и Тайлер Дёрден из «Бойцовского клуба».
Гони комаров и лови мух
Человек-паук и Шурик из «Операции Ы».
Ну и что, что ты в шлеме? Пасть порву, моргала выколю!
«Троя» и «Джентльмены удачи».
А счастье было так близко и так возможно…
«Буратино» и «Титаник».
«Флостон Парадайз» уже заждался
«Пятый элемент» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Царь ненастоящий? Я вам покажу ненастоящего, смерды и бродяги!
«300 спартанцев» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Интересно, невеста будет кусаться? А если будет, что чем чреваты укусы?
«Кавказская пленница» и «Вий».
Блинов хочу со сметаной! И крови!
Добрейший Кузьма примерил на себя образ куклы-убийцы Чаки.
Лидка с параллельного курса? Вроде, она. А, может, и нет…
«Титаник» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Ах, какая женщина!
Красавица Мерлин Монро в кадре из «Бриллиантовой руки».
Людк, слышь, вот что любовь с людьми и нелюдями делает!
«Любовь и голуби» и «Сумерки».
Да их толпа, а мешок только один. И он мой!
«Обитель зла» и народ в «Магнитах», «Пятёрочках» и прочих сетевых магазинах.
Ноги сами в пляс идут!
Болливудское прочтение фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
А какие идеи для коллажей предложили бы вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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