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30 лучших снимков из интернет-сообщества "100 лет назад"

30 лучших снимков из интернет-сообщества "100 лет назад"

Автор:
05 октября 2022 17:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: архивные фото   исторические кадры   исторические снимки   мир сто лет назад   ретрофотографии.   старые фото   старые фотографии   сто лет назад   
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С момента изобретения фотографии все крупные исторические события так или иначе задокументированы. Такие снимки всегда интересно рассматривать! Но также бывает здорово посмотреть на фотографии обычных людей, увидеть, как они жили, например, лет сто назад. Reddit-сообщество 100 Years Ago предлагает такую возможность. Вот 30 самых популярных и интригующих ретро-снимков из его коллекции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архивные фото   исторические кадры   исторические снимки   мир сто лет назад   ретрофотографии.   старые фото   старые фотографии   сто лет назад   
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5  комментариев
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6k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Спасибо за исторические фото. Ест те, которые я даже не видел. Двойственное чувство возникает. И послать всё хочется далеко и атерно, и спасибо сказать, что напмнили. Многое важно даже не само по себе. Много за какими фотками скрыто или напоминается о многом же. Полезный пост. Если для кого-то "баянистый", но точно не бесполезный.
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6k
Duckk 3 минуты назад
Аэросани АРБЕС-II, пятиместные. Мотор - Фиат 105. Использовались для перевозки почты. Построены в 1922 г.
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6k
Duckk 5 минут назад
100, так 100 лет.
В. И. Ленин и Н. К. Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью дворника Верой в саду в Горках // Август-сентябрь 1922 г.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Почему нет ни одной фотки про Холокост? Где фотка про Берлинскую стену? Где фотки про ужасы коммунизма? Незачет.
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37
Мaximus Frank Borman 12 минут назад
Фрэнки ,мне кажется ты пропустил фразу "100-летние снимки". Если не трудно прочти ещё разок
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