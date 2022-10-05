30 лучших снимков из интернет-сообщества "100 лет назад"

1. [18 июля 1920 г.] Джеймс Грегори назначен первым чернокожим полицейским в Морристауне, Нью-Джерси
2. [9 февраля 1920 г.] "Мой дедушка хотел стать карикатуристом. Вместо этого он работал на железной дороге и посылал домой много писем"
3. [16 мая 1920 г.] Шмуль Ржешевский, 8-летний мальчик, попадает в заголовки мировых новостей, когда побеждает 20 претендентов в Париже, включая некоторых из лучших шахматистов на планете, одновременно
5. [6 февраля 1922 г.] Умер вождь Джон Смит. Он был индейцем оджибве (чиппева), который всю свою жизнь прожил в Касс-Лейк, штат Миннесота, и, по слухам, ему было 137 лет, когда он умер от пневмонии
7. [28 декабря 1920] Амелия Эрхарт совершила первый полет, что пробудило в ней интерес к авиации на всю жизнь. Она пропала без вести в море всего 16 лет спустя
9. [16 августа 1920] Обнаружив, что класть кирпич слишком трудно, эта удивительная молодая девушка решила избрать другую стезю в строительном бизнесе, который полон взлетов и падений
10. [16 июля 1921 г.] Карикатура из журнала Judge «Как ты видишь себя со стороны под прицелом фотоаппарата и как ты выглядишь на самом деле»
11. [13 июня 1920 г.] Почта США постановила, что детей нельзя отправлять почтовыми посылками
12. [20 июля 1919 г.] Флаг Соединенного Королевства, созданный из гигантского скопления людей
13. [15 января 1920 г.] Расстроенные покупатели совершают пробежку по винному магазину за день до введения сухого закона в Америке
14. [13 февраля 1922] Женщина, сидящая за столом с газировкой, наливает алкоголь в чашку из трости
15. [5 октября 1919] Энцо Феррари, итальянский автомеханик и инженер, участвует в своей первой гонке. Он финишировал четвертым
17. [10 июня 1922] В Гранд-Рапидс, Миннесота, родилась Фрэнсис Этель Гамм. Она стала Джуди Гарланд и сделала блестящую карьеру актрисы и певицы, ее самой знаковой ролью была роль Дороти Гейл в «Волшебнике страны Оз» (1939)
18. [3 апреля 1920] Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Флаппер Зельда Сейр поженились в Нью-Йорке, через восемь дней после публикации его бестселлера «По эту сторону рая»
19. [17 января 1920] Полиция Чикаго хвастается успехами по изъятию алкоголя в первый день Сухого закона
20. [25 ноября 1919 г.] Итальянская оперная певица Луиза Тетраззини по прибытии в Нью-Йорк на борту лайнера «Мавритания»
23. [4 июня 1920 г.] Подписан Трианонский договор - Венгрия теряет 60% своего населения и более 70% своей территории, становясь небольшой страной, не имеющей выхода к морю
25. [1 июня 1921] Гринвуд, афроамериканский деловой и жилой район Талсы, сожжен белыми бунтовщиками
26. [8 апреля 1920 г.] Чикагское почтовое отделение поставило своих служащих на роликовые коньки для экономии времени
27. [26 июля 1920] Водевильная группа «Pickle Sisters» ("Огуречные сестры"). Так называют женщин, которые занимаются сексом с одним и тем же мужчиной
28. [5 августа 1922 г.] Четыре лауреатки ежегодного конкурса красоты, Вашингтонский купальный пляж, Вашингтон, округ Колумбия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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