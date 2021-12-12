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50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи по-новому

50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи по-новому (51 фото)

Автор:
12 декабря 2021 15:23
Сообщество : Картинка дня
Метки: архивные фото   архивные фотографии   назад в прошлое   старинные фотографии   старые снимки   старые фотографии   
553
51
Время мчится со скоростью адронного коллайдера, меняя до неузнаваемости все, к чему прикоснется на своем пути. Сегодняшний день все меньше и меньше похож на день, который мог случиться 20, 50 или 100 лет назад. Благодаря Reddit-сообществу The Way We Were в интернете есть уголок, где люди собирают потрясающую коллекцию старых фотографий, отсканированных документов, статей и личных историй.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архивные фото   архивные фотографии   назад в прошлое   старинные фотографии   старые снимки   старые фотографии   
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Едондер пуп 47 минут назад
"Время мчится со скоростью адронного коллайдера"
"Стремительным домкратом" - я бы добавил))
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16k
Corvus Corax 19 минут назад
"Представитель индейского племени кроу (воронов)"
1. Crow - ворона, а не ворон (raven).
2. "Название племени, апсалоке, было неверно переведено ранними переводчиками как «люди ворон» (отсюда английское название племени Crow, буквально «ворона»). Фактически слово означало «дети большой птицы»; так их называло соседнее (и близкородственное им в языковом и культурном отношении) племя хидатса. Птица, по-видимому, уже вымершая, описывалась как имеющая вилкообразный хвост и напоминала синюю сойку или черноклювую сороку."
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