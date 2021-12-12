50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи по-новому

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Время мчится со скоростью адронного коллайдера, меняя до неузнаваемости все, к чему прикоснется на своем пути. Сегодняшний день все меньше и меньше похож на день, который мог случиться 20, 50 или 100 лет назад. Благодаря Reddit-сообществу The Way We Were в интернете есть уголок, где люди собирают потрясающую коллекцию старых фотографий, отсканированных документов, статей и личных историй.
1. "Каирская Мэри", вышибала в баре Shanghai Reds (Сан-Педро, Калифорния), сопровождает клиента до двери. 1953 г.
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5. "Это моя двоюродная бабушка перед своим домом в Бостоне, 1964 год. Дом был куплен на зарплату молочника"
9. "Мои родители на кухне в начале 70-х. Мне очень нравится, как они смотрят друг на друга"
10. Дети в традиционном плаще минобаши идут на новогодний праздник, префектура Ниигата, Япония, 1956 год
14. Аделаида Спрингетт, которой было так стыдно за состояние своих ботинок, что она сняла их. Лондон, 1901. Фото Горация Уорнера
17. "Мой дед и его друзья в лагере для интернированных Амаче в Колорадо, 1942 год. Ему было около 15 лет, когда была сделана эта фотография"
18. Пикет против низкой заработной платы учителей, ок. 1930. "Я бросил школу, чтобы зарабатывать 21 доллар в неделю. Заработок моего учителя составляет 17,78 доллара в неделю". Фото: Пол Томпсон
21. "1930 год - моя вторая двоюродная бабушка Сара (справа), ее мать Мануэла (сидит) и тетя Эмилия. Каха Эспириту, Уанкавелика, Перу"
22. Инженер Карен Лидлей работает над аналоговыми компьютерами в космическом отделе General Dynamics, 1964 год
25. "Надеюсь, вам понравится фотография моей семьи из Наярита, Мексика, в начале 1900-х годов так же, как и мне!"
27. Маленькая девочка рычит на чучело медведя гризли на шоу в Чикагском Колизее. Чикаго, Иллинойс, 1967 год
30. "Самая большая бревенчатая хижина в мире". Портленд, Орегон, США, 1938 год. Построена в 1905 году, сгорела в 1964 году
37. Дети протестуют против перехода на летнее время. "Это нечестно. Мы могли бы играть еще целый час". Нью-Йорк, 1939 год
39. "Это я в 1965 году, в костюме и галстуке-бабочке, которые сшила моя мама. Она шила тогда всю нашу одежду"
41. Судьбы и ноги трех маленьких китаянок - босой рабыни, девочки-аристократки с забинтованными ступнями (ножки-лотосы) и христианки с неперетянутыми ступнями в обуви. Начало 1900-х годов
46. Сельская американская жизнь в первой половине 20-го века. Автор - Майк Дисфермер, чья жизнь была тайной и чьи работы были обнаружены лишь посмертно
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: архивные фото архивные фотографии назад в прошлое старинные фотографии старые снимки старые фотографии
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"Стремительным домкратом" - я бы добавил))
1. Crow - ворона, а не ворон (raven).
2. "Название племени, апсалоке, было неверно переведено ранними переводчиками как «люди ворон» (отсюда английское название племени Crow, буквально «ворона»). Фактически слово означало «дети большой птицы»; так их называло соседнее (и близкородственное им в языковом и культурном отношении) племя хидатса. Птица, по-видимому, уже вымершая, описывалась как имеющая вилкообразный хвост и напоминала синюю сойку или черноклювую сороку."