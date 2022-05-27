Замёрзший Ниагарский водопад и другие снимки из далёкого 1885 года

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Эти фотографии много лет хранились в семейном фотоальбоме известных в Великобритании "горчичных королей" Колманов. Сделал их Рассел Колман во время своего путешествия по Канаде, США и Гавайям в 1885 году. Особенно среди прочих выделяются фотографии замёрзшего Ниагарского водопада.
Из-за скорости воды Ниагарский водопад полностью замёрз только один раз, в 1848 году. Даже частичное замораживание, как на этих чёрно-белых фотографиях, — крайне редкое явление.
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Вот здесь хорошо видно, что замерзание частичное: слева гроздья льда, справа низвергающиеся потоки воды.
В фотоальбоме Колмана 60 снимков, в основном из путешествий. Есть виды на зимний Монреаль, с ледяным потоком, почти достигающим мэрии, люди на лошадях в Колорадо и собрание возле дворца Иолани в Гонолулу, Гавайи. Есть фотографии из Йеллоустонского национального парка.
Альбом все эти годы хранился в поместье сэра Тимоти Колмана, который был женат на племяннице королевы-матери леди Мэри Колман. Сэр Тимоти был внуком Рассела. Он скончался в сентябре 2021 года, через восемь месяцев после своей жены.
Фотоальбом уйдет с молотка на лондонском аукционе Forum Auctions, и, по прогнозам, будет продан за 2000 фунтов стерлингов.
Альбом все эти годы хранился в поместье сэра Тимоти Колмана, который был женат на племяннице королевы-матери леди Мэри Колман. Сэр Тимоти был внуком Рассела. Он скончался в сентябре 2021 года, через восемь месяцев после своей жены.
Фотоальбом уйдет с молотка на лондонском аукционе Forum Auctions, и, по прогнозам, будет продан за 2000 фунтов стерлингов.
На этой фотографии Ниагарский водопад, представляющий собой группу из трёх водопадов, виден с более высокой точки обзора. Водопад охватывает границу между Онтарио в Канаде и штатом Нью-Йорк в США.
А это белые травертиновые террасы Минервы (серия террас из известкового туфа) в Мамонтовых горячих источниках Йеллоустонского национального парка.
Террасы Pulpit (Кафедра) в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке. Эти террасы были созданы горячими источниками.
Посетители парка Йеллоустон наблюдают за работой гейзера Олд Фейтфул (Old Faithful). Он был назван так в 1870 году во время экспедиции Уошберна-Лэнгфорда-Доана.
Храмовый квартал (теперь известный как Храмовая площадь) в Солт-Лейк-Сити. На изображении показан частично построенный храм в Солт-Лейк-Сити (справа), крупнейшее место поклонения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Также видны Скиния Солт-Лейк-Сити (в центре) и Зал собраний Солт-Лейк-Сити.
Горчица Колмана была создана бывшим мельником Иеремией Колманом в 1814 году и продавалась в виде порошка, который люди могли смешать в пасту. Продукт до сих пор продаётся в этой форме, а также популярен в готовом виде. Предприятие Колмана было по-настоящему семейным и к середине 19 века разрослось и вовсю процветало (как и на протяжении 20 века). В 1995 году Colmans Mustard была куплена у Reckitt and Colman PLC и стала частью Unilever.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 1885 год 19 век викторианская эпоха ниагарский водопад старые фото старые фотографии фото из прошлого
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