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Замёрзший Ниагарский водопад и другие снимки из далёкого 1885 года

Замёрзший Ниагарский водопад и другие снимки из далёкого 1885 года

Автор:
27 мая 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: 1885 год   19 век   викторианская эпоха   ниагарский водопад   старые фото   старые фотографии   фото из прошлого   
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Эти фотографии много лет хранились в семейном фотоальбоме известных в Великобритании "горчичных королей" Колманов. Сделал их Рассел Колман во время своего путешествия по Канаде, США и Гавайям в 1885 году. Особенно среди прочих выделяются фотографии замёрзшего Ниагарского водопада.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1885 год   19 век   викторианская эпоха   ниагарский водопад   старые фото   старые фотографии   фото из прошлого   
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1  комментарий
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lekha-fil 38 минут назад
ТС - Посмотри интернет: этот водопад замерзал не единожды. Школота.
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