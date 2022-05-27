Замёрзший Ниагарский водопад и другие снимки из далёкого 1885 года

В фотоальбоме Колмана 60 снимков, в основном из путешествий. Есть виды на зимний Монреаль, с ледяным потоком, почти достигающим мэрии, люди на лошадях в Колорадо и собрание возле дворца Иолани в Гонолулу, Гавайи. Есть фотографии из Йеллоустонского национального парка.



Альбом все эти годы хранился в поместье сэра Тимоти Колмана, который был женат на племяннице королевы-матери леди Мэри Колман. Сэр Тимоти был внуком Рассела. Он скончался в сентябре 2021 года, через восемь месяцев после своей жены.



Фотоальбом уйдет с молотка на лондонском аукционе Forum Auctions, и, по прогнозам, будет продан за 2000 фунтов стерлингов.