Космический аппарат запечатлел "холодного змея" на Солнце

718
5
Космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства запечатлел момент, когда по поверхности Солнца на скорости 500 000 км/ч проскользнула "холодная змея". Как объяснили специалисты, это был столб холодных атмосферных газов, сформировавшийся внутри плазмы.
Исследовательский спутник Европейского космического агентства (ESA) Solar Orbiter запечатлел момент, ккогда на поверхности Солнца была явственно видна скользившая по нему змея. Ее скорость достигала 500 тысяч км/ч. Как объяснили позже эксперты агентства, эта "змея" в реальности представляла собой трубку из холодных атмосферных газов, пробивающуюся сквозь магнитное поле Солнца. Хотя при просмотре видео кажется, что "змея" мчится вдоль звезды, на самом деле ей потребовалось три часа, чтобы пройти от одной стороны к другой. Газовая трубка была замечена 5 сентября, когда аппарат медленно приближался к Солнцу.
Самым неожиданным для ученых стало то, что "змея" вырвалась из области солнечной активности, которая позже взорвалась, выбросив в космос миллиарды тонн плазмы. Исследователи предполагают, что эту особенность можно использовать в качестве предупреждающего знака для будущих взрывов на Солнце, тем более, что Solar Orbiter идентифицировал ее с помощью нескольких инструментов.
Самым неожиданным для ученых стало то, что "змея" вырвалась из области солнечной активности, которая позже взорвалась, выбросив в космос миллиарды тонн плазмы. Исследователи предполагают, что эту особенность можно использовать в качестве предупреждающего знака для будущих взрывов на Солнце, тем более, что Solar Orbiter идентифицировал ее с помощью нескольких инструментов.
×
×
Плазма — одно из четырех основных состояний вещества, в котором газ настолько горячий, что его атомы начинают терять часть своих внешних частиц - электронов. Эта потеря делает газ электрически заряженным и, следовательно, восприимчивым к магнитным полям. Весь газ в атмосфере Солнца является плазмой, потому что температура здесь превышает миллион градусов по Цельсию.
Дэвид Лонг, сотрудник Лаборатории космических исследований Малларда, Великобритания, который возглавляет исследование этого явления, объяснил: «Вы получаете плазму, текущую с одной стороны на другую, при этом магнитное поле искривлено. Таким образом, глядя на искривленную структуру, вы получаете искаженное представление о явлении».
По видео ЕКА, эксперты определили, что плазма двигалась со скоростью около 500 тысяч километров в час в час. По данным Детектора энергетических частиц (EPD) космического корабля извержение было одним из самых интенсивных событий, обнаруженных до сих пор этим инструментом.
Ранее Solar Orbiter поделился свежими изображениями Солнца в мае во время его наибольшего сближения с Землей. Это сближение - перигелий - произошло 26 марта, когда космический аппарат находился внутри орбиты Меркурия, примерно на одну треть расстояния от Солнца до Земли. Он сделал серию великолепных снимков, в том числе виды на солнечные полюса и несколько солнечных вспышек, которыепомогают ученым тренироваться в прогнозировании космической погоды в реальном времени. Эти прогнозы становя тся все более важным из-за угрозы, которую космическая погода представляет для технологий и космонавтов. Еще одна картинка, которую запечатлел Solar Orbiter, получила прозвище «еж» из-за множества шипов горячего и холодного газа, тянущихся во всех направлениях.
Дэвид Лонг, сотрудник Лаборатории космических исследований Малларда, Великобритания, который возглавляет исследование этого явления, объяснил: «Вы получаете плазму, текущую с одной стороны на другую, при этом магнитное поле искривлено. Таким образом, глядя на искривленную структуру, вы получаете искаженное представление о явлении».
По видео ЕКА, эксперты определили, что плазма двигалась со скоростью около 500 тысяч километров в час в час. По данным Детектора энергетических частиц (EPD) космического корабля извержение было одним из самых интенсивных событий, обнаруженных до сих пор этим инструментом.
Ранее Solar Orbiter поделился свежими изображениями Солнца в мае во время его наибольшего сближения с Землей. Это сближение - перигелий - произошло 26 марта, когда космический аппарат находился внутри орбиты Меркурия, примерно на одну треть расстояния от Солнца до Земли. Он сделал серию великолепных снимков, в том числе виды на солнечные полюса и несколько солнечных вспышек, которыепомогают ученым тренироваться в прогнозировании космической погоды в реальном времени. Эти прогнозы становя тся все более важным из-за угрозы, которую космическая погода представляет для технологий и космонавтов. Еще одна картинка, которую запечатлел Solar Orbiter, получила прозвище «еж» из-за множества шипов горячего и холодного газа, тянущихся во всех направлениях.
Spot the solar snake slithering across the surface of the #Sun! 🐍— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) November 14, 2022
This ‘tube’ of cooler atmospheric gases snaking its way through the Sun’s magnetic field was captured by @EuiTelescope on 5 September, and was precursor to a large eruption 💥
📹 https://t.co/y3qkLX2hc1 pic.twitter.com/bSmnBtFnb7
На борту Solar Orbiter установлено 10 научных инструментов, девять из которых принадлежат государствам-членам ЕКА, а один — НАСА. Все они работают вместе, чтобы обеспечить беспрецедентное понимание того, как работает Солнце.
Основная научная цель орбитального аппарата — исследовать связь между Солнцем и гелиосферой — большим космическим пузырем, простирающимся за пределы планет нашей Солнечной системы. Он заполнен электрически заряженными частицами, большая часть которых была выброшена Солнцем и образовала солнечный ветер. Именно движение этих частиц и связанные с ними солнечные магнитные поля создают космическую погоду.
Основная научная цель орбитального аппарата — исследовать связь между Солнцем и гелиосферой — большим космическим пузырем, простирающимся за пределы планет нашей Солнечной системы. Он заполнен электрически заряженными частицами, большая часть которых была выброшена Солнцем и образовала солнечный ветер. Именно движение этих частиц и связанные с ними солнечные магнитные поля создают космическую погоду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли
- Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?
- НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет
- Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса
- Что космонавты просят привезти сразу после посадки?
Новости партнёров
реклама