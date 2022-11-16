FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 680 постов • 283 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Космос
Космический аппарат запечатлел "холодного змея" на Солнце

Космический аппарат запечатлел "холодного змея" на Солнце

Автор:
16 ноября 2022 12:43
Сообщество : Космос
Метки: Solar Orbiter   Впечатляюще   атмосферные газы   космос   спутник   фото   фото из космоса   холодная змея   
718
5
Космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства запечатлел момент, когда по поверхности Солнца на скорости 500 000 км/ч проскользнула "холодная змея". Как объяснили специалисты, это был столб холодных атмосферных газов, сформировавшийся внутри плазмы.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Solar Orbiter   Впечатляюще   атмосферные газы   космос   спутник   фото   фото из космоса   холодная змея   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 24 минуты назад
Называть что бы то ни было "холодным", у звезды, с температурой поверхности 5000градусов и 5 000 000 градусов внутри, как-то глуповато!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Исповедь атеиста
Исповедь атеиста
Всё по-взрослому: секреты семейной жизни
Всё по-взрослому: секреты семейной жизни
Набирающие популярность в сообществах
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали донос на театр
Новосибирцы заподозрили в усатой принцессе из спектакля пропаганду ЛГБТ и написали...
Автомобили BMW в советской милиции, о которых мало кто слышал
Автомобили BMW в советской милиции, о которых мало кто слышал
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#Россия#Приколы#девушки#Прошлое#Разное#аварии
#Юмор#животные#картинки#позитив#автомобили#автомир#дети#сатира#Жизнь#домашние животные
#интересно#факты#история#подборка#красота#забавно#Китай#своими руками#кот#дтп
О работе военных медиков из первых уст О работе военных медиков из первых уст Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли Как запускали первый в мире искусственный спутник Земли НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет НАСА показало, как изменилось небо над Землей. На съемку ушло 12 лет Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса Астронавт НАСА заснял северное сияние из космоса Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают Почему Россия отправляет в космос так мало женщин? Почему Россия отправляет в космос так мало женщин?

На что жалуетесь?

Вернуться