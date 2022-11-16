Космический аппарат запечатлел "холодного змея" на Солнце

Плазма — одно из четырех основных состояний вещества, в котором газ настолько горячий, что его атомы начинают терять часть своих внешних частиц - электронов. Эта потеря делает газ электрически заряженным и, следовательно, восприимчивым к магнитным полям. Весь газ в атмосфере Солнца является плазмой, потому что температура здесь превышает миллион градусов по Цельсию.

Дэвид Лонг, сотрудник Лаборатории космических исследований Малларда, Великобритания, который возглавляет исследование этого явления, объяснил: «Вы получаете плазму, текущую с одной стороны на другую, при этом магнитное поле искривлено. Таким образом, глядя на искривленную структуру, вы получаете искаженное представление о явлении».

По видео ЕКА, эксперты определили, что плазма двигалась со скоростью около 500 тысяч километров в час в час. По данным Детектора энергетических частиц (EPD) космического корабля извержение было одним из самых интенсивных событий, обнаруженных до сих пор этим инструментом.

Ранее Solar Orbiter поделился свежими изображениями Солнца в мае во время его наибольшего сближения с Землей. Это сближение - перигелий - произошло 26 марта, когда космический аппарат находился внутри орбиты Меркурия, примерно на одну треть расстояния от Солнца до Земли. Он сделал серию великолепных снимков, в том числе виды на солнечные полюса и несколько солнечных вспышек, которыепомогают ученым тренироваться в прогнозировании космической погоды в реальном времени. Эти прогнозы становя тся все более важным из-за угрозы, которую космическая погода представляет для технологий и космонавтов. Еще одна картинка, которую запечатлел Solar Orbiter, получила прозвище «еж» из-за множества шипов горячего и холодного газа, тянущихся во всех направлениях.