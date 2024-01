25 интересных странностей, обнаруженных учеными в космосе

В 2008 году ученые объявили об открытии первой экзопланеты, видимой невооруженным глазом. Фомальгаут b (другое название — Дагон) была замечена на снимках, сделанных космическим телескопом «Хаббл». Однако к 2012 году планета просто исчезла.

К 2020 году исследование, опубликованное в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), показало, что то, что астрономы считали планетой, было всего лишь гигантским пылевым облаком, образовавшимся в результате столкновения двух массивных космических тел, состоящих из пыли и льда.