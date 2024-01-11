25 интересных странностей, обнаруженных учеными в космосе

Недавно астрономы обнаружили непригодную для жизни «адскую планету», летящую через космос. Нет, это не Земля. Это так называемая лавовая планета K2-141b примерно в 200 световых годах от нас. На ней есть гигантское море из лавы глубиной 100 километров и ветры, которые уничтожают все на своем пути со скоростью, превышающей скорость звука в четыре раза.

Из-за того, что планета вращается вокруг своего солнца, одна ее сторона постоянно освещена и температура достигает 5 432 градусов по Фаренгейту, а на другой царит бесконечная тьма и температура достигает -328 градусов.