25 интересных странностей, обнаруженных учеными в космосе

Космос по-прежнему таит в себе столько неизведанного! Вы когда-нибудь слышали о космической медузе? А о лунных лунах? Если нет, давайте это исправим.
Недавно астрономы обнаружили непригодную для жизни «адскую планету», летящую через космос. Нет, это не Земля. Это так называемая лавовая планета K2-141b примерно в 200 световых годах от нас. На ней есть гигантское море из лавы глубиной 100 километров и ветры, которые уничтожают все на своем пути со скоростью, превышающей скорость звука в четыре раза.
Из-за того, что планета вращается вокруг своего солнца, одна ее сторона постоянно освещена и температура достигает 5 432 градусов по Фаренгейту, а на другой царит бесконечная тьма и температура достигает -328 градусов.
В 2008 году ученые объявили об открытии первой экзопланеты, видимой невооруженным глазом. Фомальгаут b (другое название — Дагон) была замечена на снимках, сделанных космическим телескопом «Хаббл». Однако к 2012 году планета просто исчезла.
К 2020 году исследование, опубликованное в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), показало, что то, что астрономы считали планетой, было всего лишь гигантским пылевым облаком, образовавшимся в результате столкновения двух массивных космических тел, состоящих из пыли и льда.
Галактика Водоворот, или Мессье 51, — один из самых известных и фотографируемых небесных объектов. Ее можно найти в созвездии Гончие Псы, на расстоянии 23 миллионов световых лет от Земли. Это первая галактика, у которой была обнаружена спиральная структура. Она выглядит совершенно фантастически. Кроме того, у нее есть галактика-компаньон — NGC 5195, и гравитационное взаимодействие между ними вызывает интенсивное звездообразование.
В 2015 году марсоход НАСА Curiosity обнаружил на Марсе «парящую чайную ложку». Ученые объяснили, что это не что иное, как природная скульптура, созданная ветром в горных породах. А все остальные домыслы — обычная парейдолия.
Шестиугольник Сатурна, возможно, самый невероятный и загадочный вихрь во Вселенной. Этот массивный шторм, достаточно большой, чтобы охватить четыре Земли, и требующий более десяти часов для вращения, существует (и продолжает существовать) уже сотни лет.
Шторм находится в атмосфере Сатурна, где скорость атмосферных ветров сильно колеблется. Шестиугольник Сатурна возник из области турбулентного воздуха, зажатого между двумя вихревыми массами ветра, вращающимися вокруг планеты с разными скоростями. Вихрь на северном полюсе Сатурна (внутри шестиугольника) вращается быстрее, чем ветры за пределами шестиугольника, что и привело к образованию этой удивительной бури.
Некоторые луны, по мнению ученых, имеют свои собственные спутники (луны). Маленькие луны вращаются вокруг больших лун, которые, в свою очередь, вращаются вокруг планет. Ученые уже придумывают названия для маленьких лун, потому что боятся быть застигнутыми врасплох, когда в конце концов обнаружат одну из них. «Сублуна» и «Лунная луна» — основные претенденты.
19 октября 2017 года телескоп Pan-STARRS1 Гавайского университета обнаружил объект, который совершенно не поддавался объяснению. Сначала решили, что это комета. Но поскольку он не проявлял никаких кометоподобных свойств, его переклассифицировали в астероид. Однако и это не имело никакого смысла. Космический объект был цилиндрическим и длинным и двигался так, как не двигался бы ни один астероид. Кроме того, при вращении он становился ярче — такого раньше не наблюдалось.
Так что же это было? Ну, это был космический камень из-за пределов нашей Солнечной системы. Он возник за пределами нашей Солнечной системы еще до того, как она зародилась. То есть мы, скорее всего, никогда не узнаем, откуда он взялся. Ему дали подходящее имя: Оумуамуа, гавайский термин, означающий «посланник издалека, прибывший первым».
Внеземные медузы могут показаться сюжетной линией из страшного научно-фантастического фильма. Однако недавно ученые обнаружили массивное щупальцеобразное тело, распространяющееся по космосу, что привело их в недоумение.
USS Jellyfish — это странное скопление заряженных частиц, которое простирается на миллион световых лет. Непонятный гигант был назван первым известным полифениксом — непонятным и сложным пространством, излучающим радиоволны. Астрономы утверждают, что никогда прежде не видели ничего подобного.
Кометы — космические кочевники нашей Солнечной системы, прилетающие из-за планетарных границ Нептуна и Плутона в так называемое облако Оорта. Затем они возвращаются обратно по гигантским эллиптическим орбитам, приближаясь к Солнцу. В облаке Оорта находятся сотни миллиардов ледяных тел, которые могли бы стать кометами, если бы только смогли найти путь к Солнцу.
В августе 2013 года одна из комет наконец добралась до него и совершила смертельное падение камикадзе прямо на Солнце. Обычно такие события остаются незамеченными астрономами. Однако это событие было зафиксировано космическим аппаратом Solar and Heliospheric Observatory, который следит за Солнцем, его короной и солнечным ветром. SOHO запечатлел последние мгновения встречи кометы с Солнцем, чтобы больше никогда ее не увидеть.
Пять галактик, составляющих квинтет Стефана, — первая компактная группа, обнаруженная учеными. Однако на момент открытия все считали их всего лишь облаками газа в Млечном Пути. По мере совершенствования телескопов астрономы в конце концов поняли, на что они смотрят, но это была загадка. Сенсационная тайна.
Она связана с красным смещением — изменением длины волны света, которое говорит нам о том, как далеко от нас находится галактика. Галактики в квинтете Стефана выглядят так, будто они физически связаны между собой. Более того, кажется, что мягкие космические усики удерживают их вместе. Почти как если бы они были взаимосвязаны. Поэтому их красные смещения должны быть одинаковыми.
Однако, согласно данным, 4 из них находятся на расстоянии 300 миллионов световых лет, а оставшаяся — всего лишь 30 миллионов световых лет. Эта разница не просто техническая, она огромная. Если две галактики, находящиеся на одинаковом расстоянии, имеют очень разные красные смещения, то красное смещение больше нельзя использовать для предсказания расстояния.
Пару лет назад, 31 октября, Обсерватория солнечной динамики НАСА опубликовала в соцсетях ухмыляющееся изображение «солнечного фонаря». Хотя им наверняка понравилась возможность показать дружелюбное лицо нашего Солнца, на самом деле это был еще и познавательный пост.
NASA рассказало, что активные области на самом деле являются маркерами экстремальной и сложной коллекции магнитных полей, дрейфующих в солнечной атмосфере — короне.
Не так давно НАСА поделилось потрясающим снимком двух туманностей — или областей рождения звезд, — сделанным космическим телескопом «Спитцер». Ученые, очевидно, знают толк в деталях, поскольку им каким-то образом удалось идентифицировать космическую материю, которая явно напоминает звездолет «Энтерпрайз». Чтобы доказать, что эти ребята — настоящие ботаники, они выпустили снимок 8 сентября, когда, собственно, и отмечалось 50-летие «Звездного пути».
Ландшафт Плутона впечатляет. В отличие от Земли, поверхность его ледяной равнины — Sputnik Planum (диаметр 1492 км) — постоянно движется. Представьте себе айсберги в океане, и вы получите точную картину.
В 2016 году НАСА опубликовало забавную фотографию обнаженной скалы, похожей на огромную улитку. Этот объект оказался на демаркационной линии между различными участками поверхности равнины, поэтому линия выглядит как след слизи, который оставила бы за собой эта «улитка».
В декабре 2018 года мимо Земли, направляясь в дальний космос, пролетел странный астероид, и НАСА не могло не заметить, что камень напоминает бегемота. Космический бегемот был длиной около 1,6 км и пролетел мимо Земли на расстоянии около 2,9 миллиона километров. Это событие ознаменовало его самое близкое сближение за последние 400 лет, и вряд ли он приблизится к нам еще раз до 2070 года. Опасность столкновения астероида с нашей планетой никогда не существовала (и не будет существовать в будущем). Тем не менее, небольшое расстояние позволило НАСА сделать несколько исключительно подробных фотографий небесного бегемота.
После рождения звезды остается диск из пыли и газа. Эти крошечные частицы начинают слипаться и становятся все больше и больше. Если мимо пролетает космическое тело, гравитация притягивает к нему другие частицы и объекты, что приводит к эффекту космического снежного кома. Эти новообразованные объекты, или протопланеты, известны как планетезимали.
Ученые предсказывали их существование на протяжении десятилетий, но на самом деле мы никогда не видели ни одной из них. Все изменилось в 2019 году, когда зонд НАСА New Horizons прислал изображения «вселенского Снеговика» — Ultima Thule. Его причудливая форма объясняется движущимися частицами льда и пыли, которые столкнулись тысячи лет назад. В результате образовались две большие глыбы породы, которые в итоге столкнулись и слиплись.
Этот снимок был сделан космическим телескопом «Хаббл». Это биполярная планетарная туманность PN M2-9. Ее бинарная звездная система содержит две звезды вместо одной.
Лучистые «крылышки» на фотографии — это последний свет умирающей звезды после выброса ее внешних слоев. Астрономы обнаружили, что две звезды в туманности M2-9 имеют примерно такую же массу, как и Солнце. В то время как большая звезда приближается к концу своей жизни, ее меньший партнер — высокоразвитый белый карлик.
Земля — это огромный магнит. Ее магнитное поле защищает атмосферу планеты и человеческие технологии от частиц, излучаемых Солнцем. Однако у нашего защитного пузыря есть недостаток. На Земле есть только одно место, где вредные солнечные частицы могут проникнуть в нашу атмосферу и вывести из строя дорогостоящее оборудование. Это место называется Южно-Атлантическая аномалия (ЮАА).
ЮАА простирается через Южную Америку и южную часть Атлантического моря. Любая космическая станция или оборудование, проходящие через этот регион, рискуют потерять данные или получить повреждения оборудования. Поэтому NASA часто отключает спутники, проходящие мимо ЮAA, пока они не вернутся под метафорический магнитный зонтик. Хотя из этой области ничего не исчезает, она представляет значительный риск для астронавтов и космического оборудования.
В 2017 году группа исследователей из Калифорнийского технологического института опубликовала данные, свидетельствующие о том, что в нашей Солнечной системе может существовать девятая планета. Девятая планета, которая в десять раз больше Земли, предположительно находится на орбите в самых отдаленных уголках Солнечной системы, далеко за пределами замерзших пустошей пояса Койпера. К 2019 году ученые также объявили, что, возможно, обнаружили десятую планету. И этот колосс может кружить вокруг самого пояса Койпера. Необычные движения объектов в поясе Койпера фактически подтверждают их теорию.
Даже если принять во внимание теорию о девятой планете, некоторые объекты пояса имеют орбиты, которые примерно на 8 % отличаются от ожидаемых. Наиболее вероятный ответ — массивный объект с массой Марса, или, другими словами, совершенно новая планета.
Приходилось ли вам наблюдать за рождением новой луны? Космический аппарат «Кассини» сделал множество потрясающих и исторических снимков Сатурна во время своей миссии — в том числе обнаружил новую луну, формирующуюся прямо за кольцами Сатурна. Новая луна, получившая название «Пегги», имеет размер всего 0,8 км и, похоже, формируется на самом внешнем кольце Сатурна. Ученые полагают, что эти луны образуются, когда ледяные частицы в кольцах выталкиваются к внешним краям. Представьте себе каплю воды, которую отбрасывает к краю вращающегося диска.
Когда астрономы впервые заметили комету Лавджоя (C/2011 W3), все казалось обычным. Просто снежный ком с хвостом. Год спустя, в 2015 году, комета Лавджоя прошла мимо Солнца, и тепло вызвало беспрецедентное явление. Комета начала извергать этиловый спирт. На пике своего опьянения она ежесекундно выбрасывала примерно 500 бутылок вина.
Подвыпившая комета придает убедительности теории о том, что вся жизнь на Земле была заложена кометами. Почему? Комета Лавджоя извергала не только алкоголь, но и огромное количество сахара и органических молекул, которые (при соединении) образуют строительные блоки ДНК.
Среди звезд Европа (одна из крупнейших 90 лун Юпитера) — один из самых многообещающих кандидатов на поиск разумной жизни. Ученые уже подтвердили наличие огромных океанов под ее ледяной поверхностью, и считают, что на ее дне могут находиться теплые геотермальные источники. В этих источниках могут обитать тысячи форм жизни, как и на дне наших океанов на Земле.
Считается, что в океанах Европы, как и на Земле, кислорода вырабатывается в десять раз больше, чем водорода. Такое сочетание химических реакций приводит ученых и астрономов в восторг.
4 марта 2022 года ракета врезалась в Луну, образовав огромный кратер шириной 27,4 метра. Потери ракет на Луне едва ли можно назвать чем-то новым. Несколько ракет НАСА уже постигла та же участь. Однако двойной кратер, оставленный этой загадочной ракетой, представляет собой уникальное зрелище для ученых, поскольку ни одна ракета не оставляла после себя подобных форм.
В НАСА не знают, кто и зачем ее запустил. Китай категорически отрицает свою причастность.
Год назад астрономы обнаружили CO2 — или углекислый газ — в атмосфере планеты размером с Сатурн, находящейся на расстоянии 700 световых лет от Земли. Это был первый случай обнаружения CO2 за пределами нашей Солнечной системы. Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил эту планету, а также заметил следы метана, водяного пара и углекислого газа вокруг нескольких других планет — все они являются потенциальными признаками жизни на экзопланетах.
2009 год стал знаковым для НАСА: именно тогда в октябре автоматическая станция Lunar Crater Observing and Sensing Satellite, или LCROSS, обнаружила воду на южном полюсе Луны.
Зонд был разработан НАСА для изучения и наблюдения за лунной поверхностью, а крошечный спутник сопровождал его для анализа химического состава лунных материалов. После года анализа данных было подтверждено, что на Луне есть замороженная вода. Также было обнаружено, что тонкий слой воды покрывает несколько участков поверхности грунта.
Астероиды, завидующие Сатурну, теперь украшают себя сверкающими кольцами! Астрономы обнаружили первый астероид с собственной системой колец. Это астероид 10199 Chariklo — один из крупнейших кентавров, самый большой астероид между Главным поясом и поясом Койпера.
До сих пор кольца обнаруживали только вокруг планет-гигантов. Обычно частицы в кольцах распределяются, делая их края более гладкими. Однако у астероида они острые — значит, его кольца должны постоянно формироваться чем-то, скорее всего, невидимыми спутниками-«пастухами», которые пролетают рядом с кольцами и удерживают частицы в заточении. Таким образом, несмотря на совершенно разное происхождение, кольца Харикло, по крайней мере, подчиняются некоторым общим правилам.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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То есть, когда вам рассказывают про некую планету, как там всё обустроено, какая там вода на вкус, какие там дуют ветры и т.п., необходимо помнить, что всё это вилами на воде писано и являются лишь предположениями на основании сходства с чем либо подобным... основанным на предположении на основании сходства... И т.д.
То, что мы имеем вблизи земли, астрономы уже почти понимают и могут делать некие расчёты для проведения дальнейших исследования. То что находится чуть дальше, уже покрыто флёром полузнаний и полудогадок. То что находится за пределами нашей солнечной системы это вообще сплошные догадки на основе непроверяемых наблюдений.
Плюс на всё это накладывается блогерско-журналистская малообразованность, верхоглядство и желание как можно быстрее слить свои бредни в массы. То есть, до нас доходит такой феерический бред "по мотивам", что вся эта писанина не стоит и выеденного яйца.
Жертвы ЕГЭ и комиксов?
Если по часовой стрелке, то +360 градусов, если против, то -360 градусов.
Кстати, это знание позволяет в разных углах комнатах либо хранить продукты, т.к. там -90 градусов, либо разогревать еду при +90 градусах.
Так что не надо ЕГЫ гнат, всё там хорошо.
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Точно. Остальные на месте стоят.
Шестиугольник Сатурна, возможно, самый невероятный и загадочный вихрь во Вселенной.
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Прямо во Вселенной? Ну-ну.
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МОРЯ??? Что то новенькое или я чего то пропуситл?