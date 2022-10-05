16 неподражаемых горе-мастеров, которые поражают своим талантом делать всё в стиле «тяп-ляп»

Помните мультик, где главный герой руководствовался девизом: и так сойдёт? В детстве мы уяснили урок и поняли — за что бы ты ни взялся, лучше сделать хорошо. Однако, судя по подборке, представленной ниже, такие выводы сделали далеко не все. Некоторые мастера выбрали своим кредо простое «прокатит» и теперь удивляют силой инженерной мысли всех окружающих. При том некоторые решения настолько уникальны, что, проходя мимо них, невозможно удержаться.

Установка дверной ручки на нужной высоте