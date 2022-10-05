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16 неподражаемых горе-мастеров, которые поражают своим талантом делать всё в стиле «тяп-ляп»

16 неподражаемых горе-мастеров, которые поражают своим талантом делать всё в стиле «тяп-ляп»

Автор:
05 октября 2022 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: Горе-мастер   Руки из жопы   Юмор   сделай сам   умора   фото   я все починил   
2170
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Рука произвольно сама тянется за смартфоном, чтобы запечатлеть эти «шедевры».

Помните мультик, где главный герой руководствовался девизом: и так сойдёт? В детстве мы уяснили урок и поняли — за что бы ты ни взялся, лучше сделать хорошо. Однако, судя по подборке, представленной ниже, такие выводы сделали далеко не все. Некоторые мастера выбрали своим кредо простое «прокатит» и теперь удивляют силой инженерной мысли всех окружающих. При том некоторые решения настолько уникальны, что, проходя мимо них, невозможно удержаться.


Установка дверной ручки на нужной высоте

×
×

Маленький установщик знал, что делал.


Отличный латочный ремонт

Что было раньше дверь или перила?

Когда тебе платят за строительство труб, а не перемещение камней

Так пойдёт или переделать?

Спрятали краны, как смогли. При необходимости нужно будет постараться, чтобы их найти.


Дизайн для непритязательных

Почти ровно

Ремонт в стиле «дёшево»

Зато всё в одном тоне

Велосипедная дорожка, которая делает вас единым целым с природой

Обними дерево на скорости 25 километров в час!

Крутая и бесплатная полоса препятствий!


Когда рисование — это не твоё

Свежий асфальт. Смотришь и глаз радуется

Ошибочка вышла

Игра Дженга с высокими ставками!

Снять вентилятор? Зачем?

Вот так укрепление!

Всё супер!

Они поливают электричество, неудивительно, что счета продолжают расти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Горе-мастер   Руки из жопы   Юмор   сделай сам   умора   фото   я все починил   
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3  комментария
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8k
hairov 3 часа назад
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14k
Типа граф Час назад
Комментарий к фото
Это чтобы при входе кланялись
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238
Flint 2 часа назад
Последняя улыбнула) И коментарий хороший)
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