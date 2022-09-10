Случаи, когда люди накосячили с переводом на английский

Такие бумажные таблички и крючки, которые вешаются на ручки дверей, называются хенгеры. Надпись на первом хенгере действительно можно дословно перевести как «пожалуйста, уберите номер», но уберите в данном случае будет не в смысле «сделать уборку», а «удалить». А что, нет номера — нет проблем!

Надпись на втором хенгере можно перевести скорее не как «просьба не беспокоить», а как «пожалуйста, не беспокойтесь». Такие вот тонкости!

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