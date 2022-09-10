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Случаи, когда люди накосячили с переводом на английский

Случаи, когда люди накосячили с переводом на английский

Автор:
10 сентября 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   английский   весело   забавно   перевод   умора   фото   
298
23

Английский — это уже международный язык, поэтому надписи на нём можно встретить и в других государствах, чтобы иностранцам тоже было понятно, что происходит и как ориентироваться.

Но, к сожалению, не всегда создатели текстов достаточно хорошо знают язык, а словари и переводчики подводят. Из-за этого возникают казусы. Именно их и обсудили в Твиттере.


Пользовательница Твиттера показала пример, когда английский язык подвёл

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Такие бумажные таблички и крючки, которые вешаются на ручки дверей, называются хенгеры. Надпись на первом хенгере действительно можно дословно перевести как «пожалуйста, уберите номер», но уберите в данном случае будет не в смысле «сделать уборку», а «удалить». А что, нет номера — нет проблем!

Надпись на втором хенгере можно перевести скорее не как «просьба не беспокоить», а как «пожалуйста, не беспокойтесь». Такие вот тонкости!


У других пользователей тоже есть что показать на тему

Ну да, действительно «with» — это «с», а «very» — «очень». «С очень» получается, всё логично.


Коллекция неловких переводов


Gas station

«Gas station» — это действительно заправка. Та, которая ещё бензиновая колонка.


Язык в тесте

Только язык — не тот, который во рту, а тот, который набор символов. И не тесто, а тест.


Автомат не сдаётся!


Вот так гидравлическая силовая установка превратилась в единицу власти


И ещё на тему теста

«Ещё одна жертва Google-переводчика» — пишет автор твита. Это «сосиска в тесте», но не в том, потому что «father-in-law» — это тесть.


Эпично

«Спасения нет», — говорит нам табличка на английском.


Вот ещё несколько вариантов слишком дословного перевода на английский

Видимо, автор хотел сказать, что «когда вы захотите успеха так же сильно, как дышать, тогда вы и добьётесь успеха».


Вот ещё очевидно ироничная подборка

Надежда — мой компас земной

Мы отказываемся понимать, что здесь происходит

To be или to B?

Как вам такая табличка?

Вот такая паста

На станции в Астане

Комнату отдыха в этом случае стоит называть «restroom».


И такое бывает

И анекдот напоследок

Источник:

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Метки: Юмор   английский   весело   забавно   перевод   умора   фото   
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3  комментария
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7k
Константин Безумов 20 минут назад
Был у меня старпом, его звали Рома, Роман Скакун.
Так норвежцы в одном из портов выписали ему пропуск на английском "Roman Skakun" и с гуглопереводом на русский "Римский Скакун"
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2k
Дмитрий Час назад
В последнем пропущет ответ "ю гив!"
А тэн должно быть клокс.
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Это на Украине не понять, что на их собачьем написано.
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