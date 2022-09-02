16 забавных объявлений, которые вызовут улыбку

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Полезного из них вы, возможно, ничего не узнаете, но посмеяться получится точно.
Создание объявлений — искусство тонкое. Нужно ведь и информацию донести, и сделать так, чтобы на него внимание обратили, а то вон их сколько бывает, все читать устанешь. Но в нашем сегодняшнем посте мы решили собрать объявления, которые определённо стоит прочитать.
Когда сломалась микроволновка
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Когда очень веришь в людей
Какие наблюдательные!
Настоящий экстрасенс
Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы
Креативненько
Первые строчки — слова песни группы Flёur «Тёплые коты».
Логично
Вот такое вот литцо
Жизнь настолько сурова, что драться нужно даже с бачком
Слышь, извинения давай!
Направо пойдёшь — регистратуру найдёшь, налево пойдёшь — регистратуру найдёшь
З — забота
Лучший метод на все времена
Вот во что вы превратили объявление, когда наклеили на него другое!
Выход всегда есть!
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