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16 забавных объявлений, которые вызовут улыбку

16 забавных объявлений, которые вызовут улыбку

Автор:
02 сентября 2022 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   весело   забавно   обхъявление   улыюка   умора   фото   
1149
16

Полезного из них вы, возможно, ничего не узнаете, но посмеяться получится точно.

Создание объявлений — искусство тонкое. Нужно ведь и информацию донести, и сделать так, чтобы на него внимание обратили, а то вон их сколько бывает, все читать устанешь. Но в нашем сегодняшнем посте мы решили собрать объявления, которые определённо стоит прочитать.


Когда сломалась микроволновка

×
×

Когда очень веришь в людей

Какие наблюдательные!

Настоящий экстрасенс

Небольшое уточнение про эффект бумеранга от уборщицы

Креативненько

Первые строчки — слова песни группы Flёur «Тёплые коты».

Логично

Вот такое вот литцо

Жизнь настолько сурова, что драться нужно даже с бачком

Слышь, извинения давай!

Направо пойдёшь — регистратуру найдёшь, налево пойдёшь — регистратуру найдёшь

З — забота

Лучший метод на все времена

Вот во что вы превратили объявление, когда наклеили на него другое!

Выход всегда есть!

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Метки: Юмор   весело   забавно   обхъявление   улыюка   умора   фото   
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6  комментариев
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26k
Киры4 Полчаса назад
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Pravednik84 4 минуты назад
Почему не могу лайкнуть пост?
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14k
Типа граф 15 минут назад
Комментарий к фото
А может там две регистратуры ?!
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1k
Куртуазный Маньерист 15 минут назад
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2k
Игорь Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну или "Степаан!")
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