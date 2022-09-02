16 забавных объявлений, которые вызовут улыбку

Создание объявлений — искусство тонкое. Нужно ведь и информацию донести, и сделать так, чтобы на него внимание обратили, а то вон их сколько бывает, все читать устанешь. Но в нашем сегодняшнем посте мы решили собрать объявления, которые определённо стоит прочитать.

Когда сломалась микроволновка