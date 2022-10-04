20 злополучных человек, с которыми произошли тридцать три несчастья

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С каждым человеком иногда происходят всякие недоразумения, ведь жизнь наша полна сюрпризов и незапланированных ситуаций. Герои этого поста решили поделиться своими неприятностями, взгляните и посочувствуйте, ведь наверняка никто не захотел бы оказаться на их месте...
Пятюня пошла не по плану
Студенты индийского университета вынуждены приносить на экзамен картонные коробки, чтобы никто не смог списать
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как правило перелом шейки бедра случается у людей в возрасте 70+. Кальция мало, сростаемость костей, то да сё.
А тут автер просто дебильные подписи понаписывал, для пущего эфэкту.