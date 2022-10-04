20 злополучных человек, с которыми произошли тридцать три несчастья

С каждым человеком иногда происходят всякие недоразумения, ведь жизнь наша полна сюрпризов и незапланированных ситуаций. Герои этого поста решили поделиться своими неприятностями, взгляните и посочувствуйте, ведь наверняка никто не захотел бы оказаться на их месте...

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Мне 24 года, и я теперь чувствую, когда пойдет дождь 0 Источник:

Как оказалось, я не очень большой знаток грибов 0

На лужайку моих родителей наведались кабаны 0 Источник:

Ураган снёс крышу с моего дома, и уничтожил почти всё, что у меня было 0 Источник:

Отпуск закончился даже не начавшись 0 Источник:

Жираф думал, что у нас есть чем поживиться 0 Источник:

Я взял не тот спрей, и испортил весь газон 0 Источник:

Моя собака решила поиграть, и я остался без кофе 0 Источник:

Я доставала пиццу без рукавицы, и вот результат 0 Источник:

Пятюня пошла не по плану

Неплохо отдохнули 0 Источник:

Я приготовила свадебный торт, но водитель не смог его аккуратно довезти 0

Мы хотели купить курицу гриль, но эта женщина опередила всех 0 Источник:

Он ещё не видел как выглядит его стрижка сзади 0 Источник:

Теперь придется ехать в объезд 0 Источник:

Я пытался удержаться на ногах в ванной, и сорвал занавеску 0 Источник:

Мой мизинец теперь точно знает, где стоит кресло 0 Источник:

Студенты индийского университета вынуждены приносить на экзамен картонные коробки, чтобы никто не смог списать 0 Источник: