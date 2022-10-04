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20 злополучных человек, с которыми произошли тридцать три несчастья

20 злополучных человек, с которыми произошли тридцать три несчастья

Автор:
04 октября 2022 23:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   Злополучные   Поделиться   люди   неприятности   несчастья   ситуации   
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С каждым человеком иногда происходят всякие недоразумения, ведь жизнь наша полна сюрпризов и незапланированных ситуаций. Герои этого поста решили поделиться своими неприятностями, взгляните и посочувствуйте, ведь наверняка никто не захотел бы оказаться на их месте...

Источник:

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Метки: Жизнь   Злополучные   Поделиться   люди   неприятности   несчастья   ситуации   
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8  комментариев
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12k
Кыся 9 часов назад
Вот лошары в Индии! Наши написали бы шпоры внутри коробок.
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44k
Цыц тут у меня 5 секунд назад
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16k
seller-k 3 часа назад
Заголовок порадовал.
Дурачки умеют веселить.
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9k
Павел 7 часов назад
Судя по силуэту жировых отложений, это очень жирная бабища. Если ей 24 то скорей всего, она редко пользовалась ногами. Так что особо ничего не изменится в ее жизни.
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