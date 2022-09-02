Как отечественные звезды выглядели на школьных линейках 1 сентября

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Вчера прошел день знаний. Звездные родители отправились на линейки со своими отпрысками. Давайте посмотрим, в чем они были одеты и чем отличились.
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АНТИФИШКИ
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