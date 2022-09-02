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Как отечественные звезды выглядели на школьных линейках 1 сентября

Как отечественные звезды выглядели на школьных линейках 1 сентября

Автор:
02 сентября 2022 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1 сентября   звезды   знаменитости   линейка   фото   школа   шоу бизнес   
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Вчера прошел день знаний. Звездные родители отправились на линейки со своими отпрысками. Давайте посмотрим, в чем они были одеты и чем отличились.

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Источник:

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Метки: 1 сентября   звезды   знаменитости   линейка   фото   школа   шоу бизнес   
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10  комментариев
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38k
Александр Полчаса назад
Печально смотреть как никчемные по суди люди - "звезды" эти пытаются понтанутся даже через детей. Все с иголочки, в костюмчиках дороже полугодового дохода среднестатистического Россиянина. А ведь это бесполезное отребье. когда уже это кончится. Когда скоморохи перестанут жить лучше инженеров и рабочих?
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6k
klop Минуту назад
Они нашли друг друга.

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5k
GROMOZEKA 20 минут назад
Автор поправь заголовок - Глюкоза с мужем, дочкой и некой небинарной персоной

Ну а глядя на дочерей Джигана, полностью подтверждается истина, что сколько мамаша пластики не вкачает в себя, от генетики не уйдешь
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
М-да, наверное, я уже стар... Ну, или супер-стар (шутка).
Половина имён мне ни о чём не говорит...
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9k
Василенко Татьяна 23 минуты назад
У большинства детки очень приятные). Странно, что Киркоров не в перьях и стразах... Да, а АБ в шортиках что-то не видать...
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−114
HalloFreeSpace Полчаса назад
Ну че, всем бы так выглядеть )
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Спелая кукурузинка

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