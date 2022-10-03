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Драка на крыше поезда и другие сюжеты из фильмов, которые в реальной жизни не работают

Драка на крыше поезда и другие сюжеты из фильмов, которые в реальной жизни не работают

Автор:
03 октября 2022 10:49
Сообщество : Кино
Метки: актеры   драки   кино   факты   фильм   фото   
2772
11

Все мы любим провести вечер за просмотром какого-нибудь хорошего фильма, однако иногда сюжетный поворот заставляет нас негодовать. Ну согласитесь, ведь безумно раздражает, как герои отправляются на кладбище именно ночью, разделяются в момент опасности или убегают от какого-нибудь опасного хищника вроде медведя.

Таких сюжетов, похожих больше на киношные трюки, великое множество, мы собрали 10 самых раздражающих и нелепых ситуаций, которые не соответствуют реальности.


Встреча в ночном клубе

Отдых в ночном клубе в кино выглядит как приятное общение с друзьями и встреча с классными ребятами. Но чаще всего единственное, что вы можете сказать или услышать: «Я говорю, музыка слишком громкая!»

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Сон в высокой траве

Сон в высокой траве или пшенице романтично смотрится только в фильмах. В реальности в траве полно насекомых, которые вас покусают, а земля зачастую влажная, твердая и грязная.

Копать яму

В кино и тем более в мультфильмах герои обычно очень быстро и легко копают яму, однако на самом деле это очень сложно, на это может уйти несколько часов.

Свисать со скалы на руках

Вы же встречали эпизоды, когда в фильме герой свисает со скалы на руках или даже на одной руке? Иногда кто-то даже обхватывает его за ноги и они висят вместе прямо над пропастью. Увы, эта ситуация практически нереальна, так как это невероятно сложно.

Разбить окно кулаком

Даже не пытайтесь повторить.

Отойти после боксерского удара

В фильмах после нокаута спортсмены обычно приходят в себя так, будто только что пробудились ото сна, и, конечно же, они готовы снова побеждать. На самом деле у них должна быть такая сильная головная боль, что даже сложно открыть глаза. Кроме того, боль держится месяцами, а иногда годами.

Фляжка всегда с тобой

Увы, только в кино выглядит очень круто, когда герой достает из внутреннего кармана фляжку с крепким напитком. В реальности такая привычка трактуется как зависимость.

Медленно уходить от взрыва

Взрыв на заднем плане героев, которые выходят из какого-нибудь здания выглядит феерично только в фильмах. В реальности они отделались бы как минимум травмами.

Схватка на движущемся поезде

Это лишь удел боевиков: перепрыгивать между вагонами и драться со своими врагами. В действительности нам требуется дополнительная концентрация даже для того, чтобы дойти до вагона-ресторана.

Парки аттракционов в праздники

Все мечтают попасть в классный парк аттракционов и, как в кино, прокатиться на всех каруселях. Увы, в реальности на каждую карусель придется отстоять огромную очередь, после которой удастся покататься лишь на нескольких аттракционах.

Источник:

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Метки: актеры   драки   кино   факты   фильм   фото   
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30  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
"В действительности нам требуется дополнительная концентрация даже для того, чтобы дойти до вагона-ресторана." - это если фляжка уже пустая, причем не одна.
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575
ManA108 54 секунды назад
Ссылка www.youtube.com

Скажи ещё что это монтаж.
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575
ManA108 2 минуты назад
Какой же ты автор зануда.
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1k
Василич 47 минут назад
А если я достаю из внутреннего карман полторашку пива, это какого жанра кино?
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16k
Андрей 47 минут назад
Мне обычно дополнительная концентрация требовалась от вагона ресторана до купе добраться.
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261
ghor 47 минут назад
Что до меня, то нет ничего раздражительнее, как беготня героев по ночному лесу. Который к тому же освещён как центральный бульвар. Так и тянет закричать - Не верю!!! Не были вы в ночном лесу. Там не то что бегать, ходить-то проблемотично.
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3k
Константин 58 минут назад
Мне кажется автору этого поста с дивана лучше вообще не вставать! )
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1k
roman-delisov 58 минут назад
Копать яму
Не согласен. В синематографе часто применяется монтаж -- там все происходит гораздо быстрее. Например, часто вся жизнь человека укладывается в 2 часа фильма. Ведь это не значит, что человек реально за 2 часа родился, вырос, совершил великие дела и умер.

Отойти после боксерского удара
Не совсем согласен. Адреналин творит чудеса -- люди с переломами ног бегают, а тут какое-то сотрясение средней тяжести.
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Забыли еще про блондинку 90-60-90 специалиста по обычному и ядерному оружию с черным поясом по каратэ и совершенным знанием компьютеров в возрасте 20 лет.
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9k
Б.Касторский Час назад
Вроде в Диснейленде есть специальные платные пропуска "без очереди". Так что при наличии денег вполне можно обойти аттракционы.
А на счет остального. Так на то и художественный вымысел. Сомневаюсь, что кто-то стал бы смотреть фильм про то как пару часов копают яму или как герой пугливо прячется от взрыва.
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
А ещё перевернув стол можно спрятаться от автоматной очереди
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1k
Лимонадный Джо 2 часа назад
Испортили весь кайф.
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22k
Serg2001 2 часа назад
Про "сон в высокой траве" подтверждаю. Как то по ранней молодости вписался в авантюру. Договорились всю ночь видак смотреть, а потом с утра пойти спать в поле. Чтобы заодно еще и загореть...)) Вобщем почти сразу же прокляли эту идею вместе с её инициатором...) Постоянно кто-то по тебе ползает, жужжит над ухом, кусает, стрекочет и пр... Плюс жарко в траве. Ветром не обдувает. Короче, злые и невыспанные вернулись в дом...)
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Мне вот еще интересно, когда копы или ФБРовцы идут задерживать злодея, в реальности они тоже метров за триста от цели начинают орать его имя и что они из правоохранительных органов, чтобы тот начал убегать, а они за ним эффектно гнаться?))))))))))))))
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846
Lexx 2 часа назад
Про фляжку враки.Если у тебя зависимость, то и фляжка у тебя закончится через30-40 минут.

Окно с обычным стеклом разбивается в лёгкую, главное что бы рука не прошла на вылет.
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