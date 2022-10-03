Драка на крыше поезда и другие сюжеты из фильмов, которые в реальной жизни не работают

Все мы любим провести вечер за просмотром какого-нибудь хорошего фильма, однако иногда сюжетный поворот заставляет нас негодовать. Ну согласитесь, ведь безумно раздражает, как герои отправляются на кладбище именно ночью, разделяются в момент опасности или убегают от какого-нибудь опасного хищника вроде медведя.
Таких сюжетов, похожих больше на киношные трюки, великое множество, мы собрали 10 самых раздражающих и нелепых ситуаций, которые не соответствуют реальности.
Встреча в ночном клубе
Отдых в ночном клубе в кино выглядит как приятное общение с друзьями и встреча с классными ребятами. Но чаще всего единственное, что вы можете сказать или услышать: «Я говорю, музыка слишком громкая!»
Сон в высокой траве
Сон в высокой траве или пшенице романтично смотрится только в фильмах. В реальности в траве полно насекомых, которые вас покусают, а земля зачастую влажная, твердая и грязная.
Копать яму
В кино и тем более в мультфильмах герои обычно очень быстро и легко копают яму, однако на самом деле это очень сложно, на это может уйти несколько часов.
Свисать со скалы на руках
Вы же встречали эпизоды, когда в фильме герой свисает со скалы на руках или даже на одной руке? Иногда кто-то даже обхватывает его за ноги и они висят вместе прямо над пропастью. Увы, эта ситуация практически нереальна, так как это невероятно сложно.
Разбить окно кулаком
Даже не пытайтесь повторить.
Отойти после боксерского удара
В фильмах после нокаута спортсмены обычно приходят в себя так, будто только что пробудились ото сна, и, конечно же, они готовы снова побеждать. На самом деле у них должна быть такая сильная головная боль, что даже сложно открыть глаза. Кроме того, боль держится месяцами, а иногда годами.
Фляжка всегда с тобой
Увы, только в кино выглядит очень круто, когда герой достает из внутреннего кармана фляжку с крепким напитком. В реальности такая привычка трактуется как зависимость.
Медленно уходить от взрыва
Взрыв на заднем плане героев, которые выходят из какого-нибудь здания выглядит феерично только в фильмах. В реальности они отделались бы как минимум травмами.
Схватка на движущемся поезде
Это лишь удел боевиков: перепрыгивать между вагонами и драться со своими врагами. В действительности нам требуется дополнительная концентрация даже для того, чтобы дойти до вагона-ресторана.
Парки аттракционов в праздники
Все мечтают попасть в классный парк аттракционов и, как в кино, прокатиться на всех каруселях. Увы, в реальности на каждую карусель придется отстоять огромную очередь, после которой удастся покататься лишь на нескольких аттракционах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Скажи ещё что это монтаж.
Не согласен. В синематографе часто применяется монтаж -- там все происходит гораздо быстрее. Например, часто вся жизнь человека укладывается в 2 часа фильма. Ведь это не значит, что человек реально за 2 часа родился, вырос, совершил великие дела и умер.
Отойти после боксерского удара
Не совсем согласен. Адреналин творит чудеса -- люди с переломами ног бегают, а тут какое-то сотрясение средней тяжести.
А на счет остального. Так на то и художественный вымысел. Сомневаюсь, что кто-то стал бы смотреть фильм про то как пару часов копают яму или как герой пугливо прячется от взрыва.
правда, значительно короче.
Окно с обычным стеклом разбивается в лёгкую, главное что бы рука не прошла на вылет.