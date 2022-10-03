Драка на крыше поезда и другие сюжеты из фильмов, которые в реальной жизни не работают

Таких сюжетов, похожих больше на киношные трюки, великое множество, мы собрали 10 самых раздражающих и нелепых ситуаций, которые не соответствуют реальности.

Встреча в ночном клубе

Отдых в ночном клубе в кино выглядит как приятное общение с друзьями и встреча с классными ребятами. Но чаще всего единственное, что вы можете сказать или услышать: «Я говорю, музыка слишком громкая!»