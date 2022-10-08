Забавные шутки в фильмах Леонида Гайдая, которые не смогут понять современные зрители

А вот по поводу водки я был полностью согласен. Например, если требовалось расплатиться за какую-нибудь услугу, особенно если её оказывал представитель рабочего класса, то водка котировалась иногда даже выше денег.

Шукшин как-то сказал, что с горя пьют единицы, но если весь народ любит выпить, то это только от хорошей жизни. И доля истины в этом, безусловно, была. В СССР, особенно в 60-70 годы, нищеты в стране уже не было. Все были обеспечены каким-никаким жильём, нормальным питанием, работой и вполне приличным досугом. Перед большинством советских семей вопрос выживания давно уже не стоял, и мужики могли себе позволить расслабиться после работы, зная, что дома всё в порядке.

Некоторые начинали этим злоупотреблять по той же причине, так как не надо было заморачиваться житейскими проблемами. Каким бы ты выпивохой не был, советская власть всегда даст тебе крышу над головой и заработок. Короче, на улице голодным не оставит.

Поэтому стоимость водки в магазинах, которая устанавливалась государством и вследствие небольшой инфляции менялась редко, была неким привычным слоганом. При использовании в разговорах эти комбинации цифр: 2-87, 3-62, 4-12, даже не требовалось добавлять, что речь идет о деньгах (рублях и копейках), все и так понимали, что имеется в виду.

Зная это, кинорежиссеры часто шутили на эту тему в своих фильмах, к месту и не к месту вставляя эти знаменитые в народе комбинации цифр.

Например, автомобильный номер, который использовал Гайдай: 28-70 ОГО.