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Забавные шутки в фильмах Леонида Гайдая, которые не смогут понять современные зрители

Забавные шутки в фильмах Леонида Гайдая, которые не смогут понять современные зрители

Автор:
08 октября 2022 09:39
Сообщество : Кино
Метки: Леонид Гайдай   актеры   кино   факты   фильм   фото   шутки   
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В СССР, особенно в брежневские времена, водка была национальным продуктом. На втором месте, по мнению моих иностранных друзей, стояла чёрная икра. Хотя мне это казалось смешным, потому что чёрную икру мог себе позволить далеко не каждый советский человек. Но, бесспорно, таких людей в советские времена было гораздо больше, чем сегодня.

А вот по поводу водки я был полностью согласен. Например, если требовалось расплатиться за какую-нибудь услугу, особенно если её оказывал представитель рабочего класса, то водка котировалась иногда даже выше денег.


Шукшин как-то сказал, что с горя пьют единицы, но если весь народ любит выпить, то это только от хорошей жизни. И доля истины в этом, безусловно, была. В СССР, особенно в 60-70 годы, нищеты в стране уже не было. Все были обеспечены каким-никаким жильём, нормальным питанием, работой и вполне приличным досугом. Перед большинством советских семей вопрос выживания давно уже не стоял, и мужики могли себе позволить расслабиться после работы, зная, что дома всё в порядке.

Некоторые начинали этим злоупотреблять по той же причине, так как не надо было заморачиваться житейскими проблемами. Каким бы ты выпивохой не был, советская власть всегда даст тебе крышу над головой и заработок. Короче, на улице голодным не оставит.


Поэтому стоимость водки в магазинах, которая устанавливалась государством и вследствие небольшой инфляции менялась редко, была неким привычным слоганом. При использовании в разговорах эти комбинации цифр: 2-87, 3-62, 4-12, даже не требовалось добавлять, что речь идет о деньгах (рублях и копейках), все и так понимали, что имеется в виду.

Зная это, кинорежиссеры часто шутили на эту тему в своих фильмах, к месту и не к месту вставляя эти знаменитые в народе комбинации цифр.


Например, автомобильный номер, который использовал Гайдай: 28-70 ОГО.

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Дело в том, что перед деноминацией рублей в 1961 году пол-литровая бутылка водки подорожала и стала стоить 28 рублей 70 копеек. До этого она многие годы стоила 21 рубль 20 копеек. И к этой цене привыкло не одно поколение в СССР. Поэтому, когда во всех магазинах страны появились новые цены на самый популярный продукт, то большинство покупателей с удивлением приговаривали: «28-70! Ого!»

Правда, были и другие удивительные восклицания. Например, с небольшим сожалением: «Ах! 28-70!». Мол, приготовили уже привычную сумму для покупки, а тут она, оказывается, стоит дороже.

Вопрос был животрепещущий, поэтому не один Гайдай шутил на эту тему. В знаменитом фильм «Мы, двое мужчин», в котором главную роль водителя грузовика Мишки Горлова играет Василий Шукшин, зрители с улыбкой не могли не обратить внимание на номер его грузовика.

Но прошла деноминация с изменением всех цен, и самый популярный народный товар стал стоить сначала 2-87, а чуть позже - 3 рубля 62 копейки за одну поллитровку.

Этикетка водочной бутылки тех лет. Цена указана 3 рубля 50 копеек без стоимости посуды. Пустая бутылка стоила 12 копеек. Соответственно, всего надо было заплатить в магазине при покупке поллитровки 3 руб. 62 коп.


Новая стоимость зафиксировалась почти на четверть века, вплоть до смерти Брежнева в начале восьмидесятых. Поэтому в своей последующей комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которая вышла в 1973 году, Гайдай опять помянет и эту знаменитую комбинацию цифр. Помните звонок Жоржа Милославского стоматологу Шпаку, когда он женским голосом разговаривал с ним?

Он просит соединить с добавочным номером «3-62». Услышав в фильме знакомый слоган из цифр, да еще в том месте, где его никто не ожидает, невольно улыбались все советские зрители тех времён.

Прошли годы, позже появились новые цены: 4-12, 4-29, 5-44 и т.д. Но они уже держались не так долго, как прежние.

Поэтому в истории СССР так и остались основные цифровые комбинации, когда речь заходила о водке, это 28-70 (2-87 после реформы) и 3-62.

Источник:

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Метки: Леонид Гайдай   актеры   кино   факты   фильм   фото   шутки   
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1  комментарий
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newegg 55 секунд назад
Средняя советская зарплата в 1970 была 122 руб., что дает 5.50 рэ за рабочий день.
Бутылка водки 0.5 литра - 3.50 рэ
Вот и прикиньте какой дешевой была самая дешевая советская водка в магазине.
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