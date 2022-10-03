16 превосходных фильмов с уникальным достижением: 100% положительных отзывов от критиков

Но, о чудо, такие фильмы есть, и их много! На одном из самых известных агрегаторов отзывов и рецензий Rotten Tomatoes есть так называемый «Клуб 100%», в который входят фильмы разных лет с безупречной репутацией у кинокритиков. У них это называется «100% свежести».

Как ни странно, картин там немало, поэтому мы взяли самые известные — некоторые из них вы наверняка планировали когда-нибудь посмотреть. Ну так вот мы даём вам ещё один повод это сделать, ведь они хороши буквально на все 100 процентов.

Генрих V (Великобритания, 1989)