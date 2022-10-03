16 превосходных фильмов с уникальным достижением: 100% положительных отзывов от критиков

Как известно, вкусы у всех людей разные, а значит вряд ли может существовать такой фильм, который понравился бы всем. Особенно всем критикам, частью профессии которых является стремление к чему-нибудь придраться.
Но, о чудо, такие фильмы есть, и их много! На одном из самых известных агрегаторов отзывов и рецензий Rotten Tomatoes есть так называемый «Клуб 100%», в который входят фильмы разных лет с безупречной репутацией у кинокритиков. У них это называется «100% свежести».
Как ни странно, картин там немало, поэтому мы взяли самые известные — некоторые из них вы наверняка планировали когда-нибудь посмотреть. Ну так вот мы даём вам ещё один повод это сделать, ведь они хороши буквально на все 100 процентов.
Генрих V (Великобритания, 1989)
Кинопоиск: 7.1; IMDb: 7.5
100% положительных отзывов на основе 40 рецензий.
Сталкер (СССР, 1979)
Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.1
100% положительных отзывов на основе 42 рецензий.
Перед рассветом (США, 1995)
Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.1
100% положительных отзывов на основе 48 рецензий.
Кстати, у фильма есть два продолжения «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013), которые были приняты критиками почти так же хорошо. Из всей трилогии наименьший рейтинг у второй части, и он составляет 94% — это всё ещё невероятно высоко! Так что советуем смотреть сразу все три части.
Броненосец «Потёмкин» (СССР, 1925)
Кинопоиск: 7.9; IMDb: 8.0
100% положительных отзывов на основе 49 рецензий.
Малыш (США, 1921)
Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.3
100% положительных отзывов на основе 50 рецензий.
Золотая лихорадка (США, 1925)
Кинопоиск: 8.1; IMDb: 8.2
100% положительных отзывов на основе 51 рецензии.
Присутствие двух подряд фильмов Чарли Чаплина является чистым совпадением! Как вы видите, мы ранжировали картины от наименьшего к наибольшему количеству рецензий.
Тень сомнения (США, 1942)
Кинопоиск: 7.5; IMDb: 7.8
100% положительных отзывов на основе 52 рецензий.
Какой подобный список может обойтись без фильма Альфреда Хичкока!
Франкенштейн (США, 1931)
Кинопоиск: 7.4; IMDb: 7.8
100% положительных отзывов на основе 52 рецензий.
Три цвета: Красный (Франция, 1994)
Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.1
100% положительных отзывов на основе 57 рецензий.
Фильм является завершающей частью трилогии польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского. Первые две части «Три цвета: Синий» и «Три цвета: Белый» (оба 1993) также имеют отличный рейтинг не ниже 88%.
12 разгневанных мужчин (США, 1956)
Кинопоиск: 8.5; IMDb: 9.0
100% положительных отзывов на основе 58 рецензий.
Пиноккио (США, 1940)
Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.5
100% положительных отзывов на основе 60 рецензий.
Единственный полнометражный мультфильм студии Дисней в «Клубе 100%».
Терминатор (США, 1984)
Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.1
100% положительных отзывов на основе 67 рецензий.
Поющие под дождём (США, 1952)
Кинопоиск: 8.0; IMDb: 8.3
100% положительных отзывов на основе 73 рецензий.
Семь самураев (Япония, 1954)
Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.6
100% положительных отзывов на основе 93 рецензий.
История игрушек (США, 1995)
Кинопоиск: 7.9; IMDb: 8.3
100% положительных отзывов на основе 96 рецензий.
История игрушек 2 (США, 1999)
Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.9
100% положительных отзывов на основе 171 рецензии. Как вы понимаете, «Историю игрушек 2» можно считать официально лучшим сиквелом в истории кино.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Позитив и мудрость сказки "Там, на неведомых дорожках"
- Кровь на лице Верещагина – настоящая: факты о фильме «Белое солнце пустыни»
- 10 киноперсонажей, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров
- 12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала
- Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову