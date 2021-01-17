Полезные советы по хранению мяса в морозилке

Если вы планируете свежее мясо использовать буквально через несколько дней после приобретения, то замораживать его нет смысла. Оно может спокойно пролежать в холодильнике пару суток. Но не стоит его помещать в полиэтиленовый пакет, для этих целей прекрасно подходит пекарская бумага или фольга. Таким образом, мясо не впитает в себя посторонние запахи, да и мыть его нужно непосредственно перед готовкой, а не заранее.