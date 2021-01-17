Полезные советы по хранению мяса в морозилке

Вечной мерзлоте мамонты прекрасно сохраняются тысячами лет, а вот насколько в морозилке можно "забыть" курицу?
Если вы планируете свежее мясо использовать буквально через несколько дней после приобретения, то замораживать его нет смысла. Оно может спокойно пролежать в холодильнике пару суток. Но не стоит его помещать в полиэтиленовый пакет, для этих целей прекрасно подходит пекарская бумага или фольга. Таким образом, мясо не впитает в себя посторонние запахи, да и мыть его нужно непосредственно перед готовкой, а не заранее.
Но если вы купили большое количество мяса к празднику или просто на мясной ярмарке по выгодной цене, то в этом случае хранить его нужно в морозильной камере. Конечно, в идеале, нужно использовать специальные пакеты для заморозки и вакуумный упаковщик, но как показывает практика, обычные пакеты с этим также неплохо справляются.
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Мясо любой птицы, неважно индейка, курица, утка или гусь, хранить можно долго, практически год. Но только при том условии, что тушка целая. А вот если её уже разделили на части, то срок сокращается до 8 месяцев.
Свинину, говядину, баранину можно хранить в крупных кусках до 12 месяцев. Так мясо сохраняет свои полезные свойства. Но у такого метода хранения есть и минусы. Дело в том, что после того как вы свой кусок разморозите, его нужно будет весь приготовить. Повторное замораживание погубит не только полезные микроэлементы, но и изменить вкус мяса, причём в худшую сторону.
Так что если вы не планируете запекать мясной рулет или готовить домашнюю колбасу, мясо лучше разрезать на куски и положить в пакеты. Так куски не превратятся в монолит. Но срок хранения сокращается до полугода. А вот если вы кусок порезали на гуляш, тогда хранить такое мясо рекомендуют всего 4 месяца.
Фарш хранится хуже всего. Только 3 месяца он может пролежать в морозильной камере. Так что если вы приобретаете готовый фарш, то обязательно смотрите на срок его изготовления. Но лучше всего, конечно, делать фарш самостоятельно.
Есть один небольшой секрет, как же правильно размораживать мясо из морозилки. Дело в том, что мясо не любит быстрых перепадов температуры и размораживать его в воде тёплой или в тёплом месте не стоит. Оптимальным вариантом является сам холодильник. Из морозильной камеры нужно достать кусочек, поместить в кастрюлю и накрыть смоченной в прохладной воде тканью. При таком методе мясо будет более сочным и вкусным. Но если времени нет, то на помощь придет ледяная вода.
А совсем на крайний случай - микроволновка. Кусок мяса помещают в емкость с крышкой и ставят в микроволновку на 3 минуты, включая режим размораживания. Затем кусок переворачивают и снова ставят на 3 минуты, а сколько размораживать мясо подобным образом, зависит от размеров куска – примерно от 15 до 30 минут.
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