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Полезные советы по хранению мяса в морозилке

Полезные советы по хранению мяса в морозилке (8 фото)

Автор:
17 января 2021 13:26
Сообщество : Еда
Метки: говядина   мясо   правила   птица   свежее   свинина   холодильник   
2304
8
Вечной мерзлоте мамонты прекрасно сохраняются тысячами лет, а вот насколько в морозилке можно "забыть" курицу?
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Метки: говядина   мясо   правила   птица   свежее   свинина   холодильник   
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8k
Uron Час назад
Полезные советы по хранению мяса в морозилке
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4k
Александр Иванов 47 секунд назад
Всегда закупаю мясо на месяц-два и храню в морозилке. Главное-промаркировать месяц укладки на пакете фломастером или вложить бумажку с месяцем, чтобы долго не хранилось.
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1k
zenon Час назад
Телятина хорошо сохраняется, если телёнка не убивать. До армии мяса не ел. В армии пришлось приспособиться, что бы были силы.
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245
Serega Час назад

Полезные советы по хранению мяса в морозилке
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−2
Милена Гитт 2 часа назад
Хорошо бы, если бы автор перечитывал написанное. Может, смог бы поправить стилистику и грамматику(
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
это всё актуально при т в морозилке -18 и ниже. в бытовых холодильниках такая т редко бывает, и соответственно время хранения меньше
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12
Андрей Дельфин Красивый Час назад
Расскажу тебе секрет У меня -20 на морозилке стоит
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4k
Sanar Дельфин Красивый 14 минут назад
У меня камера, -20 стоит регулятор, мясо беру у производителя, жена в этой херне держит овощи и зелень, мне если честно похер что у неё там, попросила, я купил.
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390
arcush 2 часа назад
Пекарская бумага на мясе в холодильнике?! Через два дня она присохнет к мясу так, что два часа потом будешь отмокать и отдирать! Пищевая пленка или пакет защищает мясо от обветривания и посторонних запахов! Дальше читать не стал... Афтор, либо школьник либо дурак? Минус тебе афтор! Ты никогда не готовила!
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