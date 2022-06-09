Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле

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VoloConnect, электрическое воздушное такси от производителя самолетов Volocopter, совершило свой первый испытательный полёт. Этот аппарат предназначен для перевозки деловых путешественников и пассажиров городских и пригородных районов со скоростью до 250 км в час. Испытания прошли с большим успехом!
Самолёт VoloConnect предназначен для перевозки пассажиров по городским и пригородным районам со скоростью до 250 км в час. Во время испытательного полёта, который длился 2 минуты 14 секунд, аппарат достиг скорости 65 км в час при полёте вперед и 45 км в час при полёте боком.
VoloConnect — это электрическое транспортное средство с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Пока он всё ещё на стадии прототипа, но компания Volocopter подтвердила, что самолёт имеет все запланированные аэродинамические и лётно-технические характеристики будущего коммерческого продукта.
VoloConnect —третье транспортное средство компании, проходящее испытательные полёты (после VoloCity и VoloDrone), что делает Volocopter единственным в мире разработчиком eVTOL, у которого есть парк самолётов на этом этапе испытаний.
7 июня на конференции транспортных технологий UP.Summit в Бентонвилле, штат Арканзас, было объявлено, что eVTOL совершил свой первый испытательный полёт без экипажа в мае, после 17 месяцев разработки. С тех пор продолжаются дальнейшие полёты в рамках начального этапа испытаний прототипа, предназначенных для оценки характеристик и ограничений самолета.
Инженеры Volocopter оценивают низкие и высокие скорости самолёта и его способность переходить из вертикального в горизонтальный полёт. Они также будут внимательно изучать его способность компенсировать отказ двигателя во время пилотируемых, а затем и автономных полетов.
Инженеры Volocopter оценивают низкие и высокие скорости самолёта и его способность переходить из вертикального в горизонтальный полёт. Они также будут внимательно изучать его способность компенсировать отказ двигателя во время пилотируемых, а затем и автономных полетов.
VoloConnect был разработан, чтобы свести к минимуму количество движущихся частей, и имеет шесть роторов для вертикального взлёта и посадки. У него также есть два электрических вентилятора, которые работают с неподвижными крыльями, создавая подъёмную силу для полёта вперёд.
Разработчики утверждают, что в конечном итоге он должен иметь максимальную скорость 250 км/ч, крейсерскую скорость 180 км/ч и максимальную дальность полёта 100 км.
Аппарат способен перевозить четырёх пассажиров и планируется к вводу в эксплуатацию к 2026 году.
Аппарат способен перевозить четырёх пассажиров и планируется к вводу в эксплуатацию к 2026 году.
VoloConnect предлагает более дальние и более быстрые путешествия, чем любой другой самолёт Volocopter на сегодняшний день, включая VoloCity. Последний предназначен для коротких городских поездок, в отличие от VoloConnect, который может летать на гораздо более дальние дистанции.
Аэротакси VoloCity
Аппарат VoloCity уже совершил несколько испытательных полётов с экипажем и имеет максимальную скорость 110 км в час и дальность полета 35 км, что делает его хорошо подходящим для коротких городских перелётов. VoloCity способен перевозить двух человек и может управляться автономно, дистанционно или бортовым пилотом.
Компания Volocopter намеревается полностью интегрировать оба самолёта, а также служебный дрон VoloDrone, который сможет перевозить до 200 кг, в районы городской воздушной мобильности и использовать программное обеспечение VoloIQ для внедрения общей системы обслуживания этих аппаратов.
Компания Volocopter намеревается полностью интегрировать оба самолёта, а также служебный дрон VoloDrone, который сможет перевозить до 200 кг, в районы городской воздушной мобильности и использовать программное обеспечение VoloIQ для внедрения общей системы обслуживания этих аппаратов.
«Наличие целого семейства электрических самолётов на этапе испытательных полётов — это новаторский подвиг, — сказал генеральный директор Volocopter Флориан Рейтер. — Наша технологическая платформа доказала, что может давать результаты с поразительной скоростью. Volocopter переносит эти инновационные разработки с земли, в воздух, а затем в города по всему миру!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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