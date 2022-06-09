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Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле

Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле

Автор:
09 июня 2022 17:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: VoloConnect   Volocopter   Ynews   аэротакси   вертикальный взлет   воздушное такси   испытательный полет   крутотень   летательный аппарат   новинка   
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VoloConnect, электрическое воздушное такси от производителя самолетов Volocopter, совершило свой первый испытательный полёт. Этот аппарат предназначен для перевозки деловых путешественников и пассажиров городских и пригородных районов со скоростью до 250 км в час. Испытания прошли с большим успехом!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: VoloConnect   Volocopter   Ynews   аэротакси   вертикальный взлет   воздушное такси   испытательный полет   крутотень   летательный аппарат   новинка   
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7  комментариев
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Будущее. Это когда подрезать, нарушать правила и т.д. будут уже и в небе.)
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1k
Alexander Gorn 5 минут назад
Для по-настоящему массового воздушного транспорта нужна либо очень дешевая энергия плюс компактные, легкие и емкие аккумуляторы, либо антигравитация (при условии, что она сама по себе не будет жрать эту энергию как не в себя). Всего этого в ближайшем будущем не предвидится, так что все эти аэротакси - игрушки для очень немногих очень богатых.
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24k
Ego sum qui sum Час назад
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Очередная летающая хрень с электрическими моторчиками и батарейкой. Тут главное - создать компанию, выпустить акции, собрать бабло с инвесторов, ну а дальше банкротство и безбедная жизнь где нибудь на теплых островах. Господин Чубайс хорошо показал, как это делается.
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1k
Шурман 3 часа назад
Заманчиво , перевезти 2 человека и потратить куеву тучу денег на место и стоянку + еще человек должен добраться от места высадки , о да это же дешевле чем на автобусе или нормальном такси . Я хер знает кто там чем думает
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17
Влад Шурман 3 часа назад
Перевозка вертолетами существует уже десятки лет в больших городах. Для тех, у кого есть деньги, и для кого "время-деньги".
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