Аэротакси VoloConnect первый раз испытали в деле

7 июня на конференции транспортных технологий UP.Summit в Бентонвилле, штат Арканзас, было объявлено, что eVTOL совершил свой первый испытательный полёт без экипажа в мае, после 17 месяцев разработки. С тех пор продолжаются дальнейшие полёты в рамках начального этапа испытаний прототипа, предназначенных для оценки характеристик и ограничений самолета.



Инженеры Volocopter оценивают низкие и высокие скорости самолёта и его способность переходить из вертикального в горизонтальный полёт. Они также будут внимательно изучать его способность компенсировать отказ двигателя во время пилотируемых, а затем и автономных полетов.