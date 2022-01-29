НАСА показало сына "Конкорда"

НАСА надеется уменьшить звук звукового удара до тихого, похожего на грохот грома вдалеке или звук соседа, закрывающего дверь. «С помощью X-59 мы хотим продемонстрировать, что мы можем уменьшить раздражающие звуковые удары до чего-то гораздо более тихого, — сказал Джон Уолтер, ведущий исследователь испытаний. Цель состоит в том, чтобы предоставить регулирующим органам данные о шуме и реакции сообщества, что может привести к новым правилам для коммерческих сверхзвуковых полетов. Испытания показали, что у нас не только более тихая конструкция самолета, но и точные инструменты, необходимые для прогнозирования шума будущих самолетов».

В марте этого года уменьшенная модель отправится в Токио для дополнительных проверочных испытаний в аэродинамической трубе совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований и компанией Boeing. А тем временем НАСА и Lockheed Martin завершают сборку X-59 на заводе Skunk Works в Калифорнии, а позже в этом году два партнера начнут первоначальные летные испытания, чтобы подтвердить летную годность машины.

После летных испытаний НАСА проверит, что бесшумная сверхзвуковая технология самолета работает в полете так, как было задумано, прежде чем перейти к коммерческим полетам. На этом этапе самолет X-59 будет летать над населенными пунктами, которые еще предстоит выбрать, и просить жителей поделиться своей реакцией на звук, издаваемый самолетом во время полета.