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НАСА показало сына "Конкорда"

НАСА показало сына "Конкорда" (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 10:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NASA   Ynews   авиация   испытания   модель   новости   сверхзвуковой самолет   сын Конкорда   
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НАСА завершает испытания в аэродинамической трубе модели своего «тихого» сверхзвукового самолета, который заменит громкий звуковой удар более мягким. По словам специалистов агентства, испытания полномасштабной машины состоятся в конце этого года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   Ynews   авиация   испытания   модель   новости   сверхзвуковой самолет   сын Конкорда   
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7  комментариев
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19k
SolomonA Час назад
Судя по внешнему виду - это скорее гражданский вариант сверхзвукового истребителя (для одного-двух человек), чем замена Конкорда - полноценного пассажирского лайнера. Личинка Конкорда - возможно...
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10k
Roy Batty 13 минут назад
Красивое
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6k
citrus1 2 часа назад
Что за бездарная статья, шум сверхзвука создаёт не двигатели а фюзеляж раздвигая атмосферу, *предназначен для остановки ударных волн, вызванных движением частиц воздуха, когда самолет преодолевает звуковой барьер.* Мы слышим звуковой удар не от того что самолёт преодолел звуковой барьер а в тот момент когда звуковая волна проходит мимо слушателя и она следует за самолётом на протяжении всего пути на сверхзвуке
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68k
parallax 2 часа назад
Очередная игрушка для богатеев. Будет засерать окружающую среду в семь раз сильнее, чем обычный джет.
И это на фоне борьбы с глобальным потеплением,
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Мне вот тоже не понятно- куда пассажиров или груз засовывать будут.
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5k
au3 2 часа назад
А пассжиров для комерческих перевозок куда тут засовывать будут?
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