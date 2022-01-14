В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара

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Компания Bellwether Industries успешно провела испытания своего летательного аппарата Volar eVTOL. Он предназначен для частного использования в условиях города, способен подниматься на высоту 900 метров и развивать скорость до 220 км/ч.
Bellwether Industries - лондонский стартап, который заявляет, что появление частного воздушного транспорта в течение ближайших 10 лет неизбежно, и надеется представить свои летающие гиперкары в качестве альтернативы автомобилям, создающим дорожные пробки.
Футуристический летающий гиперкар Volar eVTOL, предназначенный для поездок по городу и способный развивать скорость до 220 км в час на высоте 900 метров, успешно завершил испытательный полет в Дубае. Произошло это еще в ноябре, но кадры испытаний компания показала только сейчас.
По данным Bellwether Industries, футуристическая полумасштабная версия аппарата летела на высоте 4 метра со скоростью 40 километров в час. Прототип Volar eVTOL был разработан для частных владельцев в качестве замены автомобилей.
Предполагается, что использование летающих машин освободит место на земле для велосипедистов и пешеходов и уменьшит дорожные пробки. Кроме того, "волары" можно использовать как воздушное такси.
Компания планирует изготовить и испытать полномасштабный прототип уже к 2023 году. Ожидается, что окончательная модель будет доступна в 2028 году для сервиса воздушного такси и в 2030 году для частных владельцев. То есть уже менее чем через 10 лет кто-то сможет не ездить на работу, а летать туда на "воларе".
Компания заявляет, что это первое в мире транспортное средство без большого размаха крыльев и открытых лопастей, что делает его идеальным для использования в городских условиях. Сколько будет стоить это чудо техники, пока не сообщается.
В готовом сегодня прототипе всего два места, но в итоге компания планирует сделать и 4-5-местный аппарат, способный вместить всю семью.
"Мы хотим создать частный городской самолет, чтобы каждый мог летать из любого места в любую точку в любое время, — сказал представитель компании. - Наш волар летит плавно и доказывает, что наши усилия, направленные на инновации и технологии, не прошли даром".
Что касается цен, компания не назвала конкретную сумму, но заявила, что ее цель — сделать владение Volar eVTOL "таким же простым, как владение автомобилем", и таким же доступным.
Это транспортное средство определяется как самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), который может взлетать прямо в воздух, уменьшая потребность во взлетно-посадочной полосе.
По прогнозам Morgan Stanley, индустрия eVTOL к 2040 году будет стоить 1,5 триллиона долларов.
Миссия Bellwether — привнести городскую воздушную мобильность в жизнь людей и свести к минимуму влияние транспорта на окружающую среду, включая физический ущерб и шум.
Другие компании также прилагают усилия по созданию парка коммерческих транспортных средств для перевозки платных клиентов, очень похожих на воздушные такси или транспортные средства для совместного использования.
В прошлом году было объявлено, что летающие такси будут доставлять пассажиров из Хитроу в города на юге Англии по цене такси Uber всего через четыре года.
В Париже надеются использовать летающие такси для перевозки болельщиков по городу во время Олимпийских игр 2024 года.
Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai планирует разработать автономные электрические такси вместимостью до пяти пассажиров, которые взлетят в небо к 2028 году.
Другие компании также прилагают усилия по созданию парка коммерческих транспортных средств для перевозки платных клиентов, очень похожих на воздушные такси или транспортные средства для совместного использования.
В прошлом году было объявлено, что летающие такси будут доставлять пассажиров из Хитроу в города на юге Англии по цене такси Uber всего через четыре года.
В Париже надеются использовать летающие такси для перевозки болельщиков по городу во время Олимпийских игр 2024 года.
Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai планирует разработать автономные электрические такси вместимостью до пяти пассажиров, которые взлетят в небо к 2028 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews воздушное такси до чего техника дошла испытания летательный аппарат летающие авто летающий аппарат
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