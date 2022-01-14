В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара

Миссия Bellwether — привнести городскую воздушную мобильность в жизнь людей и свести к минимуму влияние транспорта на окружающую среду, включая физический ущерб и шум.



Другие компании также прилагают усилия по созданию парка коммерческих транспортных средств для перевозки платных клиентов, очень похожих на воздушные такси или транспортные средства для совместного использования.



В прошлом году было объявлено, что летающие такси будут доставлять пассажиров из Хитроу в города на юге Англии по цене такси Uber всего через четыре года.



В Париже надеются использовать летающие такси для перевозки болельщиков по городу во время Олимпийских игр 2024 года.



Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai планирует разработать автономные электрические такси вместимостью до пяти пассажиров, которые взлетят в небо к 2028 году.