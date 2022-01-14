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В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара

В Дубае прошли успешные испытания летающего гиперкара (12 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 14:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   воздушное такси   до чего техника дошла   испытания   летательный аппарат   летающие авто   летающий аппарат   
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Компания Bellwether Industries успешно провела испытания своего летательного аппарата Volar eVTOL. Он предназначен для частного использования в условиях города, способен подниматься на высоту 900 метров и развивать скорость до 220 км/ч.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   воздушное такси   до чего техника дошла   испытания   летательный аппарат   летающие авто   летающий аппарат   
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12  комментариев
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42k
dima423 3 часа назад
антиграв нужен иначе фигня)
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livaneth 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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341
Трям Час назад
Я думал что-то интересное, а это просто дрон-игрушка...
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Хотя бы звук пропеллеров заглушили...
Изобрели новый корпус для квадрокоптера, эка невидаль...
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
очередная никому не нужная вундервафля
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1k
poбт 3 часа назад
на*х*уячили рендеров аля "будущее пришло" + запустили елеуправляемую метровую модель квадрика обвешанного всякой пластиковой чепухой и шумом который даже музыка не перебила

теперь можно собирать бабосики на предзаказах и кикстартах
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5k
Бу 3 часа назад
Круто.
Будущее наступило.
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3
Алексей Варенцов 3 часа назад
Вот так Дубай из нефтяной колонки превращается в инвестиционную зону.
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