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Самые парадоксальные налоги, которые в разное время приходилось платить людям

Самые парадоксальные налоги, которые в разное время приходилось платить людям

Автор:
29 сентября 2022 10:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Время   Доход   борода   бюджет   дымоход   казна   налог   парадокс   цвет   эпоха   
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Одной из самых действенных мер быстрого пополнения казны, как показывает исторический опыт, является введение нового налога.

И правители, ориентируясь на существовавший опыт и консультации мудрых советников, придумывали нередко откровенную дичь.

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Историю о необходимости избавлять знать мужского пола от растительности на лице, введенную императором Петром I, знают практически все. Но в законе была небольшая лазейка: хочешь носить бороду и дальше – плати налог. Для разных категорий населения были предусмотрены разные ставки. Исключение составляли крестьяне. Им можно было ходить с бородой, но только дома. При выезде в город им требовалось уплатить в казну 1 копейку.

Своего рода налог на роскошь, только завуалированный, ввели в Великобритании в 1896 году. Народ заставляли платить за застекленные окна. Поскольку стекло было очень дорогим, то владелец такого дома определенно был человеком состоятельным. А, значит, извольте платить.

Вольный налог существовал в Древнем Риме. За освобождение раба (а такие случаи хоть и редко, но были), нужно было заплатить. Причем государству было без разницы, кто это сделает: бывший владелец или вчерашний раб.

Соль долгое время была предметом роскоши и стоила очень дорого. В разное время налог на этот продукт вводили разные страны, начиная с Китая и заканчивая Францией. Вот только результаты оказывались масштабными и малоприятными, начиная с массовых протестов и заканчивая падением империй.

Существовала у римлян и практика платить сбор за посещение туалета. И немудрено, ведь уголки задумчивости в период правления императора Веспасиана помимо непосредственной смысловой нагрузки использовались гражданами как места встреч, бесед и дискуссий. А нормальное состояние таких мест следовало поддерживать.

Парадоксально, но в XIV в той же Британии придумали ввести налог на… жизнь. Жив? Плати. Умер? Так и быть, освобождаешься от повинности.

Отличились британцы и чуть позднее, в 1660 году, введя налог на дымоходы. Народ ради сокрытия объекта налогообложения стал массово прятать их в землю, что привело к трагедии и спровоцировало в Лондоне серьезный пожар. После этого абсурдный налог отменили.

И снова креативные жители Великобритании. В очередной раз они отличились в 1795 году и отметились в истории введением налога на пудру, которой посыпали парики. Платить должны были все за исключением членов королевской семьи. Народ не горел желанием расставаться со своими честно или не совсем заработанными кровными. И мода на парики  быстро канула в Лету.

Видимо, англичане планировали войти в историю как рекордсмены по числу абсурдных налогов. Поэтому ввели в 1797 году очередной – на часы. Те, кому важно было контролировать время и не опаздывать, должны были раскошелиться на 5 шиллингов. Налог просуществовал год, и за это время казна неплохо пополнилась.

Видимо, слава Великобритании не давала покоя и другим народам. И башкиры решили переплюнуть англичан, введя на налог на глаза. Точнее, на их цвет. Черноглазым вменялось уплачивать 3 алтына, а сероглазым значительное больше – целых 8. Отмену налога вызвали, по всей видимости, проблемы с цветовосприятием для определения ставки. Но нельзя исключать и возмущения граждан.

А какой бы налог ввели для пополнения бюджета вы? Или наоборот отменили?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   Доход   борода   бюджет   дымоход   казна   налог   парадокс   цвет   эпоха   
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10k
Ivan 37 минут назад
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1k
Сид Полчаса назад
О необходимости ввести военный налог для тех, кто в армии не служил и не попадает под мобилизацию, заявил депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов. Готовьте денежки..
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Сибиряк Полчаса назад
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