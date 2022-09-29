Самые парадоксальные налоги, которые в разное время приходилось платить людям

Видимо, слава Великобритании не давала покоя и другим народам. И башкиры решили переплюнуть англичан, введя на налог на глаза. Точнее, на их цвет. Черноглазым вменялось уплачивать 3 алтына, а сероглазым значительное больше – целых 8. Отмену налога вызвали, по всей видимости, проблемы с цветовосприятием для определения ставки. Но нельзя исключать и возмущения граждан.

А какой бы налог ввели для пополнения бюджета вы? Или наоборот отменили?