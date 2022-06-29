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Умиление, поклонение, жестокость: как люди относились к рыжеволосым в разные исторические промежутки?

Умиление, поклонение, жестокость: как люди относились к рыжеволосым в разные исторические промежутки?

Автор:
29 июня 2022 14:07
Сообщество : Факты
Метки: Инквизиция   боязнь   волосы   картина   отношение   рыжий   цвет   эпоха   
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Начиная с умильного «Какой золотой!» и заканчивая изрядно надоевшим «Рыжий, рыжий, конопатый»… Примерно так относятся к рыжеволосым людям, доставляя им определенные неудобства.

А все потому, что такой цвет волос редкий и выбивается из общей картины. А потому привлекает внимание. И даже сейчас, в цивилизованном обществе рыжики вызывают интерес и комментарии.


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А раньше… Чего только раньше не было. Египтяне соотносили огненноволосых с божеством Ра. И при каждом удобном случае старались принести их в жертву. Чтобы солнышка побольше было. Или пшеницы много уродилось.


В Риме к медноволосым относились с определенным почтением. Рыжий раб стоил дороже в силу редкости. А древние греки неоднозначно относились к таким согражданам. С одной стороны, уважали за довольно редкую внешность и необычность. А с другой, опасались, считая вампирами.


Жителям эпохи Средневековья родиться такой масти было гибельно. Рыжеволосых, как, впрочем, очень высоких/толстых/красивых и т.д. радостно отправляли на костер как отцы-инквизиторы, так и обычные горожане или селяне, узрев в них причину неурожая, засухи или эпидемии.


С началом эпохи Просвещения отношение к рыжеволосым изменилось. И кардинально. Это доказывают Венера Боттичелли, портреты кисти Тициана и других живописцев.


На Руси рыжих считали не колдунами. А пройдохами и хитрецами, способными в два счета облапошить обладателей шевелюры другого цвета. Даже наш император Пётр Алексеевич не чурался предрассудков: запретил рыжим занимать государственные должности и даже выступать в суде («Рябых и рыжих на государеву службу не брать и в суде слова не давать, понеже Бог шельму метит»).


Как знать, может генетика таких людей действительно предполагает выдающиеся способности? Ведь среди рыжих было немало известных персон, добившихся значимых успехов в своем деле. Это Ленин, Бухарин, Нерон, Колумб, Кромвель, Ван Гог и не только. Из современников можно выделить актрис Джулию Робертс, Джулианну Мур и Линдси Лохан, актеров Александра Лойе и Руперта Грина, певца Андрея Григорьева-Аполлонова, принца Гарри и разнопланового персонажа Анатолия Чубайса.


Калифорниец Стивен Дуглас даже создал в 1983 году партию рыжих, дабы чествовать людей с таким необычным цветом волос и избавлять современников от комплексов.


А вы бы хотели себе такие яркие волосы?

Источник:

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Метки: Инквизиция   боязнь   волосы   картина   отношение   рыжий   цвет   эпоха   
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3  комментария
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Нет, не хотелось бы. Вдруг правы, что у них нет души. А я переживаю.
А на счёт одаренности в зависимости от цвета волос. Так и среди иных не мало достижений. А на счёт Ленина, я как бывший октябренок и пионер (но мы не бываем бывшими!!!) могу вспомнить, что в детстве у него был светло- русый цвет волос. Думаете к облысению стал рыжим?
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70
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
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3k
Copycat Час назад
Ооо мне сразу вспоминается серия из Южного Парка) хороший был сериал, забавная там сатира была
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